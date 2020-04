Savosolar Oyj

Yhtiötiedote 29.4.2020 klo 21.00 (CEST)

Osakkeiden lukumäärä Savosolar Oyj:ssä osakkeiden vähentämisen ensimmäisen vaiheen päättyessä

Savosolar Oyj:n (”Yhtiö” tai ”Savosolar”) varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2020 Yhtiön osakemäärän vähentämisestä alentamatta osakepääomaa laskemalla liikkeelle uusia osakkeita ja lunastamalla Yhtiön omia osakkeita siten, että jokaista 100:aa Yhtiön tämänhetkistä osaketta vastaa yksi Yhtiön osake sen jälkeen, kun Yhtiön osakemäärän vähentämisjärjestelyt on viety loppuun.

Osana järjestelyitä, jotka koskevat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämään osakasluetteloon 29.4.2020 (“Transaktiopäivä”) rekisteröityjä osakkeenomistajia, varsinainen yhtiökokous päätti, että Yhtiö laskee liikkeelle Transaktiopäivänä enintään 500.000 Yhtiön uutta osaketta vastikkeetta siten, että jokaisen osakkeenomistajan arvo-osuustilin mukaisen osakkeiden lukumäärä on jaollinen 100:lla. 107.246 osaketta tarvittiin, jotta ko. osakkeenomistajien omistamat Yhtiön osakkeet saadaan jaolliseksi 100:lla. Tänään 29.4.2020 tehdyn hallituksen päätöksen mukaisesti ko. osakkeenomistajille vastikkeetta liikkeeseenlaskettujen uusien osakkeiden lukumäärä oli 107.246 osaketta. Ko. osakeannin jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä Transaktiopäivänä oli 1.933.075.900 osaketta. Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, siten kuin ko. päätöstä täsmennettiin hallituksen päätöksellä tänään 29.4.2020, Yhtiö on Transaktiopäivänä edellä mainitun osakeannin yhteydessä lunastanut kaikilta osakkeenomistajilta vastikkeetta lunastussuhteen 100/1 edellyttämän määrän Yhtiön osakkeita osakkeiden lukumäärän vähentämisen toteuttamiseksi, eli yhteensä 1.913.745.141 Yhtiön osaketta.

Varsinainen yhtiökokous päätti 27.4.2020 lisäksi 15.000 osakkeen maksuttomasta osakeannista Yhtiölle itselleen. Yhtiö toteuttaa osakeannin itselleen tarkoituksena vähentää osakkeiden määrää.

Varsinaisen yhtiökokouksen päätöksen mukaisesti, hallitus on päättänyt mitätöidä 1.913.745.141 Yhtiön osaketta, jotka tulivat Yhtiön haltuun Transaktiopäivänä. Osakkeiden mitätöinnin ja edellä mainitun maksuttoman osakeannin Yhtiölle itselleen jälkeen Yhtiön osakkeiden kokonaismäärä on 19.345.759.

Yhtiön osakkeiden mitätöinti ja Yhtiön osakkeiden uusi kokonaismäärä on merkitty kaupparekisteriin 29.4.2020. Kaupankäynti Yhtiön osakkeiden uudella kokonaismäärällä alkaa First North Growth Market Finlandissa ja First North Growth Market Swedenissä arviolta 30.4.2020.

SAVOSOLAR OYJ

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Jari Varjotie

Puh: +358 400 419 734

Sähköposti: jari.varjotie@savosolar.com



