QUÉBEC, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La sécurité des élèves et des conducteurs est la priorité des membres transporteurs scolaires de la Fédération des transporteurs par autobus (FTA). L’annonce du retour en classe des élèves du primaire le 11 mai, nécessite un plan d’action et des directives claires afin que les transporteurs puissent reprendre leurs services de transport en assurant la sécurité de tous.



Il est important de mentionner que 54 % des conducteurs et conductrices d’autobus scolaires sont âgés de 60 ans et plus. La FTA est d’avis que la santé publique doit émettre une recommandation claire pour cette catégorie de conducteurs afin de les rassurer et pour qu’ils puissent réintégrer leur emploi en toute sécurité. Le niveau de protection réel et perçu aura une influence directe sur le nombre de conducteurs qui reviendront en poste, car plus ils se sentiront en sécurité, meilleures seront leur adhésion et leur rétention.

À ce jour, les transporteurs n’ont pas de réponse à leur questionnement en regard au type d’équipements requis pour protéger leurs conducteurs. Pour être fins prêts le 11 mai, ils doivent commander du matériel de protections recommandé par la santé publique dans le cadre spécifique du transport scolaire. Que doivent-ils commander? Auront-ils le matériel à temps? Quelles sont les procédures à suivre? Avec la reprise des autres activités économiques, la rareté du matériel de protection ne fera qu’augmenter.

« D’ici à ce qu’une directive soit émise, la FTA n’a d’autre choix que de suggérer à ses membres d’appliquer les recommandations de l’Institut national de la santé publique du Québec (INSPQ) en transport collectif en ce qui attrait la protection individuelle des conducteurs soit le port du masque, de lunettes de protection et gants si nécessaires », Stéphane Lefebvre, président du conseil d’administration de la Fédération des transporteurs par autobus.

La Fédération avait pourtant transmis au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) ses recommandations, observations et questionnements concernant les mesures sanitaires afin d’assurer un retour en classe efficace et sécuritaire.

Les transporteurs ont bien hâte de réembaucher leur personnel, de redémarrer leurs opérations et surtout de transporter les élèves à l’école en toute sécurité. Mais le temps commence à presser. Il ne reste que 11 jours avant le retour à l’école. Soyez assurés que tous les membres de la Fédération feront tout en leur pouvoir pour être prêts, et ce malgré les conditions actuelles.