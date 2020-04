Boliga Gruppen A/S

April 29, 2020 15:18 ET

April 29, 2020 15:18 ET

Boliga Gruppen A/S: Tilrettet forløb af ordinær generalforsamling 2020

Boliga Gruppen A/S

CVR nr. 25 07 87 80

("Selskabet")

Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2020





Vedhæftet er tilrettet forløb af ordinær generalforsamling vedrørende dagsordenens punkt 2 og spørgsmål nr. 4 stillet af aktionær.





Punkt 2 er ændret til følgende:

”Forelæggelse af årsrapport til godkendelse

Selskabets CFO, Mikkel C. Hesselberg, fremlagde Selskabets årsrapport for 2019 og forelagde årsrapporten til godkendelse.

Årsrapporten blev godkendt med 11.747.004 stemmer for, mens 286.400 stemmer undlod at stemme.”





Spørgsmål 4 er tilføjet og besvaret sammen med spørgsmål 5.

”Spørgsmål 4 og 5 blev besvaret samlet på generalforsamlingen:

Spørgsmål 4 : Forventer bestyrelsen nye omsætningskilder relateret til boligportaler, som ikke er kendt for aktiemarkedet?

Spørgsmål 5 : Kan bestyrelsen redegøre for, hvor ny omsætning, som kompenserer fra omsætningstabet relateret til Boligeftersyn efter 30.06.2021, forventes at komme fra?

Svar på 4 og 5:

Ledelsen i selskabet har forelagt budgetter for bestyrelsen, som bl.a. indeholdt forventninger om vækst i omsætningen i koncernens boligportaler. Vækst i den eksisterende forretning samt nye tiltag forventes at kompensere for omsætningstabet relateret til salget af Boligeftersyn efter 30.06.2021. Selskabets forventninger til fremtidige resultater fremgår i øvrigt af fondsbørsmeddelelser fra selskabet.”





For yderligere information, kontakt venligst:

Boliga Gruppen A/S

Laust Farver, CEO

Telefon: +45 28 40 49 88

Mail: lf@boligagruppen.dk

Vedhæftet fil