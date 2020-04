‘S-HERTOGENBOSCH, Nederland, April 29, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Enphase Energy, Inc. (NASDAQ:ENPH), 's werelds toonaangevende leverancier van micro-omvormers voor zonne-energie, kondigde vandaag de samenwerking aan met Sunlogics, een full-service-installateur van zonnepanelen voor woningen die op maat gemaakte oplossingen voor zonne-energie levert aan klanten in België.



Sunlogics, heeft zijn hoofdkantoor in Dilsen-Stokkem, België, en heeft zonnepanelen voor woningen geïnstalleerd met een totale capaciteit van meer dan 30 MW, genoeg om tienduizend gezinnen in Belgisch Limburg, Antwerpen en Belgisch Brabant van stroom te voorzien. Het bedrijf heeft voor Enphase gekozen als exclusieve leverancier van micro-omvormers en gebruikt Enphase IQ 7™ en IQ 7+™ micro-omvormers voor de modules van de SunPower® P-serie. Daarnaast zijn de zonne-energiesystemen van Sunlogics voor woningen uitgerust met Enphase Envoy™ communicatie-gateways. Deze gateways maken verbinding met een op Enphase gebaseerd zonne-energiesysteem op het Enphase Enlighten™ bewakingsplatform, waarmee energiebewaking per paneel en het raadplegen van informatie over de werking en onderhoud gemakkelijk wordt.

"Onze klanten die een zonne-energiesysteem met micro-omvormers van Enphase aanschaffen, kijken naar de lange termijn", aldus Daniel Vanwetswinkel, CEO van Sunlogics. "In ons onderhoud met mogelijke klanten, kunnen wij hun redendement op investeringen valideren door te kiezen voor micro-omvormers van Enphase. Hoewel een installatie met reeksomvormers op het eerste gezicht misschien voordeliger lijkt, moeten deze na twaalf jaar worden vervangen, waarmee het prijsvoordeel verloren gaat. Micro-omvormers van Enphase worden gedekt door 25 jaar beperkte garantie, waardoor ze rendabeler zijn."

IQ 7 en IQ 7+ micro-omvormers versterken het voordeel van de unieke software-architectuur en integratie van halfgeleiders van Enphase voor een uitstekende betrouwbaarheid en schaalvoordelen. Micro-omvormers van Enphase worden onderworpen aan rigoureuze betrouwbaarheids- en kwaliteitstests met meer dan één miljoen cumulatieve testuren om uitzonderlijke prestaties bij hitte, hoge vochtigheid, zilte lucht en extreem lage temperaturen te garanderen. De micro-omvormers van het bedrijf zijn ontworpen voor een lange levensduur en worden gedekt door 25 jaar beperkte garantie.

"Wij zijn blij dat Sunlogics, nadat het eerder een oplossing van een concurrent gebruikte, heeft gekozen voor micro-omvormers van Enphase voor gebruik in de modules van de SunPower® P-serie", aldus Dave Ranhoff, Chief Commercial Officer van Enphase Energy. "Onze samenwerking is gunstig voor beide bedrijven, omdat wij beiden streven naar het leveren van hoogwaardige oplossingen en een uitstekende klantervaring."

Over Enphase Energy, Inc.

Enphase Energy is een wereldwijd opererend bedrijf op het gebied van energietechnologie, dat slimme, gebruiksvriendelijke oplossingen levert die de opwekking, opslag en het beheer van zonne-energie verbinden met één gemeenschappelijk intelligent platform. Het bedrijf heeft met zijn micro-omvormertechnologie een revolutie teweeg gebracht in de wereld van zonne-energie en produceert de enige oplossing ter wereld waarin de opwekking en opslag van zonne-energie werkelijk worden geïntegreerd. Enphase heeft meer dan 23 miljoen micro-omvormers geleverd en er zijn ongeveer één miljoen op Enphase gebaseerde systemen in 130 landen geïmplementeerd. Ga voor meer informatie naar www.enphase.com/be en volg het bedrijf op Facebook , LinkedIn en Twitter .

Enphase, IQ 7, IQ 7+, Envoy, Enlighten, het Enphase-logo en andere handelsmerken of servicenamen zijn handelsmerken van Enphase Energy, Inc. Andere namen zijn uitsluitend gebruikt voor informatieve doeleinden en zijn mogelijk handelsmerken van hun respectieve eigenaren.

Toekomstgerichte uitspraken

Dit persbericht bevat mogelijk toekomstgerichte uitspraken, waaronder uitspraken met betrekking tot verwachte kwaliteit, betrouwbaarheid, veiligheid, waarde, prestaties, verwachte levensduur, installatiegemak en voordelen van producten en technologie van Enphase Energy en de diensten en producten die worden geleverd door onze partners. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen van Enphase en zijn onderhevig zijn aan aanzienlijke inherente risico's en onzekerheden. De werkelijke resultaten en tijden waarop gebeurtenissen plaatsvinden kunnen aanzienlijk verschillen van de verwachtingen in dergelijke toekomstgerichte uitspraken als gevolg van bepaalde risico's en onzekerheden, waaronder de risico's die uitvoeriger worden beschreven in het meest recente jaarverslag van Enphase op formulier 10-K en andere documenten die bij de SEC zijn ingediend en beschikbaar zijn op de website van de SEC op www.sec.gov. Enphase Energy aanvaardt geen aansprakelijkheid voor en is niet verplicht tot het wijzigen van toekomstgerichte uitspraken in deze uitgave als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of veranderingen van zijn verwachtingen, tenzij dit wettelijk is vereist.

Contactpersoon Enphase: