洛杉矶, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 经由NetworkWire -- 创新型企业传播机构和多元化内容分发商InvestorBrandNetwork（“IBN”）宣布了其即将开展的2020年及以后的扩展计划。



IBN在2006年借由其第一个公司品牌在传播领域崭露头角，自那以后它经历了多年变革式增长。历经 14余年 ，该公司打造出了 拥有200多万追随者受众群体的40多个品牌 ，并取得了为 500多家客户 提供服务的良好业绩记录，现在已与 5000多家聚合合作伙伴 和 50多家活动合作伙伴 建立了宝贵的关系。

Investorbrandnetwork 简述了一系列增长措施：

面向高层管理和IR公司 的 播客 – IBN董事将分享他们多年来借助其数字传播战略协助 500多家上市公司和IPO前公司 的丰富经验。

的 – IBN董事将分享他们多年来借助其数字传播战略协助 的丰富经验。 扩展 音频新闻稿 和 访谈 的分发 – IBN已经启动了 6个全新的播客频道 并将在全年新增播集。

的分发 – IBN已经启动了 并将在全年新增播集。 协助更多的 虚拟投资者活动 – 随着虚拟活动数量快速猛增，IBN协助开展大量活动的能力在2020年可谓恰逢其时。

– 随着虚拟活动数量快速猛增，IBN协助开展大量活动的能力在2020年可谓恰逢其时。 Apple TV、Roku和90多种其他 OTT网络 – IBN的聚合网络将很快包含热门的串流媒体频道。

IBN的聚合网络将很快包含热门的串流媒体频道。 推出更多品牌 – 通过针对特定受众的特定品牌，IBN已经实现了极高的参与率，并为客户提供了针对合适投资者的能力。

“IBN在稳步增长方面有相当优秀的既往成绩。十多年来，我们一直致力于建立新的联系、品牌和合作关系，以增强我们的企业传播解决方案套件，” 客户解决方案总监Sherri Franklin表示。 “这种适应性使我们即使在2020年充满不确定性的环境下也能实现加速增长。我们对数字基础设施取得的成功及其创造解决方案帮助企业迎接当今传播挑战的方式深感欣慰。”

“我们发现，随着长线投资者首次加入在线社区，现有在线投资者花比以往任何时候都要多的时间使用互联网频道进行他们的研究，我们的战略成效正迈上新的台阶，” 聚合传播主管Chris Johnson 说。“此外，持续的内容战略比以往都要重要，要确保积极信息的稳定流动来保持现有投资者的高度参与。”

IBN的持续发展帮助其保持了企业传播领域的领导地位。

关于InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork（“IBN”）由在14年的时间里陆续向公众投资者推出的可信赖金融品牌组成。通过IBN，我们积累了由数百万社交媒体追随者组成的受众群体。这些独特的投资者品牌旨在满足不断增长的客户合作伙伴群体的独特需求。IBN将继续扩展我们极具影响力产业的品牌网络，充分利用专业化专家团队的知识和活力，为我们不断多元化的客户群体提供服务。

IBN通过NetworkNewsWire（简称NNW）及其加盟品牌提供：(1) 经由NetworkWire获得新闻报道发表解决方案的渠道，从而以最为有效的方式覆盖所有目标市场、行业以及大众；(2) 向5000多家新闻媒体提供文章和编辑聚合服务；(3) 通过更好的新闻发布解决方案获得最大的宣传效果；(4) 向与日俱增的社交媒体受众进行全面的分发；(5) 提供全套公司传播解决方案；(6) 提供全方位的新闻报道解决方案。

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