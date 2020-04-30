美國洛杉磯, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 經 NetworkWire -- InvestorBrandNetwork (“IBN”) 作為創新的企業傳訊機構和多元化的內容發行商，今天宣佈該公司即將在 2020 年及以後的擴展計劃。



IBN 透過其第一個公司品牌於 2006 年踏入通訊業，此後經歷多年來的轉型增長。經過 14 多年 拓展 40 多個品牌和累積超過200 萬位追隨者 ，並為 500 多位客戶 提供優秀業績，該公司至今已與 5,000 多個聯合合作夥伴 和 50 多個活動合作夥伴 建立寶貴的關係。

InvestorBrandNetwork 列出了一系列增長方案：

「IBN 擁有可觀的穩定增長記錄。十多年來，我們不斷建立新的聯繫、品牌和合作夥伴關係，以擴大我們的企業傳訊解決方案系列。這種適應性使我們得以在 2020 年充滿不確定性的情況下也能經歷加速增長。」IBN 客戶解決方案董事 Sherri Franklin 說。 「我們對本公司數碼基礎架構的成功以及它得以制訂有助企業應對現今通訊挑戰的解決方案感到高興。」

「隨著長期投資者首次加入網上社群，而現有的網上投資者比以往花更多時間使用互聯網方式進行研究，我們發現本公司的策略現正達到新的高效水平。」 Syndication 董事 Chris Johnson 說。「此外，持續進行的內容策略比以往任何時候都更為重要，因為它可以確保穩定的積極資訊流通，與現有投資者以保持高度參與。」

IBN 的不斷發展有助它在企業傳訊業保持領先地位。

關於 InvestorBrandNetwork

InvestorBrandNetwork (“IBN”) 由 14 多年來向投資公眾推出的多個受信任金融品牌組成。透過 IBN，我們至今已吸引數百萬名社交媒體關注者的集體觀眾。這些獨特的投資者品牌旨在滿足不斷增長的客戶合作夥伴群的獨特需求。IBN 將繼續擴大我們的品牌影響力網絡，並利用專業的專家團隊知識和能量為不斷增長的客戶群提供服務。

透過 NetworkNewsWire (“NNW”) 及其聯繫品牌，IBN 提供：(1) 透過 NetworkWire 訪問有線服務網路，以最有效的方式瞭解所有目標市場、行業及人口統計資料；(2) 聯合發佈至 5,000 多個新聞媒體的文章及社論；(3) 確保最大影響力的增強型新聞發佈服務；(4) 向越來越多的社交媒體觀眾進行社交媒體分銷；(5) 全套企業通訊解決方案；及 (6) 全面新聞報導解決方案。

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