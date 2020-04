MONTRÉAL, 29 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le CN (TSX : CNR) (NYSE : CNI) a annoncé aujourd’hui que les candidats aux postes d’administrateurs proposés dans la Circulaire de sollicitation de procurations du 10 mars 2020 ont été élus administrateurs du CN. Les résultats détaillés du vote pour l’élection des administrateurs, qui a eu lieu lors de l’assemblée annuelle des actionnaires du CN qui s’est tenue en ligne le 28 avril (« assemblée »), figurent ci-dessous.



Élection des administrateurs

Lors d’un vote au scrutin secret, les 13 candidats ci-dessous proposés par la direction ont été élus administrateurs du CN :

Candidats Votes pour (nombre) Votes pour (%) Abstentions (nombre) Abstentions (%) Shauneen Bruder 545 457 856 99,89 591 800 0,11 Donald J. Carty 538 834 662 98,68 7 214 994 1,32 L’ambassadeur Gordon D. Giffin 520 766 087 95,37 25 283 569 4,63 Julie Godin 541 458 782 99,16 4 590 874 0,84 Edith E. Holiday 455 478 279 83,41 90 571 377 16,59 V. Maureen Kempston Darkes 515 296 991 94,37 30 752 665 5,63 L’Honorable Denis Losier 507 409 744 92,92 38 639 912 7,08 L’honorable Kevin G. Lynch 526 256 845 96,38 19 792 811 3,62 James E. O’Connor 542 510 887 99,35 3 538 769 0,65 Robert Pace 523 415 700 95,85 22 633 956 4,15 Robert L. Phillips 513 210 381 93,99 32 839 275 6,01 Jean-Jacques Ruest 541 716 262 99,21 4 333 394 0,79 Laura Stein 519 315 435 95,10 26 734 221 4,90

Robert Pace a été réélu président du Conseil à l’unanimité par les administrateurs. M. Pace est président et chef de la direction de la société The Pace Group Ltd., établie à Halifax, en Nouvelle-Écosse, qui œuvre dans les secteurs de la radiodiffusion, de l’immobilier et des services environnementaux.

Les notices biographiques de tous les administrateurs se trouvent à l’adresse suivante https://www.cn.ca/fr/investisseurs/depots-reglementaires/

Les résultats finaux du vote sur toutes les questions soumises au vote à l’assemblée annuelle des actionnaires tenue le 28 avril 2020 seront déposés auprès des organismes de réglementation du commerce des valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Questions à l’assemblée

Les questions pertinentes à l’assemblée auxquelles il n’a pas été possible de répondre pendant celle-ci en raison de contraintes de temps seront affichées en ligne et les réponses se trouveront au www.cn.ca/fr/investisseurs . Les questions et les réponses seront disponibles et resteront affichées pendant une semaine après l’assemblée.

Véritable pilier de l’économie, le CN transporte annuellement des marchandises d’une valeur de plus de 250 G$ CA pour un large éventail de secteurs, tels les ressources naturelles, les produits manufacturés et les biens de consommation, sur un réseau ferroviaire de quelque 20 000 milles de parcours couvrant le Canada et le centre des États-Unis. Le CN – la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada et ses filiales ferroviaires actives – dessert les villes et ports de Vancouver et Prince Rupert, en Colombie-Britannique, Montréal, Halifax, La Nouvelle-Orléans, et Mobile, en Alabama, ainsi que les régions métropolitaines de Toronto, Edmonton, Winnipeg, Calgary, Chicago, Memphis, Detroit, Duluth-Superior, au Minnesota et au Wisconsin, et Jackson, au Mississippi. Il a en outre des liaisons avec toutes les régions de l’Amérique du Nord. Pour de plus amples renseignements sur le CN, visitez le site Web de la Compagnie à l’adresse www.cn.ca.