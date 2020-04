April 30, 2020 01:00 ET

April 30, 2020 01:00 ET





ASi Ekspress Grupp 2020. aasta esimese kvartali müügitulu ulatus 15,7 miljonit euroni, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,4 miljonit eurot ehk 2 protsenti enam. Kasum enne intresse makse, kulumit ja amortisatsiooni (EBITDA) oli 0,67 miljonit eurot, kasvades aastaga 0,06 miljonit eurot ehk 9 protsenti. Kontsern on jätkuvalt täitmas seatud eesmärki digitulude kasvatamise osas: I kvartali lõpuks moodustasid digitaalsed tulud 65 protsenti kontserni meediasegmendi müügituludest ning näitasid 7 protsendilist kasvu võrreldes eelmise aastaga.

I kvartali puhaskahjumiks kujunes 0,74 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,13 miljonit eurot ehk 21 protsenti enam. I kvartali kahjum on meediakontsernile tulenevalt sesoonsusest tavapärane, kuid kahjumi suurenemist mõjutas kontserni kõrgem intressikulu võrreldes eelmise aastaga.

Valdav osa esimesest kvartalist Balti riikide majanduses tugev periood, mida peegeldas väga hästi ka meediaettevõtete tugev reklaamimüük. Jätkus ka tugev digitellimuste kasv kõigis kolmes riigis. Läti Delfi saavutas kohalikul ajakirjandusturul olukorra, kus eelmisel aastal turule toodud digitaalse tellimuse mudel omab tänaseks päevaks rohkem tellijaid kui suurem enamus Läti ajalehti.

Veebruaris tähistas Leedu Delfi oma 20ndat sünnipäeva. Koos lineaarse telekanali lansseerimisega Leedu turul tutvustas Delfi oma uut visuaalset identiteeti, millele lähevad selle aasta jooksul üle ka nii Eesti kui Läti Delfi.

Kontsern sai olulise tagasilöögi märtsi keskpaigas, kui Balti riigid kehtestasid eriolukorra koroonaviiruse leviku tõkestamiseks. See tõi omakorda kaasa järsud muudatused majanduskeskkonnas. Juhatus näeb, et viirusega kaasneva majanduskriisi mõjud saavad olema kontsernile olulised eeskätt teises ja kolmandas kvartalis ning sõltuvad eriolukorra pikkusest ja seatud piirangute sisust. Piirangutest tulenevate mõjude suhtes on kõige haavatavamad kontserni meediaettevõtted, eriti välimeedia, ning piletimüügi platvorm Lätis.

Kriisile reageerimiseks kärpis kontserni juhtkond juba märtsis oluliselt kogu kulubaasi. Oleme jätkuvalt analüüsimas erinevaid stsenaariume ja võimalusi kulude vähendamiseks ning muid meetmeid finantsmõju haldamiseks. Kontsern on seisukohal, et pärast eriolukorra lõppu loodetav majanduse taastumine sõltub sellest, kui kaua eriolukord kestab. Oleme taotlemas erinevad riiklikke abimeetmeid, et leevendada eriolukorra mõju kontserni ettevõtetele raskeks kujunevas teises kvartalis.

2020. aasta esimeses kvartalis kasvas tugevalt Ekspress Grupi meediaväljaannete digitellimuste hulk jõudes Balti riikides kokku 54 tuhande tellijani. Järjest suurem hulk meediaväljaannete lugejaid on valmis digitaalse veebisisu eest maksma. Kõige suuremat kasvu näitasid digitellimused Eestis ja Lätis vastavalt 11% ja 61%. Digitellijate kasv on jätkunud ka eriolukorras, mis näitab väga selgesti, et pakume oma lugejatele usaldusväärset ajakirjandust.

Ekspress Grupi ajakirjanikud pälvisid suure arvu ajakirjanduspreemiate nominatsioone ja võitsid Eestis kuus preemiat. Eesti Ekspressi ajakirjanik Sulev Vedler tunnistati Eesti mainekaima Bonneri preemia auhinna vääriliseks.

Nii Kantar Emori poolt korraldatud eriolukorra seireuuring kui kiirenev digitellimuste kasv näitavad meediatarbijate kõrget usaldust kohaliku ajakirjanduse vastu.

Eesmärgiga anda investoritele ja aruande lugejatele selgem, ühtne vaade ning hoida tegevusaruande ja finantsaruande vahel parem seos, esitab kontsern alates I kvatalist 2020 kõik tegevusaruandes toodud näitajad ja suhtarvud Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt. IFRS-i kohaselt on kontserni ühisettevõtted kajastatud tegevusaruandes kapitaliosaluse meetodil mitte enam proportsionaalselt konsolideerituna.





KOKKUVÕTE I KVARTALI TULEMUSTEST

Rahvusvaheliste finantsaruandluse standardite (IFRS) kohaselt tuleb 50% ühisettevõtted kajastada konsolideeritud raamatupidamise aruannetes kapitaliosaluse meetodil. Selleks, et aruandetarbijale tagada selgem ühtne vaade raamatupidamise aruannetega, on alates 2020. aasta I kvartalist tegevusaruandes esitatud ainult näitajaid, milles ühisettevõtted on kajastatud kapitaliosaluse meetodil ning nende tulemus kajastub ühe reana finantstuludes.

MÜÜGITULU

2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu oli 15,7 miljonit eurot (I kvartal 2019: 15,3 miljonit eurot). I kvartali müügitulu kasvas 2% võrreldes eelmise aastaga. Müügitulu kasv tuleneb peamiselt digitaalsete müügitulude kasvust. Kontserni digitaalsete tulude osakaal moodustas I kvartali lõpus 41% kogukäibest ning 65% meedia segmendi käibest. Kontserni 2020. aasta I kvartali digitaalsed tulud kasvasid 7% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2020. aasta I kvartali konsolideeritud müügitulu, milles ühisettevõtted on 50% rida-realt konsolideeritud, oli 17,6 miljonit eurot (I kvartal 2019: 17,3 miljonit eurot).

KASUMLIKKUS

2020. aasta I kvartali konsolideeritud EBITDA oli 0,67 miljonit eurot (I kvartal 2019: 0,62 miljonit eurot). EBITDA kasvas 9% võrreldes eelmise aastaga ning EBITDA marginaal oli 4,3% (I kvartal 2019: 4,0%). I kvartali puhaskahjum oli 0,74 miljonit eurot, mida on võrreldes 2019. aasta sama perioodiga 0,13 miljonit eurot ehk 21 protsenti enam. I kvartali kahjum on meediakontsernile tulenevalt sesoonsusest tavapärane, kuid kahjumi suurenemist mõjutas kontserni kõrgem intressikulu võrreldes eelmise aastaga.

RAHAPOSITSIOON

Aruandeperioodi lõpus oli kontsernil vabu rahalisi vahendeid 3,5 miljonit eurot ja omakapitali 50,9 miljonit eurot (54% bilansimahust). Võrreldavad andmed 2019. aasta 31. märts seisuga olid vastavalt 0,8 miljonit eurot ning 49,6 miljonit eurot (62% bilansimahust). Seisuga 31. märts 2020 oli kontserni netovõlg 20,4 miljonit eurot (31. märts 2019: 17,0 miljonit eurot). Tulenevalt COVID-19 eriolukorrast on kontsernil kokkulepe AS-iga SEB Pank laenumaksete peatamiseks perioodil märts-mai 2020.





Segmentide peamised finantsnäitajad





(tuhandetes EUR) Müügitulu I kv 2020 I kv 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 10 003 9 357 7% 44 218 sh tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 6 505 6 054 7% 30 534 sh % tulu kõikidest digitaalsetest ja online kanalitest 65% 65% 69% Trükiteenuste segment 6 243 6 570 -5% 25 695 Kesksed tegevused 515 539 -4% 2 076 Segmentidevahelised elimineerimised (1 082) (1 155) (4 533) KONTSERN KOKKU 15 680 15 310 2% 67 456





(tuhandetes EUR) EBITDA I kv 2020 I kv 2019 Muutus % 12 kuud 2019 Meedia segment 248 436 -43% 5 966 Trükiteenuste segment 584 550 6% 2 032 Kesksed tegevused (143) (363) 61% (1 150) Segmentidevahelised elimineerimised (17) (7) (75) KONTSERN KOKKU 671 616 9% 6 772





EBITDA marginaal I kv 2020 I kv 2019 12 kuud 2019 Meedia segment 2% 5% 13% Trükiteenuste segment 9% 8% 8% KONTSERN KOKKU 4% 4% 10%





KONSOLIDEERITUD BILANSS (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR) 31.03.2020 31.12.2019 VARAD Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 3 524 3 647 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 193 12 705 Ettevõtte tulumaksu nõuded 66 0 Varud 3 334 3 120 Käibevara kokku 18 116 19 472 Põhivara Muud nõuded ja investeeringud 984 975 Edasilükkunud tulumaksu vara 38 38 Investeeringud ühisettevõtetesse 1 170 1 254 Investeeringud sidusettevõtetesse 2 387 2 356 Materiaalne põhivara 15 012 14 943 Immateriaalne põhivara 56 305 56 369 Põhivara kokku 75 896 75 935 VARAD KOKKU 94 011 95 407 KOHUSTUSED Lühiajalised kohustused Võlakohustused 5 016 5 100 Võlad ja ettemaksed 16 285 16 483 Ettevõtte tulumaksu kohustused 40 65 Lühiajalised kohustused kokku 21 341 21 647 Pikaajalised kohustused Pikaajalised võlakohustused 18 908 19 242 Muud pikaajalised kohustused 2 884 2 895 Pikaajalised kohustused kokku 21 791 22 137 KOHUSTUSED KOKKU 43 132 43 784 OMAKAPITAL Vähemusosalus 101 100 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid: Aktsiakapital 17 878 17 878 Ülekurss 14 277 14 277 Omaaktsiad (22) (22) Reservid 1 688 1 688 Jaotamata kasum 16 958 17 701 Emaettevõtte omanikele kuuluv kapital ja reservid kokku 50 779 51 522 OMAKAPITAL KOKKU 50 880 51 622 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 94 011 95 407





KONSOLIDEERITUD KOONDKASUMIARUANNE (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR) I kv 2020 I kv 2019 12 kuud 2019 Müügitulu 15 680 15 310 67 456 Müüdud toodangu kulu (13 472) (13 097) (54 044) Brutokasum 2 208 2 214 13 412 Muud äritulud 107 119 607 Turunduskulud (757) (731) (3 124) Üldhalduskulud (1 893) (1 938) (8 024) Muud ärikulud (24) (21) (148) Ärikasum /(kahjum) (359) (357) 2 722 Intressitulud 6 6 22 Intressikulud (224) (134) (784) Muud finantstulud/(kulud) (16) (19) (61) Kokku finantstulud/(kulud) (234) (147) (823) Kasum/(kahjum) ühisettevõtete aktsiatelt ja osadelt (127) (51) (38) Kasum/(kahjum) sidusettevõtete aktsiatelt ja osadelt (20) (59) (114) Kasum /(kahjum) enne tulumaksustamist (740) (614) 1 746 Tulumaks (2) (1) (339) Aruandeperioodi kasum /(kahjum) (742) (615) 1 407 Aruandeperioodi kasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (743) (618) 1 394 Vähemusosalusele 1 3 13 Koondkasum /(kahjum) kokku (742) (615) 1 407 Aruandeperioodi koondkasum /(kahjum), mis on omistatav Emaettevõtte aktsionäridele (743) (618) 1 394 Vähemusosalusele 1 3 13 Tava- ja lahustunud kasum /(kahjum) aktsia kohta (0,02) (0,02) 0,05





KONSOLIDEERITUD RAHAVOOGUDE ARUANNE (AUDITEERIMATA)

(tuhandetes EUR) I kv 2020 I kv 2019 Rahavood äritegevusest Aruandeperioodi ärikasum (359) (357) Korrigeerimised: Põhivara kulum ja väärtuse langus 1 039 962 (Kasum)/-kahjum põhivara müügist ja mahakandmisest 0 (1) Äritegevuse rahavood: Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus 1 588 (16) Varude muutus (213) (217) Äritegevusega seotud kohustuste ja ettemaksete muutus (308) 993 Rahavood põhitegevusest Makstud ettevõtte tulumaks (93) (73) Makstud intressid (127) (134) Rahavood äritegevusest kokku 1 526 1 158 Rahavood investeerimistegevusest Tütar- ja sidusettevõtete ning muude investeeringute ost (miinus omandatud sularaha) /

sissemaksed kapitaliosaluse meetodil arvestatud investeeringutesse (84) (459) Saadud intressid 1 6 Materiaalse ja immateriaalse põhivara soetamine (610) (597) Materiaalse ja immateriaalse põhivara müük 1 3 Antud laenud (59) (49) Antud laenude tagasimaksed 0 199 Rahavood investeerimistegevusest kokku (752) (897) Rahavood finantseerimistegevusest Rendikohustuse põhiosa tagasimaksed (310) (196) Arvelduskrediidi kasutuse muutus (25) (665) Saadud laenud / Laenude tagasimaksed (562) 138 Rahavood finantseerimistegevusest kokku (897) (723) RAHA JA RAHA EKVIVALENTIDE MUUTUS (123) (462) Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses 3 647 1 268 Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus 3 524 805









Signe Kukin

Kontserni finantsjuht

AS Ekspress Grupp

Tel: +372 669 8381

E-kiri: signe.kukin@egrupp.ee





AS Ekspress Grupp on Baltimaade juhtiv meediakontsern, mille tegevus hõlmab veebimeedia sisutootmist, ajalehtede ja ajakirjade kirjastamist ning trükiteenuste osutamist Eestis, Lätis ja Leedus. Samuti haldab kontsern elektroonilist piletimüügiplatvormi ja piletimüügikohtasid Lätis. Ekspress Grupp, mis alustas oma tegevust 1989. aastal, annab tööd ligi 1700 inimesele, omab Baltimaades juhtivaid online-meedia portaale, annab välja kõige populaarsemaid päeva- ja nädalalehti ning enamikku Eesti kõige populaarsemaid ajakirju.

Manus