Corbion boekte een omzet van € 256,3 miljoen in het eerste kwartaal van 2020, een toename van 12,0% als gevolg van 9,6% autonome omzetgroei en positieve valuta-effecten. De aangepaste EBITDA nam autonoom toe met 24,1% tot € 44,4 miljoen dankzij verbeteringen in alle business segmenten.

“Ons doel ‘Zich sterk maken voor conservering, uiteenlopend van voedselconservering tot behoud van voedselproductie, gezondheid en de planeet’ heeft nooit eerder zoveel betekenis en relevantie gehad als nu tijdens de pandemiecrisis. Ik ben buitengewoon trots op onze teams over de hele wereld die, hoewel ze veiligheid en gezondheid van onze collega’s de hoogste prioriteit toekenden, recordvolumes hebben geproduceerd onder zeer uitdagende omstandigheden. Alle business segmenten lieten een significante verbetering ten opzichte van vorig jaar zien, in termen van zowel omzet als winst. De COVID-19-crisis stuwde de omzet in maart zelfs nog verder op, voortbouwend op een toch al sterk begin van het jaar. Het koopgedrag van consumenten verschoof van out-of-home-kanalen naar food retail. Bovendien verzekerden onze klanten zich van voldoende voorraad om de continuïteit van de productie te waarborgen. Nu de implementatie van ons nieuwe strategische plan Advance 2025 onderweg is, heb ik er alle vertrouwen in dat de fundamentals en het veerkrachtige bedrijfsmodel van Corbion zich zullen blijven vertalen in duurzame waardecreatie”, aldus CEO Olivier Rigaud.

Belangrijke financiële ontwikkelingen eerste kwartaal 2020

De groei van de netto-omzet was 12.0%; autonome groei was 9,6% (11,1% voor kernactiviteiten)

De aangepaste EBITDA was € 44,4 miljoen, een autonome toename van 24,1%

De aangepaste EBITDA-marge was 17,3% (17,7% voor kernactiviteiten)

Het bedrijfsresultaat kwam uit op € 27,4 miljoen, een autonome toename van 34,6%

€ miljoen Kw1 2020 Kw1 2019 Totale groei Autonome groei Netto-omzet 256,3 228,9 12,0% 9,6% Aangepaste EBITDA 44,4 34,9 27,2% 24,1% Aangepaste EBITDA-marge 17,3% 15,2% Bedrijfsresultaat 27,4 20,1 36,3% 34,6%





Bijlage