VIEL ET COMPAGNIE

April 30, 2020 01:30 ET

Communiqué de presse

Premier trimestre 2020 :

Chiffre d’affaires de 271,1 millions d’euros

Hausse de 23,4% à cours de change courants

(Hausse de 21,4% à cours de change constants *)

L’activité du premier trimestre 2020 s’est déroulée dans un contexte de crise sanitaire progressive découlant du COVID-19 engendrant une très forte volatilité sur les marchés financiers, particulièrement au cours du mois de mars, une augmentation notable des volumes d’activité et un impact positif sur le chiffre d’affaires de VIEL & Cie.

Ainsi, au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires consolidé des filiales opérationnelles de VIEL & Cie s’élève à 271,1 millions d’euros contre 219,7 millions d’euros sur la même période en 2019, en hausse de 23,4% à cours de change courants. A cours de change constants, le chiffre d’affaires consolidé s’élève à 266,6 millions d’euros en hausse de 21,4 %.

L’augmentation notable des volumes d’activité et l’impact positif sur les revenus du Groupe Compagnie Financière Tradition démontrent, une fois de plus, le caractère essentiel du cœur de métier de Compagnie Financière Tradition dans la recherche de liquidité sur les différentes classes d’actifs sur les marchés financiers dans le monde, tout en optimisant le prix pour ses clients. Compagnie Financière Tradition est l’un des 3 acteurs globaux du secteur opérant dans le plus grand marché mondial. Le chiffre d’affaires de Compagnie Financière Tradition enregistre une hausse de 20,5% à cours de change constants sur la période.

Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France a enregistré une augmentation significative de son volume d’activité et de son recrutement de nouveaux comptes, portée par un intérêt croissant de la clientèle de particuliers pour l’investissement direct en actions. Le chiffre d’affaires de Bourse Direct enregistre une hausse de 47,2% avec un nombre d’ordres exécutés en hausse de 91,5% au premier trimestre 2020.

*Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change courants sont calculées sur la base des cours moyens de la période, comparés aux cours moyens de la période précédente dans le cadre de la conversion des devises des filiales consolidées du groupe. Les variations des différents postes du compte de résultat à cours de change constants sont calculées en retenant les cours de conversion moyens de la période N-1 sur les deux périodes de comparaison.

VIEL & Cie comprend trois pôles d’activité dans le domaine de la finance : Compagnie Financière Tradition, présente dans 29 pays, active dans le secteur de l’intermédiation professionnelle, Bourse Direct, leader de la bourse en ligne en France, et une participation mise en équivalence de 40% dans SwissLife Banque Privée, présente dans le domaine de la gestion privée en France.

L’action VIEL & Cie (codes : FR0000050049, VIL) est cotée sur le compartiment B de Euronext Paris. Pour plus d’informations sur notre Groupe, www.viel.com .

Paris, le 30 avril 2020

