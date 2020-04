Activité du 1er trimestre 2020

Cession du solde de la participation dans Allied Universal le 29 avril 2020

Actif Net Réévalué au 31 mars 2020 : 5 280 M€, soit 118,2 € par action, en baisse de 28,9 % depuis le 31 décembre 2019 (166,3 € par action), du fait du repli des marchés et d’ajustements des paramètres de valorisation des participations non cotées :

·Valorisation de Bureau Veritas dans le calcul de l’ANR en baisse de 22,4 % depuis le début de l’année

Valeur des sociétés non cotées en repli de 30,4 % depuis le début de l’année. Cette baisse s’explique : pour environ deux tiers, par la baisse des multiples des sociétés comparables cotées utilisées pour le calcul des valorisations ainsi que par des ajustements des échantillons utilisés ; et pour un tiers environ par les ajustements des budgets 2020, afin de tenir compte des conséquences potentielles des mesures de confinement.



Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre de 1 875,1 M€, en baisse de 2,5 % en données publiées et en repli de 2,9 % en organique par rapport au 1er trimestre 2019

·Bonne résilience des chiffres d’affaires d’IHS Towers et de Constantia Flexibles

Les autres sociétés sont déjà affectées au premier trimestre, à des degrés divers, par les mesures de confinement

Cession du solde de la participation dans Allied Universal le 29 avril 2020

·Produit de cession additionnel d’environ 196 millions de dollars, sous réserve d’ajustements de prix potentiels

Produit net de cession total représentant 2,5 fois le total des capitaux investis et un TRI en dollars d’environ 30 % par an

Activité d’investissement des sociétés du Groupe depuis le 1er janvier 2020

·Finalisation en février 2020 par IHS des acquisitions d’environ 1 600 tours au Koweït et d’environ 2 300 tours au Brésil, au Pérou et en Colombie

Structure financière de Wendel encore renforcée

Ratio LTV à 8,6 % au 31 mars 2020 (ratio LTV pro forma de la cession de la participation résiduelle dans Allied Universal serait d’environ 5,8 %)

Liquidité totale s’élevant à 1,9 milliard d’euros au 31 mars 2020, dont 1 129 millions d’euros de trésorerie et 750 millions d’euros de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de la vente du solde de la participation dans Allied Universal, la liquidité totale s’élève à 2,1 milliards d’euros

Maturité moyenne de la dette de 5,3 ans

Solides niveaux de notations financières « Investment grade »: Notation Moody’s à Baa2, perspectives stables / Notation S&P à BBB, perspectives stables

ESG et information extra-financière

Nouvelle stratégie ESG dévoilée dans le Document d’Enregistrement Universel 2019

Feuille de route ESG 2023 : « Être exemplaire »

Assemblée générale et dividende 2019

L’Assemblée générale des actionnaires de Wendel est reportée au 2 juillet 2020. Ainsi, l’Assemblée générale des actionnaires de Bureau Veritas pourra précéder celle de Wendel, comme c’est le cas chaque année, et les actionnaires conserveront potentiellement leur possibilité de participer en personne à l’Assemblée générale.

À l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé le 17 mars 2020 un dividende de 2,90 euros par action au titre de l’exercice 2019. Wendel attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d’avoir une meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire.

André François-Poncet, Président du Directoire de Wendel, déclare :

« Bureau Veritas a été la première société du portefeuille à ressentir l’impact des mesures de confinement, principalement du fait de sa très forte présence en Chine, et la plupart des autres entreprises du Groupe ont subi des effets similaires, avec des impacts significatifs qui ont généralement commencé à se manifester durant la deuxième quinzaine du mois de mars. Les activités considérées comme essentielles, à l’instar de celles de Constantia Flexibles qui fabrique des emballages à destination des industries agroalimentaire et pharmaceutique et de celles d’IHS Towers, qui détient et exploite des tours de télécommunications, ont néanmoins été nettement moins affectées à ce jour.

Dans toutes les sociétés, y compris Wendel, tout est mis en œuvre pour atténuer les effets négatifs de cette crise sur les collaborateurs (la santé et la sécurité des salariés sont la priorité absolue), les communautés auxquelles ils appartiennent et, naturellement, sur l’activité, la liquidité et les flux de trésorerie.

À la date de publication du présent point d’activité trimestriel de nombreuses incertitudes subsistent, notamment en ce qui concerne le calendrier, le déroulement, le processus et les effets des déconfinements, la situation des économies, le comportement des consommateurs quand ils sortiront de cette crise, ainsi que les moyens d’éradiquer le Covid-19. Les valorisations pourraient également fluctuer fortement. Dans ce contexte incertain, nous continuerons à maintenir notre approche prudente et disciplinée et à être particulièrement attentifs aux différentes évolutions au sein de notre portefeuille.

Nous restons confiants dans notre capacité à affronter cette période inédite grâce à nos équipes expérimentées, notre bilan solide, notre faible ratio LTV, notre trésorerie disponible importante, nos échéances de dette lointaines et nos solides notations « investment grade ».

Contribution des sociétés du Groupe au chiffre d’affaires du 1er trimestre 2020

Chiffre d’affaires consolidé(1) du 1er trimestre 2020

(en millions d’euros) T1 2019 T1 2020 Δ Organique Δ Bureau Veritas 1 175,1 1 139,5 -3,0% -1,6% Constantia Flexibles 381,4 383,9 +0,7% -0,6% Cromology 161,3 135,5 -16,0% -16,5% Stahl 205,8 201,0 -2,4% -3,0% Crisis Prevention Institute(2) n.a. 15,2 n.a. -4,7% Chiffre d’affaires consolidé(1) 1 923,6 1 875,1 -2,5% -2,9%

Le chiffre d’affaires au T1 2019 représente 1 923,6 M€ contre 2 053,3 M€ publié en 2019. La différence (129,7 M€) correspond au chiffre d’affaires de Tsebo, classée en actifs destinés à être cédés. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de cette société a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ». La société CPI est consolidée depuis le 31 décembre 2019. Le chiffre d’affaires inclut un impact de retraitement au titre de l’allocation du prix d’acquisition (PPA) de -0,9 M$. La croissance organique indicative est calculée sur trois mois d’activité.

Chiffre d’affaires consolidé du 1er trimestre 2020 des sociétés mises en équivalence

(en millions d’euros) T1 2019 T1 2020 Δ Organique Δ IHS Towers(3) 267,3 297,6 +11,3% +10,4%

2020 exclut l’acquisition de CSS (Amérique latine)

Chiffre d’affaires des sociétés du Groupe

Bureau Veritas – Un chiffre d’affaires résilient au premier trimestre malgré les premiers impacts liés au choc du Covid-19

(Intégration globale)

Au premier trimestre, malgré la légère baisse organique du chiffre d’affaires, les activités opérationnelles ont démontré la résilience de Bureau Veritas grâce à son portefeuille et sa présence dans le monde. La crise du Covid-19 a eu un impact principalement sur les opérations en Chine. Ailleurs, les effets de la pandémie se feront très fortement sentir à partir du deuxième trimestre. S’agissant de l’année complète, il serait prématuré à ce stade de donner une vision ferme.

Bureau Veritas a enregistré un chiffre d'affaires de 1,140 Md€ au premier trimestre, en repli de 3,0 % par rapport à l'exercice précédent dont - 1,9 % à taux de change constant. La croissance organique est en repli de - 1,6 % pour les raisons suivantes:

3 des 6 activités de Bureau Veritas enregistrent une croissance organique : Marine & Offshore à + 8,7 % Industrie à + 2,9 % et Agroalimentaire & Matières Premières à + 0,2 %

L’activité Bâtiment & Infrastructures (B&I) est relativement stable à - 0,2 %, démontrant les bienfaits de la diversification géographique avec une croissance solide dans la plupart des zones géographiques à l'exception de la Chine

Les activités Biens de consommation et Certification enregistrent un net recul, respectivement de - 18,3 % and - 7,9 %, en raison des fermetures liées au Covid-19, notamment en Chine

La croissance externe de -0,3% reflète l’impact des cessions des exercices précédents et l’absence de transaction depuis le début de l'année. L’évolution des taux de change a eu un impact négatif de 1,1 % induite par la dépréciation des devises de certains pays émergents face à l’euro et partiellement compensée par l’appréciation du dollar américain et des devises corrélées.

Perspectives 2020

Bureau Veritas continue de mettre tout en œuvre pour protéger la santé de ses collaborateurs, ainsi que, dans la mesure du possible, celle de ses clients, fournisseurs et sous-traitants. Le Groupe a adopté des plans de continuité d’activité à travers le monde et a activé le travail à distance quand cela est possible, dans le strict respect des décisions prises par les gouvernements locaux et des directives de l’Organisation mondiale de la Santé.

L’évolution de l’épidémie met l’économie mondiale à l’épreuve d’une crise systémique. Le Groupe y répond en mettant tout en œuvre pour protéger son activité et assurer l’excellence de sa qualité de service auprès de ses clients.

Dans ces conditions exceptionnelles, les objectifs 2020 ne sont plus pertinents. Il serait prématuré de fournir une vision ferme de 2020 à ce stade. Le Groupe s'attend à ce que le deuxième trimestre (T2) 2020 soit très fortement affecté par les mesures de confinement qui ont été mises en place notamment en Europe, aux États-Unis et en Amérique latine.

Annulation de la proposition de distribution de dividende au titre de l’exercice 2019:

Le Conseil d’administration de Bureau Veritas a décidé exceptionnellement de ne plus proposer la distribution de dividende (0,56 euro par action) à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à statuer sur les comptes de l’exercice 2019, le 26 juin 2020. Sur la base des dernières recommandations sanitaires, le Groupe a décidé de tenir son Assemblée générale annuelle des actionnaires à huis clos.

La décision relative au dividende annule une sortie de trésorerie d'environ 250 M€ et est conforme aux dispositions réglementaires françaises en matière de modération des dividendes en contrepartie d’aides publiques (recours aux dispositifs de chômage partiel en France, ainsi qu’à ceux qui permettent un différé de certaines charges et de versements d’impôts). Cela reflète également le souci de responsabilité vis-à-vis de l'ensemble des parties prenantes du Groupe qui consentent des efforts ou subissent les effets d’une crise sans précédent.

Constantia Flexibles – Croissance totale de 0,7 %, portée par une activité soutenue en mars

(Intégration globale)

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Constantia Flexibles s’élève à 383,9 M€, en hausse de +0,7 % par rapport au premier trimestre 2019 (381,4 M€). Sur une base organique, le chiffre d’affaires est en baisse de -0,6 %, reflétant un démarrage lent de l’activité en janvier et une croissance relativement vigoureuse en mars. L’activité en mars a été soutenue par une très forte demande, tant dans la division Consumer que dans la division Pharma, ces deux marchés finals étant classés de « première nécessité » dans le contexte de l’épidémie de Covid-19. Le chiffre d’affaires de la division Pharma est en croissance organique de 2,4 % depuis le début de l’année, tiré par un accroissement de la demande de matériaux d’emballage en aluminium de haute qualité et laminés en Europe, tandis que le chiffre d’affaires de la division Consumer s’inscrit en repli de 1,4 % , principalement du fait des conditions de marché spécifiques aux États-Unis, en Inde et en Afrique du Sud. Les fluctuations des taux de change ont eu un impact légèrement positif de +0,7 %, l’appréciation du dollar américain et du peso mexicain étant partiellement compensée par la faiblesse du rand sud-africain, du rouble russe et de la roupie indienne. La visibilité sur l’activité depuis le début de l’année est relativement bonne, le contexte du Covid-19 se traduisant par un solide carnet de commandes et une baisse des prix des matières premières. Les divisions Pharma et Consumer devraient retrouver des niveaux de demande normalisés au second semestre.

Les emballages fabriqués par Constantia bénéficient d’une priorité de transit transfrontalier dans la plupart des pays. La demande des clients a été soutenue au premier trimestre et à ce jour n’a pas été négativement impactée par les mesures générales de confinement instaurées par les autorités. Jusqu'à présent, la majorité des usines continue de fonctionner, mais Constantia doit faire face dans certains pays à des difficultés opérationnelles, en particulier concernant la disponibilité de sa main d’œuvre, du matériel et des infrastructures logistiques.

Cromology – Chiffre d’affaires en baisse de 16 %, impacté par les mesures de confinement en mars

(Intégration globale)

Cromology a réalisé un chiffre d’affaires de 135,5 M€ au premier trimestre 2020, en repli de 16,0 % par rapport au premier trimestre 2019, du fait des mesures de confinement décrétées en Europe. Le chiffre d’affaires est en baisse de 16,5 % en organique. Les variations de périmètre ont eu un impact positif de +0,2 % et l’évolution des taux de change de +0,3 %.

L’activité sur les deux premiers mois de l’année a été supérieure aux niveaux de 2019 (et aux prévisions 2020), mais a nettement chuté en mars. Les mesures de confinement ayant commencé à avoir un impact sur l’activité vers le milieu du mois se traduisant par une baisse de la demande des clients et la fermeture partielle des points de vente dans les principaux pays d’implantation de Cromology en Europe, qui représentent 96 % de son chiffre d’affaires.

Cromology a pris des mesures pour s’adapter à l’évolution de la situation dans chaque pays en accordant la priorité absolue à la santé de ses salariés et au bon fonctionnement de sa chaîne d’approvisionnement, sous l’impulsion du management qui a mis en place des plans d’urgence au niveau du groupe et dans chaque région.

Compte tenu du confinement en place dans de nombreux pays, Cromology opère actuellement avec un niveau de chiffre d’affaires en baisse d’environ 70 % par rapport à l’an passé (baisse estimée entre la mi-mars et la mi-avril par rapport à la même période l’an dernier), car, les mesures sanitaires, réglementaires et de sécurité drastiques, l’ont contrainte à mettre à l’arrêt une part importante de ses activités.

Stahl – Chiffre d’affaires en baisse de 2,4 %. Léger rebond en début d’année enrayé par la propagation rapide de la pandémie de Covid-19

(Intégration globale)

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 de Stahl s’élève à 201,0 M€, en baisse de 2,4 % par rapport au premier trimestre 2019. Le chiffre d’affaires est en repli de 3,0 % en organique. L’évolution des taux de change a eu un impact légèrement positif (+0,7 %).

Après une année 2019 difficile, due au contexte tendu des marchés finals automobiles, Stahl avait entamé l’année 2020 en bénéficiant d’une tendance positive des volumes. Cependant, la propagation rapide de l’épidémie de Covid-19 a stoppé cette reprise précoce et a conduit la société à revoir ses priorités en privilégiant la stabilisation à la croissance. Sur le premier trimestre, l’impact de l’épidémie de Covid-19 a été limité. Cependant, l’activité de Stahl est essentiellement tirée par la demande alors que de nombreux clients (notamment les tanneries, les constructeurs automobiles et les fabricants de produits de luxe) ont désormais fermé leurs sites de production ou fonctionnent au ralenti. Tous les sites de production, excepté en Inde, poursuivent leur activité à des degrés divers. En avril, en dépit d’un solide carnet de commandes en début de mois, le groupe observe des reports ou des annulations de nombreuses commandes sur une base hebdomadaire, ce qui se traduit par des livraisons inférieures aux attentes. Dans ce contexte, Stahl anticipe une forte baisse de son chiffre d’affaires en avril.

Stahl suit de près le ralentissement de l’activité dû au virus qui a un impact direct sur ses opérations. Les géographies concernées initialement étaient la Chine, la Corée du Sud et l’Italie (représentant environ 30 % de l’activité). L’impact sur le chiffre d’affaires du premier trimestre a été limité et principalement lié à la Chine où la production redémarre progressivement depuis fin février. La situation se dégrade cependant depuis lors étant donné que les mesures de confinement affectent les clients du groupe dans de nombreux pays. La société met tout en œuvre pour gérer cette situation exceptionnelle et ses répercussions sur la production comme sur la chaîne d’approvisionnement, la logistique et l'activité. Elle prend toutes les mesures appropriées pour protéger la santé et veiller à la sécurité de ses salariés.

IHS Towers – Croissance satisfaisante de 8,2 %1 ; croissance organique de +10,4 %

(Mise en équivalence)

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 d’IHS s’élève à 328 M$, en hausse de 8,2 % par rapport au premier trimestre 2019. La croissance organique atteint +10,4 %, sous l’effet de l’augmentation du nombre total de tours détenues et gérées (25,1021 au 31 mars 2020, en hausse de 4.3% depuis le début de l’année), de nouveaux locataires, des amendements aux contrats existants (« technology tenants »), ainsi que des mécanismes d’indexation des contrats. Toutes les géographies d’IHS sont en croissance, avec le Nigéria et la Zambie affichant une croissance organique à deux chiffres. Les fluctuations des devises locales face au dollar américain ont eu un impact négatif de -3,1 %. La croissance externe est de +0,9%1 à la suite de la récente acquisition au Koweït.

Le taux de colocation point de présence est stable à 1,55x et le taux de colocation technologie a augmenté à 2,62x.

En termes de croissance externe, IHS a finalisé, en février 2020, l’acquisition d’environ 1 600 tours auprès de Zain au Koweït et d’environ 2 300 tours auprès de Cell Site Solutions (CSS) au Brésil, au Pérou et en Colombie.

IHS n’a été que très marginalement affectée, sur le plan de son activité, par l’épidémie de Covid-19 sur les trois premiers mois de l'année 2020. La priorité d’IHS est la santé et la sécurité de ses employés et d’assurer le fonctionnement sans interruption de l’ensemble des tours. Néanmoins, l’environnement macroéconomique, en particulier au Nigéria, a été impacté par la chute des prix du pétrole à la suite des effets du Covid-19. En conséquence, le naira s’est déprécié contre le dollar d’environ 7%. IHS suit de très près la situation et a adopté des plans de continuité d’activité en particulier avec la mise en œuvre du travail à distance et la protection de la chaîne d'approvisionnement.

Crisis Prevention Institute – Chiffre d’affaires du premier trimestre impacté par la distanciation sociale, en dépit d’une évolution satisfaisante de la croissance avant les mesures de confinement

(Intégration globale depuis le 1er janvier 2020 – données IFRS)

Au premier trimestre 2020, Crisis Prevention Institute (« CPI ») a réalisé un chiffre d’affaires de 16,8 M$, en baisse de 10,1 % par rapport au premier trimestre 2019. Cette variation s’explique pour -4,9 % par un ajustement au titre de l’allocation du prix d’acquisition sur les produits constatés d’avances, pour -0,5 % par les variations des taux de change et pour -4,7 % par le repli organique induit par le ralentissement récent dû aux mesures de confinement.

Le chiffre d’affaires normalisé du premier trimestre était orienté à la hausse (croissance élevée à un chiffre) par rapport à la même période de l’an passé jusqu’au début de l’instauration des mesures de confinement à la mi-mars.

Pour répondre au besoin continu de certification, CPI a mis en place un programme virtuel destiné aux renouvellements de certification des formateurs certifiés (« Certified Instructors »), offrant des modules de formation interactifs numériques. Les ventes de matériel de formation, notamment l’offre eLearning de CPI, se sont poursuivies. CPI a décalé toutes les sessions de formation sur sites à court terme. La société prévoit de lancer une solution destinée à la formation de nouveaux formateurs certifiés en mai, qui combinera deux volets de formation, le premier en salle virtuelle et le second à suivre en présentiel à une date ultérieure.

CPI s’emploie à préserver la santé et la sécurité de tous ses salariés et clients. Début avril 2020, la totalité des salariés de CPI était en télétravail. CPI anticipe un ralentissement significatif de son activité en 2020 jusqu’à la détente des mesures de distanciation sociale.





Tsebo – Chiffre d’affaires en baisse de 9,3 %, affecté par le contexte macroéconomique

(reclassé – IFRS 5)

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de Tsebo s’élève à 114,5 M$, en baisse de 9,3 % par rapport au premier trimestre 2019, principalement du fait de la poursuite de la détérioration de la situation macroéconomique de l’Afrique du Sud (repli organique de -4,5 %) et de la dépréciation associée du rand sud-africain par rapport au dollar américain (impact de change de -7,3 %), en partie compensée par la contribution de Compass en Egypte, société acquise en février 2019 (effet de périmètre de +2,5 %).

Le 27 mars 2020, à la suite des effets du Covid-19, l’Afrique du Sud a instauré des mesures strictes de confinement au niveau national réduisant considérablement l’activité de Tsebo. Tsebo suit de près cette situation, et a mis en place des mesures d’urgence pour assurer la sécurité de son personnel et de ses clients. Par ailleurs, Tsebo et ses actionnaires ont engagé des discussions avec les créanciers de la société afin de trouver une solution à ses problèmes de structure financière pour lui permettre de poursuivre ses activités dans une situation sans précédent. Ces efforts de restructuration pourraient se traduire pour Wendel par la perte du contrôle de Tsebo. Conformément à la norme IFRS 5, la contribution de Tsebo a été reclassée en « Résultat net des activités arrêtées ou destinées à être cédées ».

Actif net réévalué à 118,2 € par action au 31 mars 2020

L’actif net réévalué au 31 mars 2020 a été établi par Wendel à partir des éléments dont la Société a connaissance et sur la base des données de marché disponibles à cette date et en accord avec sa méthodologie1.

L’impact global de l’épidémie de Covid-19 demeure encore loin d’être précisément appréhendé par les acteurs du marché. Dans ce contexte, l’ensemble des données prospectives qui ont servi au calcul de l’ANR au 31 mars 2020 (estimations du consensus, nouvelles prévisions des sociétés du portefeuille, etc.) pourraient évoluer sensiblement en fonction des conditions de marché réelles dans les semaines et mois à venir.

L’actif net réévalué s’élève à 5 280 M€ soit 118,2 € par action au 31 mars 2020 (détail à l’annexe 1 ci-après), en baisse de 28,9 % par rapport à 166,3 € par action au 31 décembre 2019. La décote sur l’ANR s’élève à 31,5 % au 31 mars 2020.

L’actif net réévalué a été impacté par la baisse des marchés et des ajustements des paramètres de valorisation des sociétés non cotées. La valorisation de Bureau Veritas est en baisse de 22,4 % depuis le début de l’année suite au repli de son cours moyen sur 20 jours au 31 mars 2020.

Par ailleurs, la valeur des participations non cotées affiche un repli de 30,4 % depuis le début de l’année. Cette baisse s’explique :

pour deux tiers environ par la baisse des multiples des sociétés comparables cotées utilisées pour le calcul de leur valorisation ainsi que par des ajustements des échantillons retenus En ce qui concerne IHS Towers, la pondération de l’échantillon de sociétés comparables repose désormais à 100 % sur des actifs de pays émergents afin de traduire la préoccupation croissante que les investisseurs en actions attribuent aux risques spécifiques des marchés émergents; et pour un tiers environ par les ajustements de budgets pour 2020 visant à tenir compte des conséquences potentielles des mesures de confinement.



Faits marquants depuis le début de l’année 2020

Cession de la participation résiduelle de Wendel dans Allied Universal®

Le 29 avril 2020, Wendel a cédé le solde de sa participation dans Allied Universal à un groupe d’investissement contrôlé par Warburg Pincus pour un produit net de cession supplémentaire d’environ 196 millions de dollars.

Pour mémoire, le 13 décembre 2019, Wendel et d’autres actionnaires existants d’Allied Universal avaient finalisé la cession d’une part majoritaire de leur participation dans la société à Caisse de dépôt et placement du Québec (« CDPQ ») et un nouveau groupe d’investisseurs mené par Warburg Pincus et une filiale de J. Safra Group (la « Transaction »). Dans le cadre de la transaction, Wendel avait cédé 79 % de sa participation pour un produit net de cession de 721 millions de dollars, et conservait une participation résiduelle dans la société d’environ 6% du capital.

Comme en décembre, cette Transaction valorise ainsi l’investissement net de Wendel dans Allied Universal à environ 918 millions de dollars, soit environ 2,5 fois le total des capitaux investis en dollars. L’opération est soumise à des ajustements usuels post-clôture.

Une structure financière solide, 1,9 Md€1 de liquidité et un profil de dette amélioré

Ratio LTV à 8,6 % au 31 mars 2020 (ratio LTV pro forma de la cession de la participation résiduelle dans Allied Universal à environ 5,8 %)

Liquidité totale s’élevant à 1,9 milliard d’euros au 31 mars 2020, dont 1 129 millions d’euros de trésorerie et 750 millions d’euros de ligne de crédit (non tirée). Pro forma de la vente du solde de la participation dans Allied Universal, la liquidité totale s’élève à 2,1 milliards d’euros

Maturité moyenne de la dette de 5,3 ans

Notes de crédit solides : notation Moody’s à Baa2, perspectives stables ; notation S&P à BBB, perspectives stables

Assemblée générale et dividende 2019

Wendel a annoncé le report de son Assemblée générale au 2 juillet 2020. Cette décision permet de tenir l’Assemblée générale de Wendel comme chaque année après celle de Bureau Veritas, sa principale participation et, si possible, d’y accueillir en personne les actionnaires qui le souhaiteront.

À l’issue d’un exercice 2019 marqué par de très bons résultats et une situation financière solide, Wendel a annoncé le 17 mars dernier un dividende de 2,90€. Wendel attend, pour se prononcer définitivement sur le dividende, d’avoir une meilleure appréciation de l’environnement économique et sanitaire.

Engagement ESG

En tant qu’actionnaire de long terme, Wendel est convaincue qu’un engagement ESG suivi d’un plan d’actions est clé pour créer de la valeur durable. L’ambitieux nouveau plan ESG de Wendel est décrit dans le Document d’Enregistrement Universel publié en date du 17 avril 2020.

En mars 2020, Wendel a signé les principes d'investissement responsable des Nations unies (PRI de l’ONU) ainsi que la Charte Parité de France Invest et continuera à partager en toute transparence les avancées sur ses engagements au cours de l’année.





Agenda

02.07.2020

Assemblée générale

30.07.2020

Résultats du T2 2020 – Publication de l’ANR du 30 juin 2020 et trading update du T2 (après Bourse)

16.09.2020

Comptes consolidés semestriels 2020 (après Bourse) – Publication des comptes consolidés résumés semestriels – Pas de publication d’ANR

04.11.2020

2020 Investor Day – Présentation de l’ANR du 30 septembre 2020 et trading udpate du T3 (publication le 03.11.2020 après Bourse)

À propos de Wendel

Wendel est l’une des toutes premières sociétés d’investissement cotées en Europe. Elle investit en Europe, en Amérique du Nord et en Afrique, dans des sociétés leaders dans leur secteur : Bureau Veritas, Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Crisis Prevention Institute et Tsebo, dans lesquelles elle joue un rôle actif d’actionnaire majoritaire ou de premier ordre. Elle met en œuvre des stratégies de développement à long terme qui consistent à amplifier la croissance et la rentabilité de sociétés afin d’accroître leurs positions de leader.

Wendel est cotée sur l’Eurolist d’Euronext Paris.

Notation attribuée par Standard & Poor’s : Long terme : BBB avec perspective stable - Court terme : A-2 depuis le 25 janvier 2019

Notation attribuée par Moody’s : Long terme : Baa2 avec perspective stable - Court terme : P-2 depuis le 5 septembre 2018

Wendel est le Mécène Fondateur du Centre Pompidou-Metz. En raison de son engagement depuis de longues années en faveur de la Culture, Wendel a reçu le titre de Grand Mécène de la Culture en 2012.



Annexe 1 : ANR au 31 mars 2020 de 118,2 € par action

(en millions d’euros) 31.03.2020 31.12.2019 Participations cotées Nombre de titres Cours (1) 2 928 3 775 Bureau Veritas 160,8 M 18,2 €/ 23,5 € 2 928 3 775 Participations non cotées 2 801 4 026 Autres actifs et passifs de Wendel et de ses holdings (3) 51 101 Trésorerie et placements financiers (4) 1 129 1 142 Actif Brut Réévalué 6 909 9 044 Dette obligataire Wendel et intérêts courus - 1 629 - 1 615 Actif Net Réévalué 5 280 7 429 Dont dette nette - 499 - 473 Nombre d’actions au capital 44 682 308 44 682 308 Actif Net Réévalué par action 118,2 € 166,3 € Moyenne des 20 derniers cours de bourse de Wendel 80,9 € 120,8 € Prime (Décote) sur l’ANR - 31,5 % - 27,3 %

Moyenne des 20 derniers cours de clôture de bourse calculée au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2020. Participations non cotées (Cromology, Stahl, IHS, Constantia Flexibles, Allied Universal, Tsebo, Crisis Prevention Institute, investissements indirects). Conformément à sa méthodologie, Wendel a exclu certaines sociétés des échantillons de comparables de Stahl et d'IHS car leurs caractéristiques ne sont plus considérées similaires dans l'environnement de marché post-covid19. Comme dans le calcul de l’ANR au 31 décembre 2019, le calcul de la valorisation d’IHS au 31 mars 2020 est basé uniquement sur l’EBITDA qui est à ce stade l’agrégat le plus pertinent. La participation résiduelle dans Allied Universal est évaluée à la suite de la récente transaction. La participation dans Crisis Prevention Institute est évaluée d’après le prix d'acquisition. Dont 943 802 actions propres Wendel au 31 mars 2020 et 908 950 au 31 décembre 2019. Trésorerie et placements financiers de Wendel et de ses holdings, ils comprennent au 31 mars 2020 0,9 Md€ de trésorerie disponible et 0,3 Md€ de placements financiers liquides disponibles.

Les conversions de change des actifs et passifs libellés dans d’autres devises que l’euro sont réalisées sur la base du taux de change de la date de l’ANR.

Les multiples et les agrégats comptables utilisés pour calculer l’Actif Net Réevalué ne tiennent pas compte des impacts IFRS 16.

La matérialisation des conditions de co-investissement pourrait avoir un effet dilutif sur la participation de Wendel. Ces éléments sont pris en compte dans le calcul de l’ANR. Voir page 346 du Document d’Enregistrement Universel 2019.







1 Le chiffre d’affaires du T1 2020, le nombre de tours et les taux de colocation incluent la contribution d’environ 1 000 tours transferrées à IHS en février 2020 à la suite de l’acquisition au Koweït (envion 600 tours supplémentaires seront transferées à IHS début 2021). Ces chiffres excluent la contribution de CSS en Amérique latine, qui sera incluse à partir du T2 2020.

1 Voir page 314 du Document d’Enregistrement Universel 2019 pour le détail de la méthodologie de l’ANR.

1 1,1 milliard d’euros de trésorerie et 750 millions d’euros de ligne de crédit renouvelable





