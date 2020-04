COMMUNIQUE DE PRESSE

NOMINATION DE THIERRY FALQUE-PIERROTIN ET LAURE HAUSEUX

EN TANT QUE MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DE MAISONS DU MONDE, SOUMISE A L’APPROBATION DE L’ASSEMBLEE GENERALE 2020

Nantes, le 30 avril 2020

Le Conseil d’Administration de Maisons du Monde annonce aujourd’hui qu’il recommandera à l’Assemblée Générale des Actionnaires 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux en tant qu’administrateurs indépendants.

Après une consultation constructive de ses principaux actionnaires, dont Teleios Capital Partners, et sur la recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, le Conseil d’Administration de Maisons du Monde est heureux d’annoncer qu’il recommandera à l’Assemblée Générale des Actionnaires du 12 juin 2020 la nomination de Thierry Falque-Pierrotin et de Laure Hauseux, en tant qu’administrateurs indépendants. Thierry et Laure apportent une connaissance du secteur de la distribution et une expertise fonctionnelle fortes, et leur vision stratégique sera un atout pour la croissance future de Maisons du Monde.

Ces nominations seront recommandées alors que Gilles Petit a décidé de ne pas demander le renouvellement de son mandat lors de la prochaine Assemblée Générale et que Nicolas Woussen a exprimé son intention de démissionner pour des raisons personnelles. Le Conseil d’Administration remercie chaleureusement Gilles Petit pour sa contribution au développement de Maisons du Monde, dont il a été Directeur général de 2015 à 2018, accompagnant l’introduction en bourse de l’entreprise en 2016, et dont il était administrateur depuis juillet 2018. Le Conseil remercie également Nicolas Woussen pour sa contribution précieuse au sein du Conseil d’administration de Maisons du Monde depuis avril 2016, plus particulièrement en tant que Président du Comité d’Audit.

Le Conseil d’Administration a également l’intention de créer un Comité Stratégique qui, sur recommandation du Comité des Nominations et des Rémunérations, serait présidé par Thierry

Falque-Pierrotin et composé de Peter Child et de Julie Walbaum. Laure Hauseux rejoindrait le Comité d’Audit, aux côtés de Marie-Christine Levet, comité dont Michel-Alain Proch prendrait alors la présidence. Michel-Alain Proch succédera également à Gilles Petit en tant que membre du Comité des Nominations et des Rémunérations aux côtés de Peter Child, sous la présidence de Sophie Guieysse.

Peter Child a décidé de poursuivre ses fonctions de Président pour une durée initiale d’un an, et Michel-Alain Proch continuera d’exercer ses fonctions de Vice-Président.

Peter Child, Président du Conseil d’Administration, a commenté : « Je suis enchanté d’accueillir Thierry et Laure chez Maisons du Monde. Leur expérience combinée sera un réel atout pour l’entreprise et ses actionnaires, et je me réjouis de travailler à leurs côtés au sein de notre nouveau Conseil d’Administration. Je suis également pleinement satisfait que notre Conseil, dans sa nouvelle composition, soit à parité entre les femmes et les hommes, à l’image du Comité exécutif de Maisons du Monde. Je voudrais par ailleurs renouveler mes remerciements à Gilles et Nicolas, qui ont contribué, depuis l’introduction en bourse de Maisons du Monde, à la croissance soutenue de l’activité. »

Thierry Falque-Pierrotin a déclaré : « Je me réjouis de rejoindre le Conseil d’Administration de Maisons du Monde. Aux côtés de son Président et de ses autres administrateurs, je m’appuierai sur mon expérience du retail, acquise au cours de ces dernières années, pour poursuivre le développement international et omnicanal de l’entreprise ».

Laure Hauseux a également déclaré : « Je suis très honorée de rejoindre le Conseil d’Administration de Maisons du Monde. Je me réjouis de travailler avec ses Administrateurs, notamment au sein du Comité d’Audit, pour faire en sorte que l’entreprise poursuive ses avancées, et plus particulièrement dans cette période inédite. »

Adam Epstein, Co-Fondateur de Teleios Capital Partners, a commenté : « Je remercie Peter et

Michel-Alain pour leur engagement constructif ; ces nominations auront le plein support de Teleios lors de la prochaine Assemblée Générale. Nous sommes confiants que ce Conseil renouvelé, encore renforcé par l’expérience de Thierry et de Laure, aura toute l’expertise nécessaire pour accompagner Maisons du Monde dans cette période complexe, et dans un futur plus lointain. Nous nous félicitons également des actions décisives prises par Julie Walbaum et son équipe de direction pour positionner l’entreprise sur des bases solides. Nous nous réjouissons du renforcement de notre collaboration avec l’entreprise et le Conseil d’Administration, afin de faire avancer les initiatives à long terme de Maisons du Monde, dans des conditions de marché qui devraient progressivement se normaliser. »

Biographie de Thierry Falque-Pierrotin

Thierry Falque-Pierrotin possède une expérience de plus de 20 ans dans le retail, ayant exercé les fonctions de Directeur Général et de Président dans de nombreuses entreprises référentes des secteurs de la distribution et de la consommation. Thierry, qui est actuellement Associé et Directeur général de Vulcain, une banque d'affaires indépendante et pan-européenne spécialisée en conseil en fusions et acquisitions, a précédemment exercé plusieurs fonctions de direction au sein de Pinault-Printemps-Redoute (actuellement Kering) de 1990 à 2008. Il a commencé sa carrière dans le Groupe en tant que Directeur de la Stratégie et du Développement, où il a accompagné la mise en œuvre de la fusion entre Pinault, Printemps et La Redoute. Thierry y a entre autres exercé les fonctions de Président Directeur Général du Groupe Redcats (précédemment Groupe La Redoute), un acteur référent du digital multi-marque mode et maison, dont il a accompagné le développement omnicanal et poursuivi l’expansion internationale. Avant de rejoindre Vulcain, Thierry était Directeur Général de Kesa Electricals (actuellement Darty), l’un des principaux distributeurs d’électroménagers européen.

Thierry Falque-Pierrotin est diplômé de l’ESSEC Business-School et de l’Institut d’Etudes Politiques de Paris.

Biographie de Laure Hauseux

Laure Hauseux est une experte reconnue dans les domaines de la finance et de la stratégie, ayant travaillé dans de nombreuses entreprises des secteurs du retail, de l’IT et de l’Industrie, principalement en France ainsi qu’à l’International. Au cours de sa carrière, Laure a exercé des fonctions d’administrateur dans différentes entreprises, telles que Zodiac Aerospace, et elle siège actuellement au Conseil d’Administration de OGF, Groupe Casino et European Camping Group. De 2014 à 2017, Laure occupait les fonctions de Directrice générale de GAC Group, un cabinet de conseil international, où elle a supervisé la restructuration de ses filiales internationales, et accru la notoriété de la marque, la fidélisation de ses clients et sa communication digitale. Elle était précédemment Directrice générale adjointe de Virgin en France, de 2010 à 2012. Laure a également exercé les fonctions de Secrétaire Générale du Groupe Printemps, la chaîne française de grands magasins.

Laure Hauseux détient un MBA de l’ESCP Europe, avec une spécialisation en finance, un diplôme de la Chambre de Commerce Franco-Allemande, un DESS en contrôle financier de l’Université Paris IX Dauphine (avec mention) et un MBA du programme exécutif de Kering à l’INSEAD.

A propos de Maisons du Monde

Maisons du Monde est un créateur d’univers originaux dans le secteur de l’aménagement de la maison, offrant une gamme unique de meubles et d’objets de décoration à des prix abordables, déclinés en différents styles. Le Groupe développe ses activités grâce à une approche omnicanale intégrée et complémentaire, s’appuyant sur son réseau international de magasins, ses sites Internet et ses catalogues. Fondé en France en 1996, le Groupe a opéré une expansion rentable de ses activités à travers l’Europe depuis 2003. Les ventes du Groupe ont atteint 1 225 millions d’euros en 2019, et son EBITDA était de 153 millions d’euros. Au 31 décembre 2019, le Groupe exploitait un réseau de 376 magasins dans neuf pays – France, Allemagne, Belgique, Espagne, États-Unis, Italie, Luxembourg, Portugal et Suisse –, et a généré 45% de ses ventes hors de France. Le Groupe a également réussi l’intégration d’une plateforme de e-commerce complète et complémentaire, dont les ventes ont progressé de plus de 30% en moyenne par an de 2010 à 2019. Cette plateforme, qui a représenté 25% des ventes du Groupe en 2019, est disponible dans les pays d’implantation des magasins, ainsi qu’en Autriche, aux Pays-Bas et au Royaume-Uni. En 2018, le Groupe a pris une participation majoritaire de 70% dans Modani, une enseigne d'ameublement présente aux États-Unis au travers de ses magasins et de son activité e-commerce. Modani, fondée en 2007, est une enseigne aspirationnelle d'art de vivre, qui propose une gamme unique de meubles modernes, contemporains et des années 1950 de qualité et à des prix abordables, avec une présence sur tout le territoire américain grâce à un réseau de 18 magasins.

www.corporate.maisonsdumonde.com



A propos de Teleios Capital Partners

Teleios Capital Partners investit dans des sociétés mid-cap de plusieurs secteurs en Europe, avec pour objectif de créer de la valeur sur le long terme pour tous leurs actionnaires. Créé en 2013, Teleios gère des actifs pour le compte d’investisseurs institutionnels composés de fonds de dotation, fondations et fonds de pensions.

