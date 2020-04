OLVI OYJ Osavuosikatsaus 30.4.2020 klo 9.00



OLVI-KONSERNIN OSAVUOSIKATSAUS 1.1.2020 — 31.3.2020 (3 KK)

Osavuosikatsauksen pääkohdat

Olvi-konsernin ensimmäisen kvartaalin myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto kehittyivät hyvin. Kuitenkin maaliskuun puolessa välissä alkaneet koronapandemian leviämisen rajoittamistoimenpiteet lähes kaikilla Olvin kotimarkkinoilla näkyivät jo katsauskauden loppupuolella. Olvi-konsernin vakavaraisuus on vahva.

Lähiajan näkymät

Olvi tiedotti 30.4. erillisellä tiedotteella peruuttavansa tulosohjauksen vuodelle 2020 koronapandemian aiheuttaman epävarmuuden johdosta.

”Useilla Olvin päämarkkina-alueilla viranomaisten toimesta toteutetut myyntikanavien sulkemiset aiheuttavat erityisesti tuleville lähikuukausille haasteen ennustaa kannattavuuden kehittymistä vähittäiskauppamyynnin kasvusta huolimatta. Tämän vuoksi Olvi konserni peruuttaa tulosohjeistuksensa vuodelle 2020.”

Konsernin keskeisimmät tunnusluvut

1-3 / 2020 1-3 / 2019 Muutos % /

%-yks. 1-12 / 2019 Myyntivolyymi, Mltr 153,2 137,4 11,5 718,3 Liikevaihto, MEUR 84,6 77,0 9,8 408,7 Käyttökate, MEUR 14,1 11,7 20,2 76,7 % liikevaihdosta 16,7 15,2 18,8 Liikevoitto, MEUR 7,8 6,0 30,2 52,5 % liikevaihdosta 9,3 7,8 12,8 Tilikauden tulos, MEUR 5,4 5,1 6,0 42,2 % liikevaihdosta 6,4 6,6 10,3 Tulos/osake, EUR 0,26 0,25 4,0 2,02 Investoinnit, MEUR 9,2 6,8 34,3 31,0 Oma pääoma/osake, EUR 12,36 11,69 5,7 12,58 Omavaraisuusaste, % 65,0 66,4 -1,4 66,4 Velkaantumisaste, % -3,6 -2,4 1,2 -11,6

Liiketoiminnan kehitys

Toimitusjohtaja Lasse Aho:

Olvi-konsernin alkuvuoden liiketoiminta kehittyi erinomaisesti edelliseen vuoteen nähden. Myyntivolyymi ja liikevoitto kasvoivat selvästi kaikilla kotimarkkinoilla. Liikevoitto kasvoi yli 30 prosenttia.

Koronapandemian aikaansaamat myyntikanavien rajoitukset alkoivat vaikuttamaan Olvin liiketoimintaan maaliskuun puolivälistä alkaen. Kaikissa Olvi-konsernin yhtiöissä ryhdyttiin välittömästi henkilöstöä ja tuotantoa suojaaviin sekä kustannussäästötoimenpiteisiin. Olvin toimintamaiden viranomaiset, Valko-Venäjää lukuun ottamatta, alkoivat rajoittaa ihmisten liikkumista ja myyntikanavia sulkeutui. Ravintoloita suljettiin ja matkustajaliikenne lähes loppui, kysyntä siirtyi vähittäiskauppaan. Olvin asema vähittäiskaupassa on kaikilla kotimarkkinoilla vahva.

Nopea liiketoiminnan sopeuttaminen ja kustannussäästöjen tekeminen on aloitettu kaikissa konserniyhtiöissä parhaan mahdollisen tulostason ylläpitämiseksi. Toimitusvarmuuden turvaamiseksi yhteiskunnallisessa kriisitilanteessa on tuotantovuoroja lisätty ja varastoarvoja nostettu.

Suomessa liiketoiminta jatkoi suotuisaa edellisen vuoden kehitystään. Myyntivolyymi, liikevaihto ja liikevoitto ovat kasvaneet edellisvuoteen verrattuna selvästi. Mietojen alkoholijuomien kysyntä ja Olvin omien brändien markkina-asema on pysynyt vahvana, erityisesti oluissa ja lonkeroissa. Koronapandemian vuoksi myynti on siirtynyt vähittäiskauppaan, jonka volyymikasvu on korvannut muiden myyntikanavien poisjäämisen.

Viron markkinan hyvä kehitys jatkui maaliskuun alkuun saakka. Edellisenä vuonna toteutetuilla alkoholiveron alennuksilla oli positiivinen vaikutus sekä kotimaiseen kysyntään että Tallinnan laiva- ja satamakauppaan. Myyntivolyymi kasvoikin yli 5 prosenttia ja liikevaihto 8 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Virossa koronapandemian vaikutus on ollut nopein Olvi-konsernissa, sillä ravintola- ja rajakaupan myynnin osuus on suurin. Kvartaalin liikevoitto laski hieman edellistä vuodesta. Yhtiössä on tehty nopeasti sopeuttamistoimenpiteitä muuttuneen tilanteen hallitsemiseksi.

Latviassa myyntivolyymi kasvoi lähes 7 prosenttia edelliseen vuoteen. Yhtiö on nostanut markkinaosuuttaan kaikissa päätuotekategorioissa ja myynti on kehittynyt markkinoita paremmin. Koronapandemian takia ravintola- ja rajakauppa pysähtyi maaliskuussa myös Latviassa. Korvaavana toimenpiteenä yhtiö on avannut valtion väliaikaisesti salliman suoramyynnin verkkokaupan sekä aloittanut valmistamaan käsidesiä, jota se on myös lahjoittanut paikallisiin sairaaloihin.

Liettuan myyntivolyymi on kasvanut 25 prosenttia ja liikevaihto 23 prosenttia vertailukauteen verrattuna. Kotimaassa Volfas Engelmanin mietojen alkoholijuomien kysyntä on vahvistunut. Myös vesien myynti on kasvanut yli kaksinkertaiseksi oman mineraalilähdevesitehtaan ansiosta. Vahvinta myynnin kasvu on kuitenkin ollut viennissä, erityisesti Venäjälle. Hyvän myynnin kehityksen ansiosta liikevoitto on kasvanut lähes 60 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Koronapandemian vaikutukset eivät vielä näy merkittävästi ensimmäisellä kvartaalilla, mutta erityisesti ravintolamyynnin rajoitukset tulevat jonkin verran vaikuttamaan hyvään kasvutrendiin toisella kvartaalilla.

Valko-Venäjällä liiketoiminta kehittyi ensimmäisellä kvartaalilla erittäin hyvin. Sekä myyntivolyymi että liikevaihto kasvoivat 14 prosenttia. Kotimaassa kysyntä vahvistui oluissa ja erityisesti kaikissa alkoholittomissa tuotekategorioissa. Myös vienti jatkoi kasvuaan. Hyvän myynnin johtamisen ansiosta yhtiön liikevoitto kasvoi merkittävästi ollen yli kaksi miljoonaa euroa. Koronapandemian osalta Valko-Venäjän valtio ei ole toistaiseksi ryhtynyt rajoittamistoimenpiteisiin. Kuitenkin kuluttajien käyttäytyminen on muuttunut samankaltaisesti kuin muissa maissa ja esimerkiksi ravintolamyynti on laskenut. Maailman talouden epävarmuudet ovat heikentäneet Valko-Venäjän paikallisvaluutan valuuttakurssia suhteessa euroon viime vuoteen verrattuna.

Investoinnit ovat toteutuneet suunnitellusti katsauskauden aikana. Investoinnit ovat painottuneet Suomeen, jossa on jatkettu uuden tuotantolinjan ja mehuttamon käyttöönoton valmisteluita. Myös Valko-Venäjällä on aloitettu uuden tuotantolinjan investointi. Strategiset kasvuinvestoinnit konsernissa viedään suunnitellusti loppuun.



Toiminnan kausiluonteisuus

Konsernin liiketoimintojen luonteeseen liittyy kausivaihtelua. Raportoitavien maantieteellisten segmenttien liikevaihto ja liikevoitto eivät kerry tasaisesti, vaan ne vaihtelevat vuodenaikojen ja sesonkien ominaispiirteiden mukaan.

Myynnin kehitys



Olvi-konsernin myyntivolyymi kasvoi tammi-maaliskuussa 11,5 prosenttia ja oli 153,2 (137,4) miljoonaa litraa.

Myyntivolyymi kehittyi koko konsernissa hyvin alkuvuoden aikana. Yhteisenä tekijänä volyymin kasvulle eri markkinoilla oli kotimaan kysynnän vahvistuminen ja viennin kasvu.

Myyntivolyymi, miljoonaa litraa 1-3 / 2020 1-3 / 2019 Muutos % Suomi 48,1 44,4 8,3 Viro 22,9 21,7 5,5 Latvia 14,5 13,6 6,9 Liettua 25,3 20,2 25,0 Valko-Venäjä 47,3 41,6 13,9 Eliminoinnit -5,0 -4,1 Yhteensä 153,2 137,4 11,5

Konsernin liikevaihto kasvoi tammi-maaliskuussa 9,8 prosenttia ja oli 84,6 (77,0) miljoonaa euroa. Kasvua syntyi kaikilla markkinoilla.

Liikevaihto, miljoonaa euroa 1-3 / 2020 1-3 / 2019 Muutos % Suomi 36,0 33,9 6,1 Viro 14,9 13,8 8,2 Latvia 7,7 7,4 3,8 Liettua 11,2 9,1 23,1 Valko-Venäjä 17,2 15,0 14,4 Eliminoinnit -2,4 -2,2 Yhteensä 84,6 77,0 9,8

Tuloskehitys

Konsernin liikevoitto oli tammi-maaliskuussa 7,8 (6,0) miljoonaa euroa, mikä on 9,3 (7,8) prosenttia liikevaihdosta. Ensimmäisellä kvartaalilla erityisesti Liettua ja Valko-Venäjä pystyivät merkittävästi kasvattamaan tulostaan verrattuna edelliseen vuoteen. Tulokseen on kirjattu 0,3 miljoonaa euroa varautumista koronapandemian mahdollisesti aiheuttamiin luottotappioihin ja varaston alaskirjauksiin.

Liikevoitto, miljoonaa euroa 1-3 / 2020 1-3 / 2019 Muutos % Suomi 2,9 2,6 13,7 Viro 2,1 2,1 -3,7 Latvia 0,5 0,6 -6,1 Liettua 0,5 0,3 59,7 Valko-Venäjä 2,1 0,7 216,8 Eliminoinnit -0,3 -0,3 Yhteensä 7,8 6,0 30,2



Konsernin tammi-maaliskuun tulos verojen jälkeen oli 5,4 (5,1) miljoonaa euroa. Valko-Venäjän kurssin heikkeneminen näkyy rahoituskuluissa.

Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos oli tammi-maaliskuussa 0,26 (0,25) euroa.

Tase, rahoitus ja investoinnit

Olvi-konsernin taseen loppusumma maaliskuun 2020 lopussa oli 398,5 (369,6) miljoonaa euroa. Oma pääoma per osake oli maaliskuun 2020 lopussa 12,36 (11,69) euroa. Omavaraisuusaste oli 65,0 (66,4) prosenttia ja velkaantumisaste -3,6 (-2,4) prosenttia. Konsernin maksuvalmiutta kuvaava mittari, current ratio, pysyi samana ollen 1,2 (1,2). Konsernin käyttöpääoman muutokseen vaikutti merkittävimmin emoyhtiön luopuminen osittain factoring-rahoituksesta vuoden alussa.

Korollisten velkojen määrä oli maaliskuun lopussa 13,5 (6,8) miljoonaa euroa. Korollisista veloista lyhytaikaisten velkojen osuus oli 11,1 (4,9) miljoonaa euroa.

Olvi-konsernin laajennus- ja korvausinvestoinnit olivat tammi-maaliskuussa 9,2 (6,8) miljoonaa euroa. Investoinneista 4,8 miljoonaa euroa kohdistui Suomen yhtiöihin, 2,2 miljoonaa euroa Baltian tytäryhtiöihin ja 2,2 miljoonaa euroa Valko-Venäjälle Lidskoe Pivon investointeihin. Olvi-konserni on investoinut tuotantokapasiteetin kasvattamiseen ja monipuolistamiseen sekä tuotantotilojen modernisointiin.

Henkilöstö

Olvi-konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä tammi-maaliskuussa oli 1 829 (1 783) henkilöä. Konsernin keskimääräinen henkilöstömäärä kasvoi 46 henkilöllä, 2,6 prosentilla.

Olvi-konsernin henkilöstömäärät keskimäärin maittain:

1-3 / 2020 1-3 / 2019 Muutos % Suomi 357 355 0,6 Viro 318 294 8,2 Latvia 199 186 7,0 Liettua 238 232 2,6 Valko-Venäjä 717 716 0,1 Yhteensä 1 829 1 783 2,6



Hallitus ja johto

Olvi Oyj:n hallituksessa ja johdossa ei ole katsauskaudella tapahtunut muutoksia.

Katsauskauden muut tapahtumat

Konsernirakenteen muutokset

Olvin tytäryhtiöomistuksissa ei tapahtunut muutoksia tammi-maaliskuun 2020 aikana.

Osakeperusteiset maksut

Olvi Oyj:ssä alkoi vuoden 2019 alussa avainhenkilöitä koskeva osakepohjainen kannustinjärjestelmä, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Kannustinjärjestelmästä on tarkempi selvitys osavuosikatsaustiedotteen taulukko-osan taulukossa 5, kohdassa 4.

Liiketoiminnan riskit ja niiden hallinta

Koronapandemia aiheuttaa tällä hetkellä merkittäviä riskejä liiketoimintaan. Liiketoiminnan kehittymisen ennustaminen on vaikeaa. Olvissa on arvioitu erilaisia skenaarioita ja valmistauduttu vastaamaan muuttuviin tilanteisiin erilaisilla toimenpiteillä muun muassa kriisin pitkittyessä.

Vaikka toistaiseksi raaka-aineiden ja työvoiman saatavuus on ollut hyvä, voi koronapandemian pitkittyminen tai henkilöstön laajamittainen sairastuminen vaikeuttaa tuotantoa. Olvilla on tehty varautumista tuotannollisten häiriöiden osalta ja laadittu jatkuvuussuunnitelmia muun muassa henkilöstön ja raaka-aineiden saatavuuden osalta. Lisäksi Valko-Venäjän osalta epävarmuutta lisää valuuttakurssin selkeä heikentyminen.

Tarkempi kuvaus normaaleista liiketoimintaan liittyvistä riskeistä on annettu toimintakertomuksessa ja tilinpäätöksen liitetiedoissa sekä yhtiön internetsivujen osiossa Sijoittajille/hallinto/hallinnointiperiaatteet.



Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Varsinainen yhtiökokous

Olvi Oyj:n 8.4.2020 järjestetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen sekä myönsi vastuuvapauden hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle 31.12.2019 päättyneeltä tilikaudelta.



Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti maksaa A- ja K-sarjan osakkeille osinkoa 1,00 (0,90) euroa tilivuodelta 2019. Maksettavaksi päätetty osinko on 49,6 (45,7) prosenttia Olvi-konsernin osakekohtaisesta tuloksesta. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.5.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 14.4.2020 merkitty Euroclear Finland Oy:n pitämään osakasluetteloon. Toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.9.2020 osakkeenomistajalle, joka on täsmäytyspäivänä 2.9.2020 merkittynä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.



Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi kuusi (6) henkilöä. Hallituksen jäseniksi valittiin uudelleen Pentti Hakkarainen, Lasse Heinonen, Nora Hortling, Elisa Markula, Päivi Paltola ja Heikki Sirviö.



Yhtiön tilintarkastajaksi valittiin uudelleen KHT-yhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajanaan KHT Elina Laitinen.

Yhtiökokouksen kaikki päätökset ovat nähtävissä 8.4.2020 julkistetussa tiedotteessa.

Hallituksen järjestäytyminen

8.4.2020 pidetyssä järjestäytymiskokouksessa Olvi Oyj:n hallitus valitsi puheenjohtajaksi Pentti Hakkaraisen ja varapuheenjohtajaksi Nora Hortlingin.

Tarkastusvaliokuntaan valittiin Lasse Heinonen, Päivi Paltola ja Nora Hortling sekä palkitsemisvaliokuntaan Pentti Hakkarainen, Heikki Sirviö ja Elisa Markula.

OLVI OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Lasse Aho, toimitusjohtaja, Olvi Oyj, puh. 0290 00 1050 tai 0400 203 600

TAULUKKO-OSA:

- laaja tuloslaskelma, taulukko 1

- tase, taulukko 2

- laskelma oman pääoman muutoksista, taulukko 3

- rahavirtalaskelma, taulukko 4

- osavuosikatsaustiedotteen liitetiedot, taulukko 5

JAKELU:

NASDAQ OMX Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.olvi.fi



OLVI-KONSERNI TAULUKKO 1 LAAJA TULOSLASKELMA 1 000 EUR 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019 Liikevaihto 84 588 77 024 408 706 Liiketoiminnan muut tuotot 239 487 1 417 Liiketoiminnan kulut -70 713 -65 773 -333 423 Poistot ja arvonalentumiset -6 269 -5 713 -24 186 Liikevoitto 7 845 6 025 52 514 Rahoitustuotot 74 320 1488 Rahoituskulut -1 601 -130 -492 Osuus osakkuusyritysten tuloksesta 0 0 13 Tulos ennen veroja 6 318 6 215 53 523 Tuloverot *) -938 -1 141 -11 293 TILIKAUDEN VOITTO 5 380 5 074 42 230 Muut laajan tuloksen erät, jotka saatetaan myöhemmin siirtää tulosvaikutteiseksi: Ulkomaisiin tytäryhtiöihin liittyvät muuntoerot -10 625 2 581 2 887 Käyvän arvon muutos, muut sijoitukset 0 0 369 Eriin liittyvät tuloverot 214 -95 -130 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ -5 031 7 560 45 356 Tilikauden voiton jakautuminen: - emoyhtiön omistajille 5 425 5 076 41 760 - määräysvallattomille omistajille -45 -2 470 Tilikauden laajan tuloksen jakautuminen: - emoyhtiön omistajille -4 675 7 510 44 814 - määräysvallattomille omistajille -356 50 542 Emoyhtiön omistajille kuuluvasta voitosta laskettu tulos/osake, EUR - laimentamaton 0,26 0,25 2,02 - laimennettu 0,26 0,25 2,02

*) Tuloverot on laskettu tarkastelujakson tuloksesta.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 2 TASE 1 000 EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 VARAT Pitkäaikaiset varat Aineelliset hyödykkeet 203 465 199 470 208 701 Liikearvo 25 516 26 289 26 360 Muut aineettomat hyödykkeet 10 623 11 202 10 598 Osuudet osakkuusyrityksissä 1 016 1 016 1 016 Muut sijoitukset 836 543 836 Lainasaamiset ja muut pitkäaikaiset saamiset 1 793 235 967 Laskennalliset verosaamiset 578 328 475 Pitkäaikaiset varat yhteensä 243 827 239 083 248 953 Lyhytaikaiset varat Vaihto-omaisuus 48 321 46 292 43 056 Myyntisaamiset ja muut saamiset 83 049 71 439 70 685 Tuloverosaaminen 941 574 871 Rahavarat 22 368 12 227 33 832 Lyhytaikaiset varat yhteensä 154 679 130 532 148 444 VARAT YHTEENSÄ 398 506 369 615 397 397 OMA PÄÄOMA JA VELAT Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma Osakepääoma 20 759 20 759 20 759 Muut rahastot 1 387 1 092 1 387 Omat osakkeet -503 -503 -503 Muuntoerot -54 087 -44 312 -43 987 Kertyneet voittovarat 288 467 265 038 282 895 256 023 242 074 260 551 Määräysvallattomien omistajien osuus 2 924 3 187 3 318 Oma pääoma yhteensä 258 947 245 261 263 869 Pitkäaikaiset velat Rahoitusvelat 2 426 1 901 2 337 Muut velat 4 263 4 774 4 777 Laskennalliset verovelat 7 783 7 474 7 859 Lyhytaikaiset velat Rahoitusvelat 11 086 4 909 1 325 Ostovelat ja muut velat 113 864 104 602 117 100 Tuloverovelka 137 694 130 Velat yhteensä 139 559 124 354 133 528 OMA PÄÄOMA JA VELAT YHTEENSÄ 398 506 369 615 397 397





OLVI-KONSERNI



TAULUKKO 3



LASKELMA OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSISTA 1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien

osakkeiden rahasto Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien

omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2020 20 759 1 092 -503 295 -43 987 282 895 3 318 263 869 Laaja tulos: Tilikauden tulos 5 425 -45 5 380 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot -10 100 -311 -10 411 Tilikauden laaja tulos yhteensä -10 100 5 425 -356 -5 031 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonmaksu -38 -38 Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 147 147 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 147 -38 109 Oma pääoma 31.3.2020 20 759 1 092 -503 295 -54 087 288 467 2 924 258 947



1 000 EUR Osake-pääoma Muut rahastot Omien

osakkeiden rahasto Käyvän arvon rahasto Muunto-erot Voitto-varat Määräys-vallattomien

omistajien osuus Yhteensä Oma pääoma 1.1.2019 20 759 1 092 -956 0 -46 746 259 864 3 165 237 178 Laaja tulos: Tilikauden tulos 5 076 -2 5 074 Muut laajan tuloksen erät: Muuntoerot 2 434 52 2 486 Tilikauden laaja tulos yhteensä 2 434 5 076 50 7 560 Liiketoimet omistajien kanssa: Osingonmaksu -28 -28 Omien osakkeiden hankinta -726 -726 Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 1 179 1 179 Osakepalkitseminen, työsuorituksen arvo 98 98 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 453 98 -28 523 Oma pääoma 31.3.2019 20 759 1 092 -503 0 -44 312 265 038 3 187 245 261



Muut rahastot sisältää ylikurssirahaston, vararahaston ja muut rahastot.

OLVI-KONSERNI TAULUKKO 4 RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019 Tilikauden voitto 5 380 5 074 42 230 Oikaisut tilikauden tulokseen 9 084 6 467 34 859 Käyttöpääoman muutos -27 037 -12 444 1 548 Maksetut korot -209 -34 -288 Saadut korot 37 5 258 Saadut osingot 0 0 3 Maksetut verot -984 -876 -11 298 Liiketoiminnan rahavirta (A) -13 729 -1 808 67 312 Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -6 904 -6 203 -31 347 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 329 505 1 815 Määräysvallattomien omistajien osuuksien hankinta 0 0 -213 Ostetut tytär-, osakkuus- ja yhteisyritysosakkeet 0 0 -50 Saadut osingot 0 0 63 Investointien rahavirta (B) -6 575 -5 698 -29 732 Lainojen nostot 10 000 2 409 2 445 Lainojen takaisinmaksut -414 -1 747 -6 522 Omien osakkeiden hankinta 0 -726 -726 Omien osakkeiden myynti henkilöstölle 0 1 179 1 179 Maksetut osingot 0 0 -18 787 Lyhytaikaisten korollisten liikesaamisten

lisäys (-) / vähennys (+) 0 0 -1 Rahoituksen rahavirta (C) 9 586 1 115 -22 412 Rahavarojen lisäys (+) / vähennys (-) (A+B+C) -10 718 -6 391 15 168 Rahavarat 1.1. 33 832 18 520 18 520 Valuuttakurssimuutosten vaikutus -746 98 144 Rahavarat 31.3./31.12. 22 368 12 227 33 832





OLVI-KONSERNI TAULUKKO 5

OSAVUOSIKATSAUKSEN LIITETIEDOT

Osavuosikatsaus on laadittu IAS 34 -standardin mukaisesti noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin 31.12.2019 laaditussa tilinpäätöksessä.

Osavuosikatsauksen tiedot esitetään tuhansina (1000) euroina. Esittämistä varten yksittäiset luvut ja loppusummat on pyöristetty täysiksi tuhansiksi, mikä aiheuttaa pyöristyseroja yhteenlaskuissa. Tunnusluvut on laskettu tarkoilla euroluvuilla. Osavuosikatsauksessa julkistettuja tietoja ei ole tilintarkastettu.

1. SEGMENTTI-INFORMAATIO



SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-3/2020 1 000 EUR



Suomi



Viro



Latvia



Liettua Valko-

Venäjä Elimi-

noinnit



Konserni TUOTOT Ulkoinen myynti 35 702 14 021 7 171 10 535 17 159 0 84 588 Juomamyynti 35 327 14 021 7 171 10 535 17 159 0 84 213 Laitepalvelut 375 0 0 0 0 0 375 Sisäinen myynti 248 875 549 681 41 -2 394 0 Liikevaihto yhteensä



35 950



14 896 7 720 11 216 17 200 -2 394 84 588



SEGMENTTIEN LIIKEVAIHTO 1-3/2019 1 000 EUR



Suomi



Viro



Latvia



Liettua Valko-

Venäjä Elimi-

noinnit



Konserni TUOTOT Ulkoinen myynti 33 535 12 912 7 057 8 487 15 033 0 77 024 Juomamyynti 33 162 12 912 7 057 8 487 15 033 0 76 651 Laitepalvelut 373 0 0 0 0 0 373 Sisäinen myynti 356 856 378 622 1 -2 213 0 Liikevaihto yhteensä



33 891



13 768 7 435 9 109 15 034 -2 213 77 024





2. LÄHIPIIRITAPAHTUMAT Johdon työsuhde-etuudet Hallituksen ja toimitusjohtajan palkat ja muut lyhytaikaiset työsuhde-etuudet 1 000 EUR 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019 Toimitusjohtaja 275 496 766 Hallituksen puheenjohtaja 18 15 71 Muut hallituksen jäsenet 41 32 171 Yhteensä 334 542 1 008







3. OSAKKEET JA OSAKEPÄÄOMA 31.3.2020 % A-osakkeita, kpl 16 989 976 82,0 K-osakkeita, kpl 3 732 256 18,0 Yhteensä 20 722 232 100,0 A-osakkeiden äänimäärä yhteensä 16 989 976 18,5 K-osakkeiden äänimäärä yhteensä 74 645 120 81,5 Äänimäärä yhteensä, kpl 91 635 096 100,0 Ääniä / A-sarjan osake 1 Ääniä / K-sarjan osake 20

Rekisteröity osakepääoma 31.3.2020 oli yhteensä 20 759 tuhatta euroa.



Olvi Oyj:n osakkeille maksetaan osinkoa 1,00 euroa/osake vuodelta 2019 (0,90 euroa/osake vuodelta 2018), yhteensä 20,7 (18,6) miljoonaa euroa. Osinko maksetaan kahdessa erässä. Ensimmäinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.5.2020. Toinen erä 0,50 euroa osakkeelta maksetaan 8.9.2020. Sekä K- että A-sarjan osakkeilla on sama oikeus osinkoon. Yhtiöjärjestykseen sisältyy K-sarjan osakkeita koskeva lunastuslauseke.





4. OSAKEPERUSTEISET MAKSUT

Olvi Oyj:n osakepalkkiojärjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet yhtiön arvon nostamiseksi sekä sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Olvi Oyj aloitti vuonna 2019 uuden avainhenkilöitä koskevan osakepohjaisen kannustinjärjestelmän, jonka ansaintajakso on 1.2.2019 – 31.1.2021. Palkkion saaminen edellyttää, että avainhenkilö ostaa yhtiön A-sarjan osakkeita hallituksen päättämän enimmäismäärän rajoissa ja avainhenkilön työsuhde on voimassa palkkion maksuhetkellä. Palkkiot maksetaan vuonna 2021 osittain yhtiön A-sarjan osakkeina ja osittain rahana. Rahaosuudella pyritään kattamaan palkkiosta avainhenkilölle aiheutuvia veroja ja veronluonteisia maksuja. Osakepalkkiojärjestelmän kohderyhmään kuuluu noin 60 henkilöä.



Osakepalkkiojärjestelmän mukaisesti Olvi Oyj myi vuonna 2019 omia osakkeitaan kohderyhmän henkilöille yhteensä 36 450 kappaletta hintaan 1 179 330,37 euroa. Tammi-maaliskuussa 2020 kirjattiin kyseiseen järjestelmään liittyviä kustannuksia yhteensä 236,3 tuhatta euroa. Olvi-konsernilla ei ole käytössä muita osake- tai optiojärjestelyjä.

5. OMAT OSAKKEET

Olvi Oyj:llä on hallussa yhteensä 11 549 kappaletta omia A-osakkeita. Omien osakkeiden hankintahinta on yhteensä 502 956,28 euroa. Yhtiön hallussa olevilla omilla osakkeilla yhtiö ei voi äänestää. Olvi Oyj:n hallussa olevien omien A-osakkeiden osuus kaikista osakkeista on 0,06 prosenttia ja osuus kaikkien osakkeiden yhteenlasketusta äänimäärästä 0,01 prosenttia. Hallussa olevien osakkeiden osuus A-osakkeista ja A-osakkeiden äänimäärästä oli 0,07 prosenttia.

Olvi Oyj:n yhtiökokous päätti 8.4.2020, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden hankkimisvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen yhden vuoden kuluessa yhtiökokouksesta lukien päättämään yhtiön omien A-osakkeiden hankkimisesta voitonjakokelpoisilla varoilla enintään 500 000 A-osaketta.

Yhtiökokous myös päätti, peruuttaen samalla käyttämättä olevat omien osakkeiden luovutusvaltuudet, valtuuttaa Olvi Oyj:n hallituksen päättämään enintään 1 000 000 uuden A-osakkeen antamisesta sekä enintään 500 000 yhtiön hallussa olevan oman A-osakkeen luovuttamisesta.

6. OSAKKEIDEN LUKUMÄÄRÄ, kpl *) 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019 - keskimäärin 20 710 683 20 700 627 20 708 204 - jakson lopussa 20 710 683 20 700 627 20 710 683



*) Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet on vähennetty. 7. A-OSAKKEIDEN VAIHTO HELSINGIN PÖRSSISSÄ 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019



Olvin A-osakkeiden vaihto, kpl 446 370 447 289 1 575 876 Vaihdon arvo yhteensä, 1 000 EUR 17 190 14 567 56 680 Vaihdon osuus A-osakkeiden kokonaismäärästä, % 2,6 2,6 9,3 Osakkeiden keskikurssi, EUR 38,53 32,57 36,01 Päätöspäivän kurssi, EUR 36,60 32,20 41,20 Korkein noteeraus, EUR 42,95 34,90 42,60 Alhaisin noteeraus, EUR 30,25 31,20 31,20

8. ULKOMAISET JA HALLINTAREKISTERÖIDYT OMISTUKSET 31.3.2020 Arvo-osuusmäärä Äänimäärä Omistajia kpl % kpl % kpl % Suomalaiset yhteensä 15 513 288 74,86 86 426 152 94,32 12 951 99,55 Ulkomaiset yhteensä 653 086 3,15 653 086 0,71 47 0,36 Hallintarekisteröidyt (ulkom.) yhteensä 130 768 0,63 130 768 0,14 5 0,04 Hallintarekisteröidyt (kotim.) yhteensä 4 425 090 21,36 4 425 090 4,83 6 0,05 Yhteensä 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00 13 009 100,00





9. SUURIMMAT OSAKKEENOMISTAJAT 31.3.2020 K-sarja A-sarja Yhteensä % Äänimäärä % 1. Olvi-säätiö 2 363 904 890 613 3 254 517 15,71 48 168 693 52,57 2. Hortling Heikki kuolinpesä *) 903 488 103 280 1 006 768 4,86 18 173 040 19,83 3. Hortling Timo Einari 212 600 49 257 261 857 1,26 4 301 257 4,69 4. Hortling-Rinne Marit 149 064 14 699 163 763 0,79 2 995 979 3,27 5. OP Säilytys Oy, hall.rek. 2 319 484 2 319 484 11,19 2 319 484 2,53 6. Nordea Bank Abp, hall.rek. 1 654 195 1 654 195 7,98 1 654 195 1,81 7. Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Varma 828 075 828 075 4,00 828 075 0,90 8. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen 675 000 675 000 3,26 675 000 0,74 9. Odin Norden 524 870 524 870 2,53 524 870 0,57 10. Hortling Pia Johanna 23 388 23 566 46 954 0,23 491 326 0,54 Muut 79 812 9 906 937 9 986 749 48,19 11 503 177 12,55

Yhteensä 3 732 256 16 989 976 20 722 232 100,00 91 635 096 100,00

*) Osakkeenomistus sisältää omassa ja määräysvallassa olevien nimissä olevat osakkeet.

Olvi ei ole saanut tammi-maaliskuun 2020 aikana arvopaperimarkkinalain 2 luvun 10 pykälän mukaisia liputusilmoituksia.

10. AINEELLISET KÄYTTÖOMAISUUSHYÖDYKKEET 1 000 EUR 1-3 / 2020 1-3 / 2019 1-12 / 2019 Alkusaldo 208 701 196 540 196 540 Lisäykset 8 881 6 548 34 197 Vähennykset ja siirrot -404 52 -2 286 Poistot -5 697 -5 171 -21 978 Kurssierot -8 016 1 501 2 228 Yhteensä 203 465 199 470 208 701





11. VASTUUSITOUMUKSET 1000 EUR 31.3.2020 31.3.2019 31.12.2019 Annetut pantit ja vastuusitoumukset Omasta puolesta 1 988 2 114 1 938 Leasing- ja vuokravastuut: Alle vuoden sisällä erääntyvät 769 860 804 1-5 vuoden sisällä erääntyvät 323 432 306 yli 5 vuoden päästä erääntyvät 0 1 0 Leasing- ja vuokravastuut yhteensä 1 092 1 293 1 110 Muut vastuut 60 60 60

12. TUNNUSLUKUJEN LASKENTAPERUSTEET



Konserni esittää tunnuslukuyhteenvedossa (sivu 1) konsernin tuloslaskelmasta suoraan johdettavat tunnusluvut liikevaihto, liikevoitto ja tilikauden tulos ja näiden prosenttiosuudet liikevaihdosta sekä tulos/osake-tunnusluvun. (Tulos/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva tilikauden voitto / Osakkeiden keskimääräinen osakeantioikaistu lukumäärä kauden aikana).

Olvi Oyj esittää IFRS:n mukaisesti laaditun konsernitilinpäätöksen lisäksi vaihtoehtoisia tunnuslukuja kuvaamaan liiketoimintansa taloudellista kehitystä ja antamaan vertailukelpoisen kokonaiskuvan yhtiön kannattavuudesta, vakavaraisuudesta sekä maksuvalmiudesta.

Konserni on soveltanut ESMA:n (the European Securities and Markets Authority) uutta 3.7.2016 voimaan tullutta ohjeistusta vaihtoehtoisista tunnusluvuista ja määrittänyt vaihtoehtoiset tunnusluvut alla esitetyn mukaisesti.

Liikevaihtoa tukevana vaihtoehtoisena tunnuslukuna konserni esittää myyntivolyymitiedot miljoonina litroina. Myyntivolyymi on tärkeä, yleisesti toimialalla käytetty, toiminnan laajuutta kuvaava mittari.

Käyttökatteen määritelmänä on liikevoitto + poistot ja arvonalentumiset.

Oma pääoma/osake = Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma / Osakkeiden osakeantioikaistu lukumäärä kauden lopussa.



Omavaraisuusaste, % = 100 * (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus) / (Taseen loppusumma).

Velkaantumisaste (gearing), % = 100 * (Korollinen vieras pääoma - rahat ja pankkisaamiset) / (Emoyhtiön omistajille kuuluva oma pääoma + määräysvallattomien omistajien osuus).

Liite