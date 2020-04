Styrets kommentarer til delårsregnskapet pr 31. mars 2020

Morbankregnskapet for 1. kvartal preges av:

• Økte kjerneinntekter

• Urealiserte tap på obligasjons- og pengemarkedsfondsporteføljen som følge av koronasituasjonen

• Økt kostnadsvekst til dels pga engangseffekter samt som følge av koronasituasjonen

• Økt tapsavsetning som følge av koronasituasjonen

• Økt kredittvekst i bedriftsmarkedet

• God soliditet og likviditet



Resultat av ordinær drift før skatt ved utgangen av perioden utgjør NOK 14,3 mill (NOK 25,3 mill). I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFVK) utgjør resultatet 0,52 % (1,00 %). Resultatet trekkes betydelig ned som følge av koronasituasjonen.



Rentenetto utgjør NOK 46,7 mill (NOK 41,4 mill). I % av GFVK utgjør rentenettoen 1,69 % (1,64 %).

Netto driftsinntekter utover rentenetto utgjør i sum NOK 5,5 mill (NOK 11,2 mill).

-Herav utgjør provisjonsnetto NOK 10,2 mill (NOK 8,1 mill). Dette utgjør 0,37 % (0,32 %) av GFVK.

-Herav utgjør utbytte- og verdipapirinntekter NOK 4,7 mill i tap (NOK 3,0 mill i gevinst). Nedgangen skyldes kursfall i obligasjonsmarkedet knyttet til koronasituasjonen. Nedgangen skyldes urealiserte tap på bankens likviditetsportefølje med lav risiko, og tapene forventes over tid å hentes inn igjen.



Driftskostnadene utgjør NOK 28,8 mill (NOK 26,1 mill), noe som tilsvarer 1,04 % (1,03 %) av GFVK.

-Herav lønns og personalkostnader NOK 15,4 mill (NOK 14,3 mill), en økning som primært skyldes planlagte nyansettelser i 2020.

-Herav andre driftskostnader og nedskrivninger NOK 13,4 mill (NOK 11,8 mill). Økningen skyldes til dels engangseffekter.



Sum driftskostnader siste 12 måneder utgjør 39,4 % (42,7 %) av sum driftsinntekter siste 12 måneder.



Netto utgiftsførte tap og nedskrivninger på lån utgjør NOK 9,1 mill (NOK 1,2 mill). Det er i 1. kvartal tatt en overordnet tapsavsetning som følge av koronasituasjonen vurdert på helheten i utlånsporteføljen, og med bakgrunn i at modellberegnede nedskrivninger ikke fullt ut tar høyde for økt risiko. Koronasituasjonen er uavklart og denne avsetningen vil vurderes løpende fremover. Forøvrig vises det note 5 Mislighold, tap og nedskrivninger for ytterligere detaljer.



Bankens egenkapitalavkastning siste 12 måneder etter skatt er 9,0 % (9,0 %) uten å iberegne fondsobligasjoner i egenkapitalen og resultatjustering med tilhørende rentekostnader.



Balanse morbank

Bankens forvaltningskapital er NOK 11.280,5 mill (NOK 10.704,8 mill). Inklusiv en portefølje formidlet til Eika Boligkreditt(EBK) er bankens forretningskapital NOK 13.143,6 mill (NOK 12.554,5 mill). Dette gir en vekst siste 12 måneder på 4,7 % (10,6 %).



Utlånsvekst egen balanse siste 12 måneder er 6,2 % (9,2 %). I tillegg til utlån i egen balanse har banken en formidlet portefølje i EBK på NOK 1.863,0 mill (NOK 1.849,7 mill). Samlet kredittvekst siste 12 måneder inkl EBK er 5,3 % (9,9 %).



Innskudd fra kunder viser en vekst siste 12 måneder på + 2,3 % (+ 9,0 %). Ved periodens slutt var innskuddsdekningen på 70,1 % (72,8 %).

Verdipapirer

Bankens beholdning av børsnoterte aksjer, egenkapitalbevis, obligasjoner og fondsandeler er vurdert til markedsverdi. Fastsettelse av markedsverdier er enten børskurser eller kurser satt av uavhengig meglerforetak for ikke børsnoterte verdipapirer. En mindre del av porteføljen er vurdert som strategisk med verdiendring over utvidet resultat.

Risikoområder



Kredittrisiko

Banken følger aktivt opp løpende engasjementer. Styret mener at sterkt fokus på god kvalitet i kredittvurderingsarbeidet samt oppfølging og forebygging av tap og mislighold gjennom bl.a. kompetanseheving, er essensielt for god kvalitet i utlånsporteføljen, lavere mislighold og en lavere tapskostnad. Kredittrisikoen overvåkes bl.a. gjennom Eika sitt RKL-system som beregner misligholdssannsynlighet. Modellen viser ved utgangen av kvartalet at 95,5 % (95,3 %) av porteføljen ligger med lav til middels risiko (RKL 1-7). På grunn av modelltregheter gjenspeiler ikke denne andelen full ut inntrufne effekter av koronasituasjonen.



Etter at koronasituasjonen oppstod med økt arbeidsledighet og inntektsbortfall for bedrifter, har banken hatt tett kontakt med kundene for å bistå i en vanskelig situasjon. Dette har blant annet medført innvilgelse av avdragsutsettelser.



Brutto misligholdte lån utgjør 0,3 % (0,2 %) av brutto utlån, noe som er en moderat økning og vurderes som fortsatt lavt. I tillegg utgjør netto øvrige tapsutsatte lån med individuelle nedskrivninger 0,3 % (0,2 %) av brutto utlån. Denne porteføljen med problemlån er vurdert å ha tilstrekkelig med individuelle nedskrivninger. Utover dette har banken nedskrivninger på steg 1 og 2 etter IFRS 9, inkludert en overordnet tapsavsetning for koronasituasjonen.



Utlån til privatmarkedet utgjør 71,2 % (74,1 %) av brutto utlån. Hensyntatt bankens portefølje i EBK er andelen 75,8 % (78,5 %). Andel næringslån har økt moderat siste to kvartaler. Fordeling etter næringsgrupper har kun mindre endringer gjennom siste kvartal, jfr. note 7.



Likviditetsrisiko

Aurskog Sparebank har tett daglig oppfølging av likviditetssituasjonen. Bankens likviditetsrisiko skal være lav. Banken har gode likviditetsreserver sikret gjennom trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner, samt en betydelig mengde innskudd i andre finansinstitusjoner og likvide verdipapirer, hvor en større del er kvalifisert for deponering hos Norges Bank.



Pengemarkedsrenten (3-mnd NIBOR) falt fra 1,84 % til 1,04 % gjennom 1. kvartal med betydelig nedgang som følge av koronasituasjonen og lavere styringsrente. Pengemarkedsrenten har fortsatt å falle inn i april. Risikopåslaget økte voldsomt på nye obligasjonslån fra midten av mars med omlag 1,80 %-poeng noe som gjorde at det knapt ble utstedt obligasjonslån. På rapporteringstidspunkt har markedet normalisert seg noe og risikopåslaget har falt betydelig selv om det fortsatt er langt over nivået i vinter.



Banken er langsiktig fundet og det arbeides kontinuerlig for å sikre målsettingen om en stabil og godt strukket forfallsprofil. I løpet av 1. kvartal har banken ikke gjort endringer i porteføljen av pengemarkedslån. Bankens neste forfall i pengemarkedslån er NOK 100 mill i 3. kvartal 2020, NOK 176 mill i 4. kvartal 2020 og NOK 300 mill i 1. kvartal 2021.



Koronasituasjonen har fra midten av mars skapt usikkerheter på likviditetsområdet med et vanskelig obligasjonsmarked. Bankens konservative policy på området med godt strukket forfallsprofil og mye rask tilgjengelig likviditet, gjør at banken ikke har vært nødt til å gjøre raske og dyre grep. For å få likviditet til bankene har Norges Bank etablert utvidet adgang til å ta opp korte og svært rimelige F-lån med sikkerhet i deponerte verdipapirer. Aurskog Sparebank tok tidlig i april opp et 3 måneders F-lån på NOK 150 mill som ren likviditetsberedskap for uventede svingninger.



Liquidity Coverage Ratio (LCR) er på 148 % (129 %) og oppfyller myndighetskravet på 100 % med god margin. Net Stable Funding Ratio (NSFR) er på 132 % (143 %) mot et forventet fremtidig myndighetskrav på 100 %. LCR og NSFR gir et bilde på likviditeten på henholdsvis kort og lang sikt.

Markedsrisiko

Bankens renterisiko er begrenset da renteposter på begge sider av balansen er godt balansert. Utlån og funding har i hovedsak flytende rente. Enkelte større fastrenteposter er sikret med renteswapper. Bankens valutarisiko er ubetydelig, og banken har ingen kontantbeholdning i valuta.

Soliditet

Etter emisjonen i fjor høst har banken tilstrekkelig med kapital. Gjennom siste kvartal svekkes soliditeten moderat i tråd med ventet utlånsvekst. På morbanknivå uten andel av årets resultat er soliditetstallene målt til hhv. 17,5 %, 19,2 % og 21,4 % ved utgangen av kvartalet på ren kjernekapitaldekning, kjernekapitaldekning og kapitaldekning. Nivåene er anslagsvis 0,4 %-poeng lavere når man konsoliderer med samarbeidende grupper. Myndighetskrav for Aurskog Sparebank er henholdsvis 13,8 %, 15,3 % og 17,3 % etter at motsyklisk buffer ble redusert i mars fra 2,5 % til 1,0 %. For ytterligere detaljer vises det til note 9.

Egenkapitalbevis (AURG)

Banken har 3.214.180 (2.380.847) egenkapitalbevis fordelt på 837 (759) egenkapitalbeviseiere, jfr. note 8 og tabell med nøkkeltall. Resultat pr. egenkapitalbevis (EPS) er kr 1,08 (kr 1,94). Utvannet resultat pr. egenkapitalbevis er det samme.



Utsiktene

Som følge av koronasituasjonen har makrobildet blitt mer uforutsigbart. Bankens konservative likviditetsstyring og fokus på høy kvalitet i kredittarbeidet, gjør at styret mener at banken står godt rustet til å takle dagens marked og den videre utviklingen. Den underliggende driften er god, og banken har tilstrekkelige avsetninger til å møte en eventuell eskalert tapssituasjon.



Vi anser det som en sannsynlig at aktiviteten i boligmarkedet vil gå noe ned, men uten at prisene vil reduseres i stor grad. Slik vi vurderer boligmarkedet på Romerike er tilbudssiden begrenset og etterspørselen er høy. Vi forventer ingen nedgang i etterspørselen på boliger i vårt område i tiden framover.



Med betydelig rentefall har banken valgt å sette ned kundenes utlåns- og innskuddsrenter, noe som forventes å gi en lavere rentemargin i 2. kvartal.



Banken har lojale og kompetente medarbeidere, tette kunderelasjoner med korte beslutningslinjer og en sterk lokal forankring. Banken har ved utgangen av 1. kvartal 58 årsverk etter tre planlagte nyrekrutteringer med effektuering i januar og februar.





Eventuelle spørsmål kan rettes til administrerende banksjef Evy Ann Hagen på tlf 906 74 709 eller til ass. banksjef Andreas H. Glende på tlf 481 16 695.



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Vedlegg