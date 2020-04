Paris, le 30 avril 2020, 8h45

Eramet : Première coulée métal à Weda Bay Nickel, étape clé d’un développement réussi

PT Weda Bay Nickel, la joint-venture indonésienne entre Eramet, Newstride Technology (contrôlée par le Groupe Tsingshan) et PT Antam, a réalisé la première coulée de ferro-alliage de nickel du premier four de son usine, le 30 avril 2020. Cette réalisation a eu lieu en avance sur le calendrier initial : seulement 20 mois après la pose de la première pierre qui avait donné le coup d'envoi de la construction de l'unité pyrométallurgique de nickel sur l'île d'Halmahera, en Indonésie.

Les opérations minières ont débuté en octobre 2019. Le minerai de nickel de PT Weda Bay est destiné à alimenter les usines de ferroalliages situées sur l'île, à commencer par celle de la JV. L’étape franchie ce jour est un jalon clé pour le développement de l'économie et de l'emploi dans l'île d’Halmahera et des Moluques du Nord. Elle s’inscrit dans le cadre la feuille de route de l’Est de l’Indonésie en termes de développement durable et de prise en compte des intérêts des communautés locales.

La JV entre Eramet, Tsingshan et PT Antam est désormais pleinement opérationnelle. La montée en puissance se poursuivra au cours des prochains mois, avec le démarrage des trois autres fours.

Les actionnaires de la JV tiennent à saluer les efforts de tous les employés, sous-traitants ainsi que les équipes de management du projet qui ont fait preuve d'un engagement exceptionnel face à la situation sans précédent de la crise du COVID-19 en cours.

