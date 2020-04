Katja Moesgaard fratræder pr. dags dato som Chief Operating Officer i PARKEN Sport & Entertainment A/S.

I stedet er ansat Lars Bo Jeppesen, der gennem en årrække har været ansat i Dentsu Aegis Network, senest som Chief Executive Officer med ansvar for Norden, Central- og Østeuropa.

Lars Bo Jeppesen vil indtræde i direktionen med ansvar for den strategiske udvikling og de operationelle og kommercielle forhold vedrørende den forretningsmæssige udvikling i F.C. København og Telia Parken. Lars Bo Jeppesen tiltræder den 1. maj 2020.

Direktionen i PARKEN Sport & Entertainment A/S vil herefter bestå af koncerndirektør Jan Harrit og direktør Lars Bo Jeppesen.

Efter Lars Bo Jeppesens tiltræden vil såvel koncerndirektør og adm. direktør for Lalandia, Jan Harrit, manager for FC. Københavns sportslige aktiviteter, Ståle Solbakken, som direktør Lars Bo Jeppesen rapportere til bestyrelsen for PARKEN Sport & Entertainment A/S.

