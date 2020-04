Valmet Oyj:n ammattilehdistötiedote 30.4.2020 klo 11.00



Valmet toimittaa Valmet DNA -automaatiojärjestelmiä Shandong Sun Paper Industry Joint Stockille Kiinaan. Kahden järjestelmän asennus yrityksen PM 39 ja PM 40 -paperikoneille mahdollistaa paremman käytettävyyden, tuotantotehokkuuden ja toiminnan optimoinnin.

Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 ensimmäisen vuosineljänneksen saatuihin tilauksiin. Järjestelmät toimitetaan vuoden 2020 kolmannen vuosineljänneksen aikana.

”Valmet on strateginen kumppanimme, jolla on vahva toimitus- ja palvelukyvykkyys, laaja tarjonta ja globaali asiantuntijatuki. Luotamme Valmetin teknologiaan ja ratkaisuihin. Meillä on jo Valmetin massankäsittelylaitteisto PM 39:llä ja PM 40:llä. Valmetin synergisen automaatioratkaisun avulla voimme saada konkreettisia hyötyjä yhdeltä toimittajalta, kuten koneiden käytön parantamista ja korkeampaa tuotantotehokkuutta. Valmetin automaatiojärjestelmä on lisäksi käyttäjäystävällinen, mikä auttaa operaattoreitamme ajamaan kahta uutta paperikonetta helposti”, sanoo Wenchun Wu, Projektin johtaja, Sun Paper.

”Meillä on erittäin hyvä yhteistyö Sun Paperin kanssa. Toimitimme Valmet IQ Process and Quality Vision (PQV) -konenäköjärjestelmän ja kunnonvalvontajärjestelmän PM 39:lle ja PM 40:lle ja olemme erittäin iloisia, että voimme nyt tarjota laajemman kokonaisuuden tarjoamastamme. Valmet DNA on prosessiautomaatio- ja hajautettu DCS-ohjausjärjestelmä, jota voidaan käyttää prosessiohjauksiin, koneohjauksiin ja laadunvalvontaan. Valmet DNA:n avulla olemme valmiita nostamaan asiakkaamme automaation seuraavalle tasolle”, sanoo Chenglin Si, Valmetin Automaatio-liiketoiminnan Kiinan aluemyyntipäällikkö.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimitus koostuu Valmet DNA -automaatiojärjestelmästä. Valmetin kattava ja skaalautuva automaatioratkaisu on suunnattu optimaalisen tuottavuuden ja tehokkuuden saavuttamiseen.

Tietoja asiakkaasta Sun Paper

Vuonna 1982 perustetun Sun Paperin pääkonttori sijaitsee Yanzhoun alueella Jiningin kaupungissa Shandongin maakunnassa. Yhtiö on johtava monikansallinen paperiyhtymä, joka yhdistää metsät, sellun ja paperin valmistuksen sekä lukeutuu maailman 50 parhaan paperinvalmistajan joukkoon. Sun Paperilla on useita tuotteita, kuten korkealaatuinen taide-, kulttuuri- ja toimistopaperi, erikoiskuitua liuottava sellu sekä kotitalous- ja teollisuuspaperi.

VALMET

Konserniviestintä

Lisätietoja:

Chenglin Si, Automaatio-liiketoiminnan Kiinan aluemyyntipäällikkö, Valmet, puh. +86 21 3997 5000

Valmet on maailman johtava prosessiteknologian, automaatioratkaisujen ja palvelujen toimittaja ja kehittäjä sellu-, paperi- ja energiateollisuudelle. Tavoitteemme on tulla maailman parhaaksi asiakkaidemme palvelussa.

Vahvan teknologiatarjonnan ytimen muodostavat sellutehtaat, pehmopaperin-, kartongin- ja paperinvalmistuslinjat ja bioenergiaa tuottavat voimalaitokset. Valmetin edistykselliset palvelut ja automaatioratkaisut parantavat asiakkaidemme tuotantoprosessien luotettavuutta ja suorituskykyä sekä tehostavat raaka-aineiden ja energian käyttöä.

Valmetin liikevaihto vuonna 2019 oli noin 3,5 miljardia euroa. Yli 13 000 ammattilaistamme ympäri maailmaa työskentelee lähellä asiakkaitamme, sitoutuneina asiakkaidemme menestyksen edistämiseen - joka päivä. Valmetin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osakkeet noteerataan Nasdaq Helsingissä.

Lue lisää www.valmet.fi, www.twitter.com/valmetglobal

Henkilötietojen käsittely