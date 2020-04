LONDRES et PARIS, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- SafeCharge, une société du groupe Nuvei, annonce qu’elle offre maintenant Cartes Bancaires (CB), un réseau interbancaire national en France et le schéma de paiement le plus largement utilisé au pays. Avec une seule intégration, SafeCharge donne accès à plus de 300 méthodes de paiement alternatives dans le monde. L’ajout de Cartes Bancaires supprime une barrière supplémentaire en matière de paiement et améliore les transactions locales et transfrontalières par l’offre d’un moyen de paiement sécuritaire reconnu.



SafeCharge aide les entreprises à faire du monde entier leur marché local en étendant ses opérations en ligne en France, l’un des marchés de commerce électronique parmi les plus importants au monde et la deuxième économie la plus importante dans l’Union européenne. Cartes Bancaires possède plus de 70 millions de cartes en circulation, et 60 % des paiements en France sont effectués avec cette marque. En plus de réduire les frais de traitement domestique, les commerçants SafeCharge peuvent maintenant offrir ce moyen de paiement local pour maximiser les taux d’acceptation, satisfaire davantage les clients et augmenter les revenus potentiels.

En France, les ventes du commerce électronique continuent de croître rapidement, et l’on s’attend à ce qu’elles atteignent 80 milliards d’euros d’ici 20231 ; le segment de marché de la mode et des vêtements est celui qui contribue le plus à cette hausse. L’industrie du jeu a également connu une croissante impressionnante en France, les revenus totaux au troisième trimestre de 2019 ayant augmenté de 27,7 % par rapport à l’exercice précédent pour atteindre 346 millions d’euros2. La plus grande partie de cette croissance provient des paris sportifs. Pour les vendeurs internationaux, offrir le moyen de paiement Cartes Bancaires représente une occasion de croissance à saisir, car il favorise un meilleur accès aux clients français. Pour augmenter encore le nombre de ventes conclues, SafeCharge simplifie le processus de paiement avec l’intégration d’une localisation dynamique de la langue, de la devise et des moyens de paiement.

« Il faut plus qu’une bonne technologie pour réussir. La transformation numérique est essentielle pour assurer une croissance dans le marché mondial actuel. Les entreprises ont besoin d’un partenaire de paiement auquel elles peuvent se fier pour la mise en œuvre et l’exécution d’une stratégie de paiement fructueuse », affirme Philip Fayer, président du conseil et chef de l’exploitation de Nuvei. « L’acceptation du réseau Cartes Bancaires donne à nos clients un nouvel avantage nécessaire pour prospérer localement et mondialement à l’aide d’une seule plateforme intégrée. »

« Nous sommes heureux d’offrir Cartes Bancaires, un moyen de paiement local et privilégié qui favorise l’accès du marché en ligne français en plein essor », indique Yuval Ziv, directeur général de SafeCharge et chef de l’acquisition globale. « Les clients français ont adopté le commerce électronique à une échelle presque universelle. Les clients SafeCharge peuvent maintenant faire croître leur entreprise et maximiser le nombre de ventes conclues tout en offrant une expérience utilisateur localisée à une clientèle vaste et sophistiquée. »

Cartes Bancaires est exploitée sur un réseau interbancaire en circuit fermé nécessitant une connexion d’acquisition locale. À l’extérieur de la France, la majorité des cartes peuvent être traitées à l’international comme les transactions Visa et Mastercard standards grâce à un accord de cobranding, ce qui facilite grandement les paiements en ligne à l’international.

À propos de SafeCharge

SafeCharge, une société du groupe Nuvei, est le partenaire de services de paiement des entreprises les plus exigeantes du monde. Elle fournit des services de paiement omnicanal mondiaux, de l’acquisition de cartes au traitement des paiements et aux ventes, le tout soutenu par des solutions avancées de gestion des risques. Sa plateforme de paiement exclusive et pleinement intégrée se connecte directement à tous les principaux réseaux de cartes, dont Visa, Mastercard, American Express et UnionPay, de même qu’à plus de 300 méthodes locales de paiement. Avec des bureaux à travers le monde, SafeCharge sert une clientèle diversifiée de premier ordre et est un partenaire de paiement de confiance pour des clients de marchés verticaux variés. Pour de plus amples renseignements, visitez le site www.safecharge.com .

À propos de Nuvei

Nous sommes Nuvei, le tout premier collectif d’experts-conseils en technologie de paiement. Nous fournissons aux marchands à grande échelle, aux PME et aux partenaires de distribution des paiements omnicanaux complètement pris en charge grâce à notre vaste gamme de technologies brevetées. Nous fournissons également la technologie, l’expertise et le service à la clientèle dont les organisations de vente indépendantes, les éditeurs de logiciels indépendants, les facilitateurs de paiement, les développeurs et les plateformes de commerce électronique ont besoin pour se démarquer. Forts de notre plateforme à service complet, connectée à l’échelle mondiale, nous avons pour vision de bâtir un réseau dans lequel nos marchands et nos partenaires peuvent réellement prospérer. Notre but est de générer pour tous des possibilités de paiement avantageuses, afin de développer des partenariats solides et durables. Pour en savoir plus, consultez le www.nuvei.com/fr-ca .

