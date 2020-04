MALMO, Suède, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bona , une entreprise mondiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure, lance sa technologie employant les excimères dans le cadre de ses offres de revêtements industriels. Cette nouvelle technologie de séchage donne des parquets en bois présentant une meilleure résistance aux rayures et aux produits chimiques, ainsi qu'une surface plus lisse et plus mate.



« Chez Bona, notre département Recherche et Développement surveille constamment les innovations qui peuvent améliorer nos produits et nos offres aux clients », a déclaré Robert Grahn, vice-président en charge des revêtements industriels chez Bona. « Ce nouveau processus de séchage à l'aide de notre technologie employant les excimères offre aux fabricants de parquet un chemin rapide, flexible et rentable vers des produits plus performants et plus esthétiques. »

Grâce à la technologie de Bona, la lampe à excimères, qui irradie à 172 nm, est placée à l'extrémité de la ligne de revêtement. Fonctionnant dans une atmosphère inerte, et étant une solution complètement fermée pour exclure l'oxygène, le processus de liaison chimique est optimisé. La lampe à excimères, associée aux revêtements de finition à excimères innovants de Bona, offre une apparence, une brillance, une résistance et une robustesse considérablement améliorées.

Le point crucial de cette nouvelle offre de Bona est sa capacité à fournir une large gamme de variations de brillance (entre < 5 et 50). Nous parvenons à cela en utilisant le revêtement de finition unique de Bona en combinaison avec divers réglages sur la lampe à excimères, supprimant ainsi les étapes supplémentaires de changement de revêtements de finition ou d'utilisation de plusieurs revêtements.

M. Grahn conclut : « Cette flexibilité accrue dans notre méthode de séchage du revêtement de finition se traduit par des économies de temps et de coûts significatives, grâce à une production plus rapide et des changements de revêtements moins nombreux. »

Les nouveaux revêtements industriels de Bona, qui s'appuient sur sa technologie employant les excimères, sont désormais disponibles en Europe. Pour tout complément d'information, veuillez contacter Magnus Dellrup, responsable produits chez Bona.

À propos de Bona

Bona est une entreprise familiale axée sur le développement durable qui fournit des produits pour l'installation, la rénovation, le maintien et la restauration de sols de qualité supérieure. Fondée en 1919, Bona a été la première entreprise du secteur à proposer un système complet de produits d'entretien de sols et de finition de sols en bois dur à l'eau. Aujourd'hui, Bona propose des produits pour les surfaces de sol les plus haut de gamme, telles que le bois, le carrelage, le vinyle, le caoutchouc, le stratifié et les revêtements souples. Le chiffre d'affaires de Bona s'est élevé à 2,8 milliards SEK (soit 257 millions EUR) en 2019. Son siège se situe à Malmö, en Suède, et la société est représentée à l'échelle mondiale par ses 17 filiales, 70 distributeurs, 600 employés et 5 usines. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.bona.com .

Contact : Heather Lindemann

Bona | (800) 872-5515

heather.lindemann@bona.com