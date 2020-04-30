紐約州水牛城, April 30, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Athenex, Inc. (NASDAQ: ATNX) 是一家全球生物製藥公司，致力於發現、開發和商業化用於治療癌症和相關病症的新型療法，今天宣佈其正在進行的口服紫杉醇和 encequidar（口服紫杉醇；前稱 Oraxol）用於治療血管肉瘤的二期研究摘要，已獲接受在 American Society of Clinical Oncology (美國臨床腫瘤學會，ASCO) 將於 2020 年 5 月 29 日至 5 月 31 日舉行的 ASCO20 虛擬科學計劃中的海報討論會上演講發表。

演講詳情如下：

標題： (摘要 11517) Oraxol 用於治療不可切除皮膚血管肉瘤的二期研究

(摘要 11517) Oraxol 用於治療不可切除皮膚血管肉瘤的二期研究 海報會議： 肉瘤

肉瘤 地點：ASCO 虛擬科學計劃

這項二期研究是一項正在進行的單臂研究，評估皮膚血管肉瘤患者口服紫杉醇（205 mg/m2) 加口服 encequidar 每天一次，每週連續 3 天的活性、安全性和耐受性 (clinicaltrials.gov 標識碼：NCT03544567)。

摘要標題目前載於 ASCO 會議資料庫 ，完整摘要預計於 2020 年 5 月 13 日下午 5:00 (美國東部夏令時間)。

Orascovery 平台最初由 Hanmi Pharmaceuticals 開發，除了 Hanmi 保留了韓國的使用權外，它獨家授予 Athenex 全球所有主要地區的使用權。

關於血管肉瘤

血管肉瘤是一種軟組織肉瘤，其特徵在於快速增長、廣泛滲透及來自血液和淋巴管的間變性細胞。血管肉瘤出現在身體各個部位，包括皮膚、軟組織和內臟。血管肉瘤在診斷時經常轉移，具有自然病史並發局部復發、遠處轉移和總體生存率低。血管肉瘤沒有得到批准的治療，目前可用的治療方法的存活率有限。 然而，文獻中關於患者腫瘤反應的報導支持使用靜脈內紫杉醇治療血管肉瘤。

關於 Athenex, Inc.

創於 2003 年， Athenex, Inc. 是一家臨床階段的國際生物製藥公司，亦致力成為研究、開發及商業化下一代癌症治療藥物的領導者。Athenex 下設三個平台，分別為腫瘤創新平台、商業平台和全球供應鏈平台。公司現有的臨床產品系列源自四個不同平台的科技：(1) 以 p-糖蛋白抑制劑為基礎的 Orascovery；(2) Src 酶抑制劑；(3) 受體工程化 T 細胞 (TCR-T) 及 (4) 精氨酸消除療法。Athenex 的員工遍佈全球，致力透過開發更有效及耐受的療法改善癌症病人的生活。Athenex 在紐約水牛城和克拉倫斯、新澤西州克蘭福德、德克薩斯州休斯頓、伊利諾伊州芝加哥、香港、台灣台北、中國重慶及英國曼徹斯的多個地方設有辦事處。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.athenex.com 。

前瞻性陳述

除了歷史上的資訊，所有在新聞稿中的陳述、期望和假設均為前瞻性陳述。這些前瞻性陳述通常通過諸如「預料」、「相信」、「繼續」、「將能」、「估計」、「預期」、「預見」、「目標」、「指導」、「打算」、「可能」、「可會」、「計劃」、「潛力」、「預計」、「初步」、「或許」、「預測」、「可為」、「尋求」、「應該」、「將」、「會」和類似的用詞作表達。實際結果可能與前瞻性陳述中明確或隱含的結果不同。可能導致實際結果出現重大差異的重要因素包括：我們主要臨床候選藥物的發展階段以及藥物開發、臨床試驗、監管、製造和商業化中涉及的相關風險；我們依賴第三方在 Athenex 業務的某些領域取得成功；我們經營虧損，需要籌集額外資金以繼續營運的歷史仍有可能持續；與冠狀病毒公共衛生流行病相關的風險和不確定性，及其對公司業務、現金流和財務狀況的潛在影響；將 CIDAL 資產整合到現有業務中的能力；競爭；知識產權風險；以及在國際性和中國開展業務有關的風險；包括冠狀病毒等公共衛生流行病的影響；不確定何時（如有可能），我們可在重慶工廠重新開始生產 API；以及我們在美國證券交易委員會備案文件中不時提出的其他風險因素，其副本可在我們網站的「投資者關係」部分免費查詢，網址為 http://ir.athenex.com/phoenix.zhtml?c=254495&p=irol-sec 或應我們的投資者關係部門請求。本新聞稿中提供的所有資訊均截至本新聞稿發佈之日，除了法律要求，否則我們不承擔任何義務，亦不打算更新這些前瞻性陳述。

聯絡方式

投資者關係：

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LifeSci Advisors, LLC 董事總經理

直線：212-915-2564

Athenex, Inc.：

Randoll Sze

財務長

電郵： RandollSze@athenex.com