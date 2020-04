April 30, 2020 08:30 ET

Digitalist Group Oyj Pörssitiedote 30.4.2020 klo 15:30

Digitalist Group Oyj:n (”Digitalist Group” tai ”Yhtiö”) tytäryhtiö Digitalist Finland Oy on sopinut Nordea Bank Oyj:n kanssa 2,0 miljoonan euron lainan maksuohjelman muuttamisesta. Uuden maksuohjelman mukaan laina-aikaa jatketaan kahdella vuodella 4/2025 saakka ja lyhennysten alkamisesta 4/2021 alkaen.

Lainan vakuutena on Turret Oy Ab:n ja Holdix Oy Ab:n Yhtiön ja sen tytäryhtiöiden vastuiden puolesta muun muassa Nordea Bank Abp:lle antama omavelkainen takaus. Digitalist Group on antanut yhdessä Digitalist Finland Oy:n kanssa Turret Oy Ab:lle ja Holdix Oy Ab:lle takauksen vastasitoumuksen, jossa Yhtiö on muun ohessa sitoutunut maksamaan markkinaehtoista takausprovisiota.

Turret Oy Ab on Digitalist Groupin suurin ja Holdix Oy Ab on toiseksi suurin omistaja.

Liite