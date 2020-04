TEGEVUSARUANNE

Üldine informatsioon

UPP Olaines OÜ (edaspidi ‘Ettevõte’, ja koos tütarettevõtetega ‘Grupp’) asutati kinnisvarainvesteeringu Olaines Logistics Park (hooned ja kinnistu) finantseerimiseks, omandamiseks ning haldamiseks. Olaines Logistics Park asukoht on Läti, Šarlotes, Olainese maakond, Olainese vald, kadastrinumber 8080 003 0029, registreeritud Olaine valla linna maakatastris nr. 5439. Ettevõte asutati 24.08.2017 ning Ettevõttel puudus majanduslik tegevus kuni 15.12.2017, kui omandati Olaines Logistics Parki külmladu.

Ettevõtte äritegevus ei ole mõjutatud hooajalistest faktoritest. Ettevõtte tegevusel puudub sotsiaalne või keskkondlik mõju.

Ettevõte on loodud ainult Olaines Logistics Parki finantseerimiseks, omandamiseks ja haldamiseks, seetõttu strateegilisi muutusi ettevõtte äritegevuses ei ole planeeritud.

Juhtkonnal puudub informatsioon trendidest, ebakindlustest, nõuetest, kohustustest või sündmustest, mis võiks tõenäoliselt osutada olulist mõju ettevõtte väljavaadetele selle aruandlusperioodi järgsel perioodil väljaspool ettevõtte regulaarset äritegevust.

UPP Olaines OÜ on jätkuvalt tegutsev.

COVID-19 mõju Ettevõtte majandustegevusele

2020. aasta alguses üle maailma levima hakanud ning 2020. a. märtsis globaalse majandusseisaku põhjustanud koroonaviirus jõudis ka Baltimaadesse, põhjustades siin riigipiiride sulgemised välisriikide kodanikele, koolide sulgemised ning esmatarbekaupade ostupaanika. Pandeemiast põhjustatud majandusseisaku tagajärgede ulatuslikus on ebaselge, kuid need on kindlasti tõsised.

Ettevõte majandustegevust viiruse puhang otseselt ei ole mõjutanud. Viiruse puhangust on mõjutatud Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete majandustegevus, mis võib kaudselt mõjutada Ettevõtte majandustulemusi. Aruande koostamise seisuga on ilmingud COVID-19 puhangu stabiliseerumisest, kuid viirusest tingitud majandusseisaku mõju ning ulatust Grupi majandustulemustele on veel raske hinnata. Juhatuse parim hinnang näeb ette, et olukorras kus viiruse puhang ning sellest tingitud majandusseisak oluliselt ei süvene, siis tulenevalt Ettevõtte poolt omatud kinnisvara rentivate ettevõtete tegevusvaldkonnast, on nende asjaolude mõju Grupi majandustulemustele mõõdukas.

Juhatuse tegevusaruanne

Üldhalduskulud olid kokku 71 123 EUR, mis moodustavad 2,7% neto renditulust.

31.12.2019 seisuga moodustasid ettevõtte varad kokku 31 675 413 eurot, sh õiglases väärtuses kinnisvarainvesteering, mis moodustas 97.6% varadest. 31.12.2019 seisuga oli ettevõtte netovõlg 24 982 851 eurot. Netovõlg on arvutatud järgnevalt: ettevõtte kogulaenust on lahutatud raha ning raha ja ekvivalendid, ning seejärel on lahutatud sellest United Partners Property OÜ antud allutatud laen.

Muid olulisi sündmusi peale regulaarsete operatiivtegevuste, sh õigeaegsete üüri- ning kommunaaltasude laekumiste perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 ei toimunud.

Majandusaasta finantsülevaade

Grupis arvestati 2019. a. neto renditulu kokku 2 589 379 eurot. Perioodil 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. arvestati Grupis neto renditulu kokku 2 607 869 eurot. Aruandeperioodide võrldluses majandusaastal toimunud neto rendivoo kasv on tingitud indekseerimisest ning efektiivsemast äritegevusest.

Grupi ärikasum 2019. a. oli kokku 2 649 256 eurot. Perioodil 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. oli Grupi ärikasum 2 651 520 eurot. Aruandeperioodide võrdluses majandusaasta ärikasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid tehinguga seotud ühekordse loomuga kulud ning Grupp on oma äritegevuses efektiivsem.

2019. majandusaastal Grupp suurendas oma puhaskasumi 1 399 103 euroni, võrreldes perioodi 24.08.2017 – 31.12. 2018. a. puhaskasumiga 967 219 eurot. 2019. a. puhaskasumi kasv on tingitud sellest, et 2019. a. puudusid suuremad ühekordse loomuga kulud ja tulud, Grupp teenis esimest korda aruandeperioodi jooksul intressiswap’ilt tulu ning lisaks on Grupp oma äritegevuses efektiivsem.

Grupp kasutas sõltumatu atesteeritud hindaja teenust, et aruandekuupäeva seisuga kajastada Olaines Logistics Park kinnisvara õiglases väärtuses ning sellest tulenevalt kajastati aruandlusperioodi vältel kinnisvara ümberhindlusest kasumit summas 147 000 eurot.

31.12.2019 seisuga kinnisvaraobjektil vakantsus puudub.

Majandusaasta finantsilised võtmenäitajad

(eurodes) 31.12.2019 24.08.2017-

31.12.2018 Neto renditulu 2 589 379 2 607 869 Ärikasum 2 649 256 2 651 520 Perioodi kasum 1 399 103 967 219





(eurodes) 31.12.2019 31.12.2018 Kinnisvarainvesteering 30 909 000 30 762 000 Intressikandvad laenud 28 492 625 29 656 633 Intressikandvad laenud ilma omanikulaenuta 25 544 325 26 608 333





(eurodes) 31.12.2019 24.08.2017-

31.12.2018 Puhaskasumi marginaal, % (Puhaskasum / Puhas renditulu) 54,0% 37,1% ROA (Puhaskasum / Keskmised varad) 4,4% 6,1% DSCR (Ärikasum / Intressikandvate laenude põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed, va omanikulaenu põhiosa tagasimaksed ning intressimaksed) 1,3 1,3

Vastavus võlakirjatingimustega

Vastavalt UPP Olaines OÜ võlakirjade tingimuste punktile 3.5.3 ning 3.5.4 kinnitab juhtkond, et UPP Olaines OÜ DSCR on perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 suurem või võrdne 1,1’ga ning perioodil 01.01.2019 – 31.12.2019 pole aset leidnud erakorralist varajase lunastuse sündmust.

Juhatus, nõukogu ning auditikomitee

UPP Olaines OÜ juhatuses on üks liige: Marko Tali, juhatuse esimees. UPP Olaines OÜ nõukogus on kolm liiget: Mart Tooming, Tarmo Rooteman, Hallar Loogma.

Juhatuse ning nõukogu liikmetele ei ole ettenähtud tasu ega muid hüvesid.

Ettevõttes ei ole peale juhatuse ning nõukoguliikmete töötajaid.

2020. aastal moodustas UPP Olaines OÜ auditikomitee, ning see koosneb kolmest liikmest.

KONSOLIDEERITUD UPP OLAINES OÜ RAAMATUPIDAMISE AASTAARUANNE

Konsolideeritud koondkasumiaruanne

(eurodes) Lisa 31.12.2019 24.08.2017-

31.12.2018 Neto renditulu 6 2 589 379 2 607 869 Neto renditulu 2 589 379 2 607 869 Üldhalduskulud 7 (71 123) (221 480) Kasum / (kahjum) kinnisvarainvesteeringu ümberhindlusest 12 147 000 362 000 Muud tulud / (kulud) (16 000) (96 869) Ärikasum 2 649 256 2 651 520 Finantstulud / (kulud) 8 (1 250 103) (1 720 477) Kasum enne tulumaksu 1 399 153 931 043 Tulumaks 9 (50) 36 176 Aruandeperioodi kasum 1 399 103 967 219 Aruandeperioodi koondkasum kokku 1 399 103 967 219





Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

(eurodes) Lisa 31.12.2019 31.12.2018 Raha ja raha ekvivalendid 10 561 474 426 691 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 11 204 939 300 576 Käibevara kokku 766 413 727 267 Kinnisvarainvesteering 12 30 909 000 30 762 000 Põhivara kokku 30 909 000 30 762 000 VARAD KOKKU 31 675 413 31 489 267 Võlad tarnijatele ja muud võlad 13 358 762 446 036 Tuletisinstrumendid 16 455 204 416 879 Laenukohustised 15 1 064 000 1 064 004 Lühiajalised kohustised 1 877 966 1 926 919 Laenukohustised 15 27 428 625 28 592 629 Pikaajalised kohustised 27 428 625 28 592 629 KOHUSTISED KOKKU 29 306 591 30 519 548 Osakapital 14 2 500 2 500 Eelmiste perioodide jaotamata kasum 967 219 0 Aruandeaasta kasum 1 399 103 967 219 OMAKAPITAL KOKKU 2 368 822 969 719 OMAKAPITAL JA KOHUSTISED KOKKU 31 675 413 31 489 267





