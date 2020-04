April 30, 2020 10:47 ET

16:00 Lontoo, 18:00 Helsinki, 30.4.2020 - Afarak Group Oyj (“Afarak” tai “Yhtiö”) (LSE: AFRK, NASDAQ: AFAGR)

Tuotantoraportti Q1 2020

Kokonaistuotanto supistui vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana 42,6 prosenttia edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Q1/2020 Q1/2019 Muutos 2019 Tuotanto mt 76,405 133,217 -42,6% 426,774 Kaivostoiminta mt 59,949 109,718 -45,4% 357,557 Jalostustoiminta mt 16,456 23,499 -30,0% 69,217 Erikoismetalliseostuotanto mt 27,168 24,439 11,2% 100,765 Kaivostoiminta mt 19,105 17,286 10,5% 75,251 Jalostustoiminta mt 8,063 7,153 12,7% 25,515 Rautametalliseostuotanto mt 49,237 108,778 -54,7% 326,008 Kaisvostoiminta mt 40,844 92,432 -55,8% 282,306 Jalostustoiminta mt 8,393 16,346 -48,7% 43,702

Kaivostoiminta

Afarakin kaivostoiminta väheni 45,4 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Stelliten kaivoksella oli merkittävästi vähemmän kaivostoimintaa ja vastaavasti Mecklenburgin kaivoksella ei ollut kaivostoimintaa.

Vlakpoortin ja Zeerustin kaivoksilla oli vähäistä kaivostoimintaa.

Turkin tuotanto kasvoi 10,5 prosenttia vuoden 2019 ensimmäiseen neljännekseen verrattuna.

COVID-19 epidemialla on ollut rajallinen vaikutus Afarakin kaivoistoimintaan Etelä-Afrikassa sen jälkeen, kun viranomaiset antoivat luvan jatkaa kaivostoimintaa Stelliten kaivoksella tiukkojen terveysohjeiden mukaisesti.

Jalostustoiminta

Tuotanto väheni 30,0 prosenttia vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen aikana edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna.

Erikoismetalliseossegmentissä tuotanto kasvoi EWW:n jalostuslaitoksella, mutta kasvun vastapainona oli alhaisempi jalostustoiminta Mogalen jalostuslaitoksella rautametalliseossegmentissä.

Rautametalliseossegmentissä jalostettujen materiaalien tuotanto laski merkittävästi edellisen vuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna, sillä Mogale ei ollut täydessä toiminnassa. Mogalen P2- ja P3-uunit suljettiin vuoden 2020 aikana.

Helsinki, 30.4.2020

AFARAK GROUP Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Afarak Group Oyj

Guy Konsbruck, toimitusjohtaja, +356 2122 1566, guy.konsbruck@afarak.com

Vuosikertomukset ja muut sijoittajille annettavat tiedot ovat tarkasteltavissa Yhtiön verkkosivustolla: www.afarak.com .

Afarak Group on erikoismetalliseosten valmistaja, joka tavoittelee vakaata kasvua. Yhtiöllä on erikoismetalliliiketoimintaa Etelä-Euroopassa ja rautametalliliiketoimintaa Etelä-Afrikassa. Yhtiön osake on listattu NASDAQ Helsingissä (AFAGR) ja Lontoon pörssissä (AFRK).

