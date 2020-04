København, 30. april 2020





På den ekstraordinære generalforsamling i EAC Invest A/S den 3. marts 2020 blev det i tilknytning til beslutningen om at gennemføre et omvendt aktiesplit tillige besluttet at nedsætte selskabets aktiekapital med DKK 38.896.387,425.

Kapitalnedsættelsen blev registreret og gennemført hos Erhvervsstyrelsen den 1. april 2020, og selskabets aktiekapital udgør i dag nominelt DKK 4.321.820,825. Det samlede antal stemmer, der er knyttet til aktiekapitalen udgør i alt 12.348.059,50 stemmer, svarende til 0,5 stemme per aktiebeløb af nominelt DKK 0,175.

På selskabets ordinære generalforsamling i dag blev det besluttet at annullere egne aktier, som selskabet havde erhvervet i forbindelse med gennemførelsen af det omvendte aktiesplit, i alt nominelt kr. 802.570,825. Kapitalnedsættelsen forventes gennemført efter udløbet af anmeldelsesfristen på fire uger.





Martin Thaysen, CEO, e-mail investorinformation@eac.dk

