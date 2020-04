FirstFarms A/S

April 30, 2020 11:24 ET

FirstFarms A/S har i dag underskrevet Head of Terms om salg af 1.675 hektar jord i Vestrumænien.

Den forventede salgspris udgør 85 mio. kr. Handelen forventes gennemført i trancher over de kommende 9-12 måneder.

Avancen ved salget efter omkostninger til omstruktureringer af driften i Vestrumænien forventes at påvirke EBIT med ca. 40 mio. kr. En væsentlig del af jorden er opkøbt i 2007-2008 og har været i vores drift de seneste 5 år.

Omsætningen i Vestrumænien udgør 5 % af FirstFarms’ samlede omsætning. Der har været fokus på udvikling af jordporteføljen, og afdelingen har ikke leveret tilfredsstillende driftsresultater de seneste år.

”Salget sker i tråd med vores planer, og som det fremgår af vores Årsrapport for 2019. Derved omstruktureres driften i Vestrumænien efter indeværende driftssæson, således at der i 2021 ikke forventes at være drift på dette center”, siger adm. direktør i FirstFarms Anders H. Nørgaard.

