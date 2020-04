Selskabsmeddelelse nr. 8 – 2020

Forløb af ordinær generalforsamling

IR Højrente A/S - CVR nr. 33 38 73 42

30. april 2020

Den 30. april 2020 afholdtes ordinær generalforsamling i IR Højrente A/S – CVR nr. 33 38 73 42, på selskabets adresse Østergade 25, 1. tv., 7400 Herning.

Dagsorden og beslutninger

1. Bestyrelsens forelæggelse af årsrapport med ledelsesberetning og godkendelse af årsrapporten.



Årsrapporten for 2019 blev godkendt og bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed blev taget til efterretning.

2. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.



Bestyrelsen foreslog, at årets resultat disponeres som anført i årsrapporten.



Forslaget blev vedtaget.



3. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Michael Krogh Andersen, René Krogh Andersen og Martin Lavesen blev valgt som bestyrelsesmedlemmer.

4. Valg af revisor.



Bestyrelsen foreslog, at Deloitte Statsautoriseret Revionspartnerselskab skulle vælges som revisor for selskabet.



Forslaget blev vedtaget.



5. Forslag fra bestyrelsen om, at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til – i et tidsrum af 18 måneder fra generalforsamlingens dato – at selskabet kan erhverve selskabets aktiekapital for de frie reserver mod et vederlag, der skal modsvare selskabets indre værdi med et fradrag på 0,25 %, som opgjort i vedtægternes pkt. 8.8.4.



Forslaget blev vedtaget.



6. Forslag fra bestyrelsen om, at selskabets aktier slettes fra handel på Nasdaq Copenhagen A/S, og at generalforsamlingen bemyndiger bestyrelsen til at anmode Nasdaq Copenhagen A/S om at lade aktierne slette.



Forslaget blev vedtaget.



7. Bestyrelsens forelæggelse af vederlagspolitik og godkendelse heraf



Vederlagspolitikken blev forelagt og godkendt.



8. Bemyndigelse til anmeldelse mv.



Bestyrelsen forslog, at generalforsamlingen skulle bemyndige advokat Mikael Philip Schmidt fra advokatfirmaet Gorrissen Federspiel (med substitutionsret) til at anmelde de anmeldelsespligtige beslutninger truffet af generalforsamlingen til Erhvervsstyrelsen samt til at foretage korrektioner i de dokumenter, som er udarbejdet i forbindelse med disse beslutninger, i det omfang Erhvervsstyrelsen måtte kræve dette for at gennemføre registrering af beslutningerne.



Forslaget blev vedtaget.



9. Eventuelt.

Der forelå intet under eventuelt.

Kontakt

René Krogh Andersen, direktør. +45 96 26 30 00, e-mail: rene.krogh@irg.dk

