April 30, 2020 11:45 ET

April 30, 2020 11:45 ET

INFORMATION REGLEMENTEE Paris, 30 avril 2020 17:45

VOTRE SOLUTION DE LOCATION AU SERVICE DES TRANSPORTS DURABLES

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel 2019

Le Document d’Enregistrement Universel 2019 a été déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) le 30 avril 2020 sous le numéro D.20-0419. Il inclut le Rapport Financier Annuel. Conformément à l’article 212-13 du Règlement général de l’AMF, il est tenu gratuitement à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation : il est accessible dès ce jour, sous format électronique, sur le site de la société à l’adresse www.touax.com/fr/documents .

*******

Le Groupe TOUAX loue des actifs tangibles (wagons de fret, barges fluviales et conteneurs) tous les jours dans le monde, pour son propre compte et pour le compte d’investisseurs. Avec près de 1,2 milliard d’euros sous gestion, TOUAX est un des leaders européens de la location de ce type de matériels.

TOUAX SCA est cotée à Paris sur EURONEXT – Euronext Paris Compartiment C (Code ISIN FR0000033003) et fait partie des indices CAC® Small, CAC® Mid & Small et EnterNext©PEA-PME 150.

Pour plus d’informations : www.touax.com

Vos contacts :

TOUAX ACTIFIN

Fabrice & Raphaël WALEWSKI Ghislaine Gasparetto

Gérants

touax@touax.com ggasparetto@actifin.fr

www.touax.com Tel : +33 1 56 88 11 11

Tel : +33 1 46 96 18 00

Pièce jointe