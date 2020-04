Communiqué de presse

Solides résultats 2019

Résultat net de 13,4 M€, Cash-flow net courant de 2 M€

Patrimoine de 202 M€ en hausse de 47%

ANR de 120,8 M€ soit 25,5 € par action

Des perspectives 2020 impactées par la crise du Covid 19

Forte croissance attendue pour les exercices suivants

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Le Conseil d’Administration d’ARTEA a arrêté le 28 avril 2020 les comptes consolidés pour l’exercice 2019 qui se caractérisent par une augmentation des revenus récurrents et une très forte création de valeur sur le patrimoine.

Activité récurrente 2019 en forte croissance

Le chiffre d’affaires total d’ARTEA s’est élevé à 25,4 M€ contre 73,1 M€ en 2018. Pour rappel, l’exercice précédent avait vu la cession pour 53 M€ de l’immeuble Dreamview à Nanterre.

Le chiffre d’affaires des activités récurrentes est en croissance de 12% avec :

Une hausse des revenus fonciers de 6 %, liée principalement aux livraisons réalisées en 2018, dont notamment les bâtiments E, N et 4-5 de l'Arteparc de Lille-Lesquin. Sur l'ensemble du patrimoine, le taux d'occupation est toujours optimisé à 97 % ;

Des revenus de l'activité Energie en forte hausse de 29% grâce à une pluviométrie satisfaisante et la mise en exploitation de deux nouvelles centrales hydrauliques en Dordogne (Marvit et Moulin du Pont)

La montée en puissance du 1 er site de coworking du groupe, situé sur l'Arteparc de Lille-Lesquin, générant 0,5 M€ de revenus avec un taux d'occupation à 100% des parties bureaux ;

Des premiers revenus de l'activité hôtelière avec l'ouverture début juin 2019 du 1er hôtel du groupe à Ramatuelle.

La baisse des revenus de l’activité Promotion est liée d’une part à une base de comparaison défavorable liée à la cession pour 53 M€ de l’immeuble Dreamview à Nanterre en 2019 et reflète d’autre part la stratégie du groupe visant à conserver les immeubles construits.

Ainsi, les immeubles conservés en patrimoine, comme le bâtiment C de l’Arteparc de Biot, le Rifkin à Aix-en-Provence ou encore les 5 VEFA signées avec des sociétés détenues à 60% par Artea pour une valeur de 44 M€ ne sont pas pris en compte dans ce chiffre d’affaires, relativisant la baisse des revenus de l’activité Promotion.

Un résultat opérationnel de 22,3 M€ en croissance de 8%

Au global, et après prise en compte de la juste valeur du patrimoine et des amortissements, le résultat opérationnel s’élève à 22 M€ et s’explique par une forte croissance des activités récurrentes ainsi que par la variation de juste valeur des immeubles ayant été expertisés au 31 décembre 2019 pour 17 M€.

Le résultat net consolidé progresse de 16% pour s’établir à 13,4 M€ et le résultat net part du groupe s’établit à 10,8 M€

(en milliers d'euros) 2019 2018 Evolution Revenus locatifs bruts 11 286 10 230 10% Charges refacturées - 2 690 - 2 097 28% Activité Foncière 8 595 8 133 6% Activité Energie 2 215 1 715 29% Activité Services (Coworking, Hôtellerie, Honoraires) 1 843 1 409 31% Total revenus récurents 12 653 11 257 12% Total revenus récurents en part du groupe 11 395 10 302 11% Total revenus promoteur 12 709 61 808 -79% Total revenus promoteur en part du groupe 20 676 63 718 -68% TOTAL chiffre d'affaires 25 363 73 065 -65% TOTAL chiffre d'affaires part du groupe 32 071 74 019 -57% Dépenses liées aux activités de ventes - 6 115 - 45 764 -87% Charges de personnel - 3 810 - 3 457 10% Autres charges - 8 279 - 7 528 10% Variation de la juste valeur des immeubles 17 339 6 184 180% Dotation aux amortissement et provisions - 2 205 - 1 780 24% Résultat opérationnel 22 293 20 720 8% Coût de l'endettement financier net - 4 680 - 3 884 20% Autres produits et charges 153 - 15 ns Impôts sur les résultats - 4 348 - 5 281 -18% Résultat net 13 418 11 540 16% Résultat net part du groupe 10 762 10 064 7% Cash-flow net courant 1 971 9 579 ns Cash-flow net courant part du groupe 1 580 8 354 ns

La norme FRS 16 relative à la comptabilisation des contrats de location est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2019. ARTEA a décidé d’appliquer cette norme selon la méthode rétrospective simplifiée qui ne prévoit pas de retraitement de l’exercice précédent.

Un patrimoine immobilier valorisé 202 M€, +36%

A fin 2019, le patrimoine immobilier est valorisé 202 M€ dont 174 M€ de patrimoine (en exploitation ou en cours de développement) mis en juste valeur et 28 M€ d’actifs à leur coût de construction (immeubles exploités pour compte propre et futurs immeubles de placement évalués au coût).

Le patrimoine « Energie » a lui été expertisé à 34 M€ pour une valeur nette comptable de 17 M€ ce qui constitue une plus-value potentielle de 17 M€.

Une structure financière saine

En application de la norme IFRS16, le Groupe enregistre des actifs non courants en hausse intégrant les droits d’utilisation des actifs immobiliers loués pour un montant net de 1 M€ augmentant d’autant le montant des dettes financières.

Le coût de l’endettement financier est en augmentation à 4,7 M€ vs 3,8 M€ en 2018 du fait de l’émission obligataire réalisée début 2019 ayant permis de rembourser l’OCEANE arrivant à échéance en août 2019 (une charge financière double pendant cette période) et de la montée en puissance de l’activité de promotion.

Le ratio d’endettement du groupe est stable à 54% avec un endettement net de 134 M€ et des capitaux propres de 98 M€ en progression de 21%.

Le Groupe a une trésorerie de clôture supérieure à 17 M€ comme fin 2018.

Dans le cadre de la réorganisation de sa dette adossée à un portefeuille de 7 actifs détenus par ARTEA (5 actifs dans la région d’Aix : Bachasson A, les trois actifs du Campus Arteparc et le Quartz – 2 actifs sur l’Arteparc de Lesquin : B & E), ARTEA a obtenu un refinancement par ses banques pour un montant total de 31 M€, soit 10 M€ de financement supplémentaire.

Cette renégociation de dette permet à ARTEA d’améliorer ses conditions en allongeant la maturité de la dette sur ce portefeuille de 3 ans pour la porter à plus de 8 ans

Un ANR de 120,8 M€ soit 25,5 € par action

L’ANR qui revalorise les actifs exploités pour compte propre (pour la production d’énergie ou pour les services immobilier) s’établit à 120,8 M€ soir 25,5 € par action.

L’ANR net de la fiscalité latente s’élève lui à 100,6 M€ soit 21,2 € par action.

Report de la distribution de dividende

Dans le contexte actuel de la crise du coronavirus et dans l’attente d’avoir une vision plus précise de la durée et de la profondeur de la crise, ARTEA a décidé de suivre les recommandations du gouvernement en reportant d’un an la mise en œuvre de sa politique de distribution de dividende qui ne sera réalisée qu’à partir de 2021 sur la base des comptes 2020, en fonction des conditions économiques.

Crise du coronavirus : un impact encore difficile à évaluer

Les conséquences de la crise sanitaire actuel dépendent fortement de la durée des mesures de lutte contre la pandémie et sont différentes selon les activités.

Après la mise en place du confinement, la priorité a été d’assurer au personnel la possibilité de travailler à distance en toute sécurité avec pour objectif de maintenir la poursuite des activités lorsque cela est possible.

Toutefois une partie des équipes ont été mises au chômage partiel pour faire face à l’arrêt de certaines de nos activités :

Les activités de services type co-working et hôtellerie se trouvent à l’arrêt pour leur prestations ponctuelles : location de salle de réunion, de chambre, événementiel…

La foncière pourrait être impactée par les annonces concernant le paiement des loyers par les entreprises en difficultés mais cela devrait rester marginal étant donné la typologie de ses locataires.

L’énergie n’est pas impactée et a connu un très bon début d’année.

Les opérations de promotion pourraient être retardées en raison de l’arrêt des chantiers ce qui pourrait représenter un report de chiffre d’affaires sans pour autant impacter la marge.

Poursuite du développement du patrimoine immobilier et du coworking et forte croissance attendue

ARTEA a poursuivi le développement de son patrimoine immobilier :

Livraison au 1 er semestre du bâtiment C de l’Arteparc de BIOT, situé dans le parc de Sophia Antipolis ainsi que la livraison du bâtiment B prévue en fin d’année

semestre du bâtiment C de l’Arteparc de BIOT, situé dans le parc de Sophia Antipolis ainsi que la livraison du bâtiment B prévue en fin d’année Livraison du bâtiment 1 de l’Arteparc de Lille Lesquin réalisée au 3 ème trimestre 2019

trimestre 2019 Livraison du bâtiment Le Rifkin à Aix-en-Provence réalisée au 3ème trimestre 2019

Avec le succès d’un 1er espace de coworking d’une surface totale de 2 500 m² dans l’Arteparc de Lille Lesquin, ARTEA intensifie le développement des espaces de coworking et autres services au sein des autres sites du groupe. Deux nouveaux programmes sont actuellement lancés :

Un espace de coworking à BIOT dans l’Arteparc de Sophia Antipolis avec une surface de 2 425 m², dont l’ouverture est prévue au cours du 2 ème semestre 2020

semestre 2020 Un espace supplémentaire de coworking et de coliving d’une surface de 2 300 m² dans l’Arteparc de Lille Lesquin, dont l’ouverture est prévue au 1er semestre 2021 et qui complétera l’offre existante

Conformément à sa stratégie, ARTEA poursuit aussi sa politique de développement avec les lancements à venir d’opérations d’envergure :

Sur l’Arteparc de Lille Lesquin, lancement des bâtiments M/L (actuellement hors d’eau) et de la 2 ème tranche du pôle services existant ;

tranche du pôle services existant ; A Lille, redéveloppement de l’Usine Elévatoire sur 4 300 m², à la suite d’un appel d’offre remporté auprès de la métropole ;

Dans la région grenobloise, lancement d’un nouvel Arteparc avec une première tranche de 10 000 m² et un nouveau pôle services ;

A Sophia Antipolis, lancement des deux derniers bâtiments de l’Arteparc de Biot, représentant une surface de 6 500 m² et disposant d’un « smart grid » qui optimise l’indépendance énergétique de l’Arteparc vis-à-vis du réseau Enedis en permettant aux bâtiments d’interagir entre eux, de stocker et de s’échanger de l’électricité ;

Sur le pays d’Aix, construction de trois nouveaux bâtiments tertiaires : le Lotus (2 000 m² pré-loués à 25%), le Green Corner (1 400 m²) et la Canopée (2 400 m² entièrement pré-loués avec un bail 10 ans fermes) ;

Sur la commune de Meyreuil, poursuite du programme de 130 logements ;

Enfin, Artea a aussi sécurisé en mars son pipeline avec l’acquisition de deux surfaces foncières :

A Aix-Fuveau, qui permettra à terme la construction de quatre bâtiments pour une superficie cumulée de 15 000 m² de bureaux.

A Sophia avec trois bâtiments pour une surface globale de 2 000 m²,

Cette forte activité avec un renforcement des activités récurrentes devrait permettre de générer un chiffre d’affaires en croissance et un résultat significatif sur les prochains exercices si le contexte global, notamment lié à la crise sanitaire, ne se détériore pas.

Prochaine publication : chiffre d’affaires semestriel, le 31 juillet 2020

ARTEA conçoit, réalise et développe de l’immobilier de bureaux dits de 3ème génération à travers un écosystème proposant des immeubles green produisant leurs propres énergies et proposant une offre de services innovante au sein des ARTEPARC à travers des pôles services (coworking, crèches, restaurants, santé …). Dès 2009, ARTEA construit le 1er parc à énergie positive de la région PACA (2ème en France). Ce concept est depuis reproduit dans le Nord de la France. En 2013, ARTEA livre le 1er parc tertiaire ARTEPARC de nouvelle génération BBC L’année 2019 voit elle la livraison du 1er bâtiment du 1er Smart Grid privé électrique de France. Depuis sa création, ARTEA a ainsi livré plus de 220 000 m² de bureaux green dont 60 000 m² ont été conservés en patrimoine pour une valeur de plus de 174 M€. Le groupe ARTEA est coté sur le compartiment C d’EURONEXT Paris, ARTEA (ARTE ; code ISIN FR0012185536).





