Neuilly-sur-Seine, le 30 avril 2020 – Linedata (LIN:FP), éditeur de solutions globales et prestataire de services d’outsourcing pour les professionnels de l’asset management, de l’assurance et du crédit annonce le report au 16 juin 2020 de son Assemblée Générale annuelle initialement prévue le 12 mai 2020 et sa tenue à huis clos.

Compte-tenu des restrictions de déplacement et de rassemblement en nombre imposées par la prévention de l’épidémie du Covid-19, le Conseil d’administration du 28 avril 2020 a décidé de tenir exceptionnellement l’Assemblée Générale de la société LINEDATA SERVICES hors la présence physique de ses actionnaires et des autres membres et personnes ayant le droit d’y assister, conformément aux dispositions de l’article 4 de l’Ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020.

Les actionnaires de Linedata sont invités à voter à distance ou à donner pouvoir au Président de l’Assemblée générale, en utilisant le formulaire de vote par correspondance ou par procuration. Le formulaire complété et signé doit être retourné par voie postale au CIC, dans les conditions et délais précisés dans la convocation, ou bien, compte tenu des délais postaux incertains, par courrier électronique à l’adresse serviceproxy@cic.fr .

Sur proposition de la Direction, le Conseil d’administration a décidé dans un souci de préservation des liquidités de la société de modifier le dividende proposé au titre de l’exercice 2019 en le ramenant à 0,95€ au lieu de 1,40€ annoncé initialement dans le communiqué de presse relatif aux résultats annuels du 19 février dernier.

