April 30, 2020 12:00 ET

Bezons, le 30 avril 2020 – 18h00 – RIBER, un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs, annonce son chiffre d’affaires du premier trimestre 2020.



Évolution de l'activité

au 31 mars – en M€ 2020 2019 Évolution Systèmes 2,3 4,1 - 44 % Évaporateurs 0,0 0,8 - 100 % Services et accessoires 3,0 1,7 + 79 % Total CA publié 5,3 6,6 - 19 %

Le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 s’élève à 5,3 M€, en retrait de 19% par rapport à celui du premier trimestre 2019.

Le chiffre d’affaires des systèmes MBE s’établit à 2,3 M€, en retrait de 44% par rapport au premier trimestre 2019. Il comprend la facturation d'un système de production, contre deux au premier trimestre 2019. Les difficultés actuelles liées aux exportations ont entrainé le décalage de la facturation d’un système de recherche sur le second trimestre.

Le chiffre d’affaires des évaporateurs est, dans le prolongement des trimestres précédents, non significatif en raison de l’absence d’investissements dans l’industrie des écrans OLED.

Le chiffre d’affaires des services et accessoires s’établit à 3,0 M€, en forte croissance par rapport à celui du premier trimestre 2019 (+79%).

A fin mars 2020, le chiffre d'affaires de RIBER se répartit entre l’Europe à 62 %, l’Asie à 34 % et les États-Unis à 4 %.

Évolution du carnet de commandes

au 31 mars – en M€ 2020 2019 Évolution Systèmes 18,9 * 25,3 - 25 % Évaporateurs 0,0 0,1 - 100 % Services et accessoires 7,6 * 6,8 + 11 % Total carnet de commandes 26,5 32,2 - 18 %

*Reclassement d’un équipement de système en Services et accessoires pour 0.6 M€.

A fin mars 2020, le carnet de commandes total s’élève à 26,5 M€. Le carnet de commandes systèmes s’établit à 18,9 M€, en retrait de 25 % en raison des difficultés de finalisation des contrats en Asie liées à la pandémie. Il comprend 11 machines livrables en 2020, dont 3 de production. Le carnet de commandes services et accessoires est en progression de 11 % à 7,6 M€.

Perspectives 2020

Dans un contexte d’épidémie de Covid-19, RIBER a adapté son organisation afin de minimiser l'impact de cette crise sanitaire sur ses activités. La société a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité de son personnel et maintenir l’activité.

Les actions mises en place depuis le 13 mars permettent à RIBER de garder à ce jour près de la totalité de ses effectifs opérationnels, soit en télétravail soit en présentiel. La Société reste notamment en capacité de fabriquer et de livrer, tout en continuant à développer ses projets stratégiques. Cependant, la Société fait face à un ralentissement de son activité commerciale qui décale dans le temps certaines prises de commande notamment en Chine, la première zone géographique de RIBER, où le marché de la 5G reste toujours très porteur.

Agenda

• 23 juin 2020 : Assemblée générale à huis clos

A propos de RIBER

RIBER est un leader mondial d’équipement pour l’industrie des semi-conducteurs. L’entreprise conçoit et fabrique des systèmes d’épitaxie par jets moléculaires (MBE) ainsi que des évaporateurs destinés à l’industrie des semi-conducteurs. Elle offre également à ses clients un support technique et scientifique en assurant la maintenance de ses équipements, l’optimisation de leurs performances et de leurs rendements. A travers ses équipements de haute technologie, RIBER joue un rôle essentiel dans le développement de dispositifs semiconducteurs avancés qui sont utilisés dans de nombreuses applications grand public, notamment dans les technologies de l’information, les réseaux de télécommunications 5G, les écrans OLED ou les nouvelles générations de cellules solaires.

RIBER est cotée sur le marché réglementé d’Euronext Paris (compartiment « C ») et fait partie des indices CAC Small, CAC Technology et CAC T. HARD. & EQ.

ISIN : FR0000075954 |Reuters : RIBE.PA |Bloomberg : RIB : FP

www.riber.com

Contacts

RIBER

Laurent Pollet

tél. : 01 39 96 65 00

invest@riber.com CALYPTUS

Cyril Combe

tél. : 01 53 65 68 68

cyril.combe@calyptus.net

Pièce jointe