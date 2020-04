April 30, 2020 12:00 ET

GROUPE IRD

SOCIETE ANONYME AU CAPITAL DE 44 274 913,25 €

40, rue Eugène Jacquet - 59700 MARCQ-EN-BAROEUL

RCS Lille Métropole n°456 504 877

Euronext Paris – Compartiment C

Code Isin FR 0000124232

~ COMMUNIQUE ~

La société annonce avoir, ce 30 avril 2020 après clôture, mis à disposition du public et déposé auprès de l’AMF le rapport financier annuel au 31 décembre 2019 incluant le rapport de gestion du Conseil d’administration et le rapport sur le gouvernement d’entreprise à l’Assemblée Générale Mixte Ordinaire et Extraordinaire du 23 juin 2020.

A Marcq-en-Barœul, le 30 avril 2020

Le Directeur Général Thierry

