2019. gada laikā Koncerna ieņēmumi sasniedza 137 219 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10 % jeb 12 963 tūkst. EUR.

Koncerna tīrā peļņa 2019. gadā bija 23 628 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs.

Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt akcionāriem dividendēs 0,32 EUR par akciju.

2020. gadam Koncerns plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā.

Grupas galvenie sasniegumi 2019. gadā:

Nodrošināta visas AS “Olainfarm” grupas rentabilitāte, koncentrējoties uz izaugsmes iespēju noteikšanu.

Saglabāta produktu konkurētspēja galvenajos noieta tirgos.

Līdz ar jaunu produktu ieviešanu tirgū stiprināts produktu portfelis.

Ar produktu eksportu dažādota un vairota AS “Olainfarm” klātbūtne dažādos noieta tirgos.

Uzlabota finanšu kontrole, un īstenoti izmaksu ierobežošanas pasākumi.

Uzlaboti ražošanas procesi, un ieviesti izmaksu kontroles pasākumi.

Stiprināta AS “Olainfarm” valde ar diviem augstākā līmeņa profesionāļiem ar starptautisku pieredzi farmācijā.

2019. gadā Koncerna ieņēmumi sasniedza 137 219 tūkst. EUR, kas ir palielinājums par 10 % jeb 12 963 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu. Savukārt, bruto peļņa bija 84 807 tūkst. EUR, kas norāda uz 13 % jeb 9 951 EUR pieaugumu, salīdzinot ar 2018. gadu. Bruto peļņas rentabilitāte uzlabojās no 60 % 2018. gadā līdz 62 % 2019. gadā.

Mātes uzņēmuma apgrozījums 2019. gadā pieauga par 12 % salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu, un bija 104 363 EUR. Bruto peļņa palielinājās par 17 %, sasniedzot 69 453 tūkst. EUR. Mātes uzņēmuma bruto rentabilitāte pieauga no 64 % 2018. gadā līdz 67 % 2019. gadā.

Koncerna kopējais apgrozījums 2019. gadā pārsniedza visam 2019. gadam plānoto pārdošanas mērķa rādītāju 133 343 tūkst. EUR par 2,9 % jeb 3 876 tūkst. EUR. Mātes uzņēmuma apgrozījums pārspēja plānu 98 636 tūkst. EUR par 5,8 % jeb 5 727 tūkst. EUR.

Koncerna galvenie noieta tirgi 2019. gadā bija Krievija ar 32 % īpatsvaru (+2 pp), Latvija ar 28 % (–1 pp), Baltkrievija ar 11 % (nemainīgs), Ukraina ar 8 % (–1 pp), Centrālāzijas un ES valstīm ir 8 % īpatsvars (nemainīgs), citas valstis ar 3 % (–1 pp) un Kaukāza valstis ar 2 % (nemainīgs).

Galvenais uzņēmējdarbības segments ir gatavo zāļu formas, ko ražo mātes uzņēmums Olainē. 2019. gadā tika pārdoti medikamenti 80 993 tūkst. EUR vērtībā, kas ir palielinājums par 14 % jeb 10 046 tūkst. EUR, salīdzinājumā ar 2018. gadu. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā pieauga par diviem procentpunktiem līdz 59 %.

“Olainfarm” galveno gatavo zāļu formu pārdošanas apjomi pērn turpināja palielināties. Visvairāk pārdotā produkta Noofen īpatsvars palielinājās līdz 20 %, kas ir par vienu procentpunktu lielāks nekā pirms gada. Trīs lielāko produktu — Noofen, Neiromidīns, Furamags/Furasols — īpatsvars bija 56 %, kas ir arī ir par vienu procentpunktu vairāk nekā pagājušajā gadā.

Koncerna ietvaros aptieku darbību Latvijā vada un attīsta SIA “Latvijas aptieka”, un aptieku segmenta ienākumi 2019. gada laikā palielinājās par 7 % salīdzinājumā ar 2018. gadu — līdz 25 427 tūkst. EUR. Uzņēmums regulāri izvērtē tirgus izaugsmes tendences un atsevišķu aptieku darbības rezultātus, un aptieku skaits 2019. gada beigās bija 68. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 19 % apmērā.

Koncerna uzņēmums SIA “Tonus Elast” ražo plašu kompresijas izstrādājumu sortimentu un pārdod tos gan Latvijā, gan ārvalstīs. Šī segmenta apgrozījums 2019. gadā bija 8 794 tūkst. EUR, kas ir par 7 % jeb 712 tūkst. EUR mazāk nekā gadu iepriekš. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gadā samazinājās par diviem procentpunktiem līdz 6 %.

Koncerna ietvaros vairumtirdzniecību ar medikamentiem nodrošina mātes uzņēmums, kuram ir zāļu lieltirgotavas licence. Tā ļauj iepirkt citu ražotāju preces un piegādāt tās SIA “Latvijas aptieka” un citiem sadarbības partneriem. Šī segmenta ieņēmumi no ārpus Koncerna klientiem 2019. gadā bija 5 382 tūkst. EUR, kas ir samazinājums par 2 % jeb 104 tūkst. EUR. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā.

Papildu gatavo zāļu formām mātes uzņēmums ražo ķīmijas produkciju, ko pārdot citiem farmācijas uzņēmumiem ļoti plašā ģeogrāfijā. Segmenta ienākumi 2019. gadā bija par 16 % lielāki nekā 2018. gadā un sasniedz 5 124 tūkst. EUR. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 4 % apmērā.

Segmenta, kurā ir apvienoti “Silvanols”, “DiaMed” un “OlainMed” medicīnas iestādes, Baltkrievijas ražošanas uzņēmums “NPK Biotest” un citi, ieņēmumi 2019. gada laikā bija 11 499 tūkst. EUR, un tas ir par 14 % vairāk, salīdzinot ar 2018. gada rezultātu. Šī segmenta īpatsvars Koncerna kopējā apgrozījumā 2019. gada laikā saglabājās nemainīgs 8 % apmērā.

Koncerna EBITDA rādītājs 2019. gadā bija 33 499 tūkst. EUR, kas ir par 66 % jeb 13 271 tūkst. EUR vairāk, salīdzinot ar 2018. gada rezultātu. Mātes uzņēmuma EBITDA 2019. gadā uzlabojās par 91 % un sasniedza 29 256 tūkst. EUR. Savukārt EBITDA rentabilitāte 2019. gadā Koncernam un mātes uzņēmumam bija attiecīgi 24,4 % un 28,0 %.

Koncerna tīrā peļņa 2019. gadā bija 23 628 tūkst. EUR, kas ir vēsturiski vislielākais Koncerna tīrās peļņas apmērs. Peļņa palielinājās par 120 % jeb 12 897 tūkst. EUR salīdzinājumā ar 2018. gadu. Koncerna tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 17,2% , savukārt 2018. gadā radītājs bija 8,6 %.

Mātes uzņēmuma tīrā peļņa 2019. gadā bija 22 239 tūkst. EUR, kas ir par 13 353 tūkst. EUR jeb 150 % vairāk nekā 2018. gadā. Mātes uzņēmuma tīrās peļņas rentabilitāte 2019. gadā bija 21,3 %, savukārt 2018. gadā rādītājs 9,6 %.

Koncerna tīrās peļņas prognoze 2019. gadam sākotnēji bija 10 milj. EUR, bet maijā vadība pārskatīja to uz 12,7 milj. EUR. Mātes uzņēmums sākotnēji prognozēja 8,8 milj. EUR un vēlāk to pārskatīja uz 11,5 milj. EUR. Vairāki pozitīvi notikumi veicināja, ka Koncerna faktiskie rezultāti pārsniedza Koncerna pārskatīto mērķa rādītāju par 86 %, un mātes uzņēmums pārsniedza tā mērķi par 93 %.

Mātes uzņēmums 2019. gadā apstiprināja Dividenžu politiku. Par 2019. gadu valde rekomendēs izmaksāt dividendēs 20,27 % no mātes uzņēmuma revidētās tīrās peļņas par kopējo summu 4 507 224,96 EUR jeb 0,32 EUR par akciju.

2019. gada laikā atbilstoši plānotajam, veikta zāļu vielu pirms-klīnisko un zāļu klīnisko pētījumu īstenošana. Kopumā 2019. gadā ir uzsākta piecu 1.fāzes klīnisko pētījumu (farmakokinētikas un biopieejamības) īstenošana, kas ietver pētījumu norises plānošanu, nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un atļauju saņemšanas pētījumu īstenošanu. Pētījumus plānots noslēgt un saņemt noslēguma atskaites 2020.gada 1.-3. ceturksnī.

Vienlaikus 2019.gadā tika veikta plānošana un sagatavošanās 3.fāzes klīniskajiem pētījumiem divām zāļu formām, kurus plānots uzsākt 2020. gadā. Klīniskā pētījuma īstenošana pētāmajām zālēm perifērās nervu sistēmas slimību ārstēšanai tiek uzsākta 2020. gada 1. ceturksnī.

2020. gada laikā kopumā paredzēts veikt būtiskus ieguldījumus klīnisko pētījumu plānošanā, lai 2020. gada 4. ceturksnī – 2021. gada 1. ceturksnī uzsāktu vienu 1. fāzes klīnisko pētījumu un trīs 3. fāzes klīnisko pētījumu realizāciju.

Raugoties nākotnē, 2020. gadā AS “Olainfarm” pilnveidos tās stratēģiskos virzienus ilgtspējīgai attīstībai, uzsvaru liekot uz inovācijām un sinerģiju uzņēmumu grupas kopdarbībā. Otrais izaugsmes veicināšanas veids ir pašreizējā un nākotnes portfeļa, kā arī ģeogrāfiskā mēroga pielāgošana vidēja termiņa un ilgtermiņa iespējām. Vienlaikus AS “Olainfarm” pilnveidos uzņēmējdarbību, dibinot meitas uzņēmumus un pārstāvniecības mūsu galvenajos noieta tirgos, ar mērķi apliecināt noieta tirgus nozīmību, kā arī uzlabot produktu virzības un darbības pārvaldību.

2020. gadam Koncerns plāno apgrozījumu 135,5 milj. EUR un tīro peļņu 14,2 milj. EUR apmērā, kā arī 1 EUR peļņu uz vienu akciju. Mātes uzņēmums plāno apgrozījumu 97,3 milj. EUR un tīro peļņu 13,4 milj. EUR apmērā.

Konsolidētais finanšu stāvokļa pārskats

Koncerns Mātes uzņēmums 31.12.2019 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2018 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 AKTĪVS ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI Nemateriālie aktīvi 38 422 36 619 4 181 1 977 Pamatlīdzekļi 42 442 43 697 36 327 37 380 Lietošanas tiesību aktīvi 7 069 - 2 440 - Ieguldījuma īpašumi 253 3 492 253 289 Pārējie ilgtermiņa ieguldījumi 782 983 43 752 46 967 KOPĀ ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI 88 968 84 791 86 953 86 613 APGROZĀMIE LĪDZEKĻI Krājumi 28 247 25 794 19 765 17 945 Debitori 36 225 34 637 34 506 32 040 Nauda 15 230 2 689 12 965 1 545 KOPĀ APGROZĀMIE LĪDZEKĻI 79 702 63 120 67 236 51 530 KOPĀ AKTĪVS 168 670 147 911 154 189 138 143 PASĪVS PAŠU KAPITĀLS Akciju kapitāls 19 719 19 719 19 719 19 719 Akciju emisijas uzcenojums 2 504 2 504 2 504 2 504 Rezerves (12) (224) 40 40 Nesadalītā peļņa 105 298 83 079 99 657 78 827 KOPĀ PAŠU KAPITĀLS 127 509 105 078 121 920 101 090 KREDITORI Ilgtermiņa kreditori Aizņēmumi un nomas saistības 12 177 1 793 8 308 1 525 Nākamo periodu ieņēmumi 3 194 2 878 3 179 2 852 Kopā ilgtermiņa kreditori 15 371 4 671 11 487 4 377 Īstermiņa kreditori Aizņēmumi un nomas saistības 9 568 23 236 8 299 21 696 Parādi piegādātājiem un citas saistības 15 727 14 540 12 007 10 614 Nākamo periodu ieņēmumi 495 386 476 366 Kopā īstermiņa kreditori 25 790 38 162 20 782 32 676 KOPĀ KREDITORI 41 161 42 833 32 269 37 053 KOPĀ KREDITORI UN PAŠU KAPITĀLS 168 670 147 911 154 189 138 143

Konsolidētais apvienotais ienākumu pārskats

Koncerns Mātes uzņēmums 2019 2018 2019 2018 EUR '000 EUR '000 EUR '000 EUR '000 Ieņēmumi 137 219 124 256 104 363 93 018 Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas (52 412) (49 400) (34 910) (33 453) Bruto peļņa 84 807 74 856 69 453 59 565 Pārdošanas izmaksas (30 188) (37 291) (20 936) (28 449) Administrācijas izmaksas (26 750) (24 427) (22 968) (20 708) Pārējie saimnieciskās darbības ieņēmumi 2 363 2 559 2 479 1 524 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas (7 684) (1 726) (7 495) (1 278) Asociēto sabiedrību peļņas daļa 81 106 - - Dividenžu ieņēmumi no meitas un asociētiem uzņēmumiem - - 754 1 004 Finanšu ieņēmumi 2 260 76 2 065 126 Finanšu izmaksas (924) (2 788) (792) (2 552) Peļņa pirms nodokļiem 23 965 11 365 22 560 9 232 Uzņēmumu ienākuma nodoklis (387) (630) (321) (346) Atliktais uzņēmumu ienākuma nodoklis 50 (4) - - PĀRSKATA PERIODA PEĻŅA 23 628 10 731 22 239 8 886 Citi pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 212 (150) - - Kopā pārskata perioda apvienotie ienākumi pēc nodokļiem 23 840 10 581 22 239 8 886 Kopā apvienotie ienākumi attiecināmi uz: Koncerna Mātes uzņēmuma akcionāriem 23 840 10 581 22 239 8 886 Nekontrolējošo līdzdalību - - - - Peļņa un koriģētā peļņa uz akciju, EUR 1.68 0.76 1.58 0.63

AS „Olainfarm“ ir viens no lielākajiem uzņēmumiem Baltijas valstīs ar vairāk nekā 45 gadu pieredzi medikamentu un ķīmiski farmaceitisko produktu ražošanā. Kompānijas darbības pamatprincips ir ražot efektīvus augstākās kvalitātes produktus Latvijai un visai pasaulei. Šobrīd AS „Olainfarm“ produkcija tiek eksportēta uz vairāk nekā 50 pasaules valstīm, tostarp Baltijas valstīm, Krieviju, citām NVS valstīm, Eiropu, Ziemeļameriku, Āzijas valstīm un Austrāliju.

