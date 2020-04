Communiqué de Presse

Paris, 30 avril 2020

17:40 CEST

Mise à disposition du rapport financier annuel 2019

Artefact (FR0000079683 – ALATF – éligible PEA-PME) annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l'Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel au 31 décembre 2019.

Ce document est tenu à disposition dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut être consulté sur le site internet d’Artefact : https://www.artefact.com/investors-relations/

Nos prochains rendez-vous (après bourse) :

23 juillet 2020

Marge brute du 1er semestre 2020

27 octobre 2020

Résultats du 1er semestre 2020 et Marge brute du 3ème trimestre 2020

Née de la fusion de la startup Artefact fondée à Paris en 2015 et de l’agence média NetBooster fondée en 1998, Artefact s’est imposée en 5 ans comme une référence en services data, spécialisée dans le conseil en data transformation et marketing digital « data-driven ». Fortement implantée sur de grands marchés mondiaux (Asie, Europe), Artefact est une nouvelle génération de société dont la mission est de transformer la donnée en impact business et de délivrer des résultats tangibles sur l'ensemble de la chaîne de valeur de ses clients. Aujourd’hui, l’offre Artefact - Conseil data, Marketing digital, Déploiement de technologies (IA et big data) et studio de Création – est au service d’une clientèle diversifiée dont de nombreux leaders mondiaux. Artefact a créé en janvier 2019 son propre centre de R&D en IA et accompagne des groupes internationaux dans la création de leur Lab IA. Artefact est cotée sur le marché Euronext Growth Paris (code ISIN : FR0000079683).

