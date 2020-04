Chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020 à 77,9 M€ : fort repli des segments Zinc, Métaux Spéciaux et Plastique compensé par une base de comparaison favorable dans le segment Plomb

Activité actuelle fortement impactée par la baisse des cours des métaux, le ralentissement de la demande et les mesures d’adaptation prises par le Groupe en lien avec la pandémie de SARS-CoV-2

Nouvelle demande de prolongation au-delà du 31 mai 2020 des discussions en cours avec les partenaires financiers en raison des retards pris dans les projets de cessions

Report à la seconde quinzaine de mai 2020 au lieu de fin avril 2020 de l’examen par les partenaires financiers des conditions selon lesquelles leur financement pourrait être maintenu au-delà du 31 mai 2020

Le groupe Recylex (Euronext Paris : FR0000120388 - RX) publie aujourd’hui son information financière au 31 mars 2020, dans un contexte de discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand1 et de mesures prises par le Groupe2 pour faire face aux effets de la pandémie de SARS-CoV-2.

Sebastian Rudow, Président-Directeur Général de Recylex S.A., a déclaré :

« L’évolution de l’activité du Groupe au premier trimestre 2020 reflète en grande partie un environnement dégradé par les effets de la pandémie de SARS-CoV-2 : fort recul de la demande de matières en Europe, chute de la collecte de déchets principalement en France et repli important des cours des métaux. Pour y faire face, le Groupe a rapidement adapté partiellement ses activités avec pour priorités la protection des salariés et le maintien des usines en bon état, pour permettre un redémarrage rapide dès que la situation le permettra. L'impact sur la demande, les chaînes d'approvisionnement et la production ne peut être évalué de manière précise et détaillée. Les ventes, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation de cette année seront sans doute inférieurs à l'année passée. Compte tenu de sa situation financière toujours difficile et de la nécessité de s’adapter constamment aux nouveaux développements, le Groupe poursuit activement la restructuration opérationnelle et financière du sous-groupe allemand qui a demandé à ses partenaires financiers un temps supplémentaire pour avancer sur les projets de cessions envisagées, retardés par les contraintes liées à la pandémie de SARS-CoV-2. »

Information financière au 31 mars 2020

Au 31 mars 2020, le chiffre d’affaires consolidé par segment se décompose comme suit :

En millions d’euros Au

31 mars 2020 Au

31 mars 2019 Variation

(%) Plomb 54,0 45,8 +18% Zinc 16,7 21,8 -23% Métaux Spéciaux 4,3 4,6 -7% Plastique 2,9 3,6 -19% Total 77,9 75,8 +3%

Données IFRS, chiffres non audités.

L’évolution des cours des métaux au 31 mars 2020 (en euros) se présente comme suit :

En euros par tonne Moyenne du premier trimestre 2020 Moyenne du premier trimestre 2019 Variation

(%) Cours du plomb 1 675 1 793 -7% Cours du zinc 1 930 2 380 -19% Parité €/$ 1,1025 1,1358 -3%

Source : London Metal Exchange.

La moyenne du cours du plomb au premier trimestre 2020 s’est établie à 1 675 euros, en repli de 7% par rapport à la moyenne du premier trimestre 2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 31 mars 2020, le cours du plomb a baissé de manière quasi-continue pour enregistrer une baisse de 8% depuis le début de l’année.

La moyenne du cours du zinc au premier trimestre 2020 a atteint 1 930 euros, en recul de 19% par rapport à la moyenne du premier trimestre 2019. Entre le 2 janvier 2020 et le 31 mars 2020, le cours du zinc a enregistré une baisse de 17%, en raison d’une très forte chute intervenue depuis le mois de février 2020.

La parité moyenne €/$ a affiché un léger repli de 3% par rapport au premier trimestre 2019 pour atteindre 1,1025. Entre le 2 janvier 2020 et le 31 mars 2020, la parité €/$ a baissé de 2%.





Analyse du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020 par rapport au 31 mars 2019

Le chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020 s’est élevé à 77,9 millions d’euros, en hausse de 3% par rapport au premier trimestre 2019. Le chiffre d’affaires consolidé retraité3 au 31 mars 2020 a atteint 81,8 millions d’euros, en très léger repli de 1% par rapport au 31 mars 2019.





2.1. Segment Plomb : chiffre d’affaires +18%

Le segment Plomb a représenté 69% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020.

Son chiffre d’affaires a atteint 54,0 millions d’euros au 31 mars 2020, en hausse de 18% par rapport au 31 mars 2019. Au premier trimestre 2020, l’augmentation des ventes des sous-produits métallurgiques (contenant notamment du cuivre ou de l’argent) et l’effet positif de l’augmentation des volumes traités dans le cadre du contrat de sous-traitance industrielle (« tolling ») ont permis de compenser la baisse du cours du plomb.

Avec des performances industrielles encourageantes suite au court arrêt effectué en novembre 2019 pour mettre en place des améliorations techniques, la production de la fonderie de Weser-Metall GmbH a atteint 33 400 tonnes de plomb au 31 mars 2020 (+36% par rapport au premier trimestre 2019), en raison d’une base de comparaison favorable (la fonderie ayant opéré un grand arrêt de maintenance de trois semaines au premier trimestre 2019). Dans ce contexte, le Groupe a recyclé environ 30 300 tonnes de batteries au plomb usagées au premier trimestre 2020 (+7% par rapport au premier trimestre 2019).

Pour rappel2, afin de s'adapter au ralentissement global de l’activité lié aux effets de la pandémie de SARS-CoV-2 et protéger ses salariés dans ce contexte, jusqu'à nouvel ordre :

Weser-Metall GmbH a mis à l’arrêt sa production depuis le 26 mars 2020 et a mis en place des mesures de "chômage partiel" pour plus de la moitié de ses employés.

Les activités des usines de recyclage de batteries au plomb usagées du groupe en France (Recylex S.A.) et en Allemagne (Harz-Metall GmbH) ont été mises à l’arrêt et les trois usines ont mis en place des mesures de "chômage partiel" pour leurs employés.

Dans ce contexte, le Groupe a cessé temporairement ses achats de batteries plomb-acide usagées.

Par ailleurs, le grand arrêt programmé de maintenance de la fonderie de Weser-Metall GmbH4, reporté en raison des mesures gouvernementales pour contenir la pandémie, a débuté fin avril et devrait durer trois semaines environ. Au cours de cet arrêt de maintenance, le renouvellement et l’amélioration de la qualité de l’ensemble des réfractaires sont prévus pour les deux fours.

L’activité du segment Plomb au second trimestre 2020 sera fortement impacté par l’ensemble de ces éléments.





2.2. Segment Zinc : chiffre d’affaires -23%

Le segment Zinc a représenté 21% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020.

Le chiffre d’affaires du segment s’est élevé à 16,7 millions d’euros au 31 mars 2020, en baisse de 23% par rapport au premier trimestre 2019. Le chiffre d’affaires retraité2 s’est élevé à 20,5 millions d’euros au 31 mars 2020, en repli de 28% par rapport au premier trimestre 2019.

Au premier trimestre 2020, le chiffre d’affaires de l’ensemble du segment a été pénalisé par la très forte baisse du cours de zinc et par la détérioration importante des conditions commerciales.

Dans l’activité de recyclage des poussières, la production totale d’oxydes Waelz du Groupe (Harz-Metall GmbH et Recytech S.A.) s’est élevée à plus de 19 500 tonnes au 31 mars 2020, en hausse de 14% par rapport au premier trimestre 2019. Cette progression s’explique par une base de comparaison favorable pour HMG (qui avait commencé son grand arrêt de maintenance en mars 2019, contre aucun arrêt au premier trimestre 2020). Elle a permis de compenser en partie la baisse du cours du zinc et la dégradation des conditions commerciales.

L’activité de recyclage des déchets zincifères a également enregistré un repli important de son chiffre d’affaires dans un contexte de marché dégradé, pénalisé par la forte baisse du cours du zinc. La production d’oxydes de zinc a atteint plus de 3 500 tonnes au 31 mars 2020, en repli de 37%.

Au second trimestre 2020, l’ensemble du segment sera confronté à un environnement de marché difficile compte tenu d’une probable baisse de la demande, de la chute du cours du zinc et de conditions commerciales fortement dégradées.





2.3. Segment Métaux Spéciaux : chiffre d’affaires -7%

Le segment Métaux Spéciaux a représenté 6% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020.

Le chiffre d’affaires de PPM Pure Metals GmbH s’est établi à 4,3 millions d’euros au 31 mars 2020, en baisse de 7% par rapport à la même période en 2019. La hausse des volumes de ventes d’Arsenic dans un environnement de prix stable n’a pas permis de compenser le repli des ventes de Germanium (lié à l’augmentation des volumes traités en sous-traitance industrielle et à la baisse des prix) ainsi que le ralentissement de la demande pour plusieurs autres métaux.

A ce stade, l’activité de PPM Pure Metals GmbH n’a pas été impactée significativement par les effets du virus SARS-CoV-2.





2.4. Segment Plastique : chiffre d’affaires -19%

Le segment Plastique a représenté 4% du chiffre d’affaires consolidé au 31 mars 2020.

Au premier trimestre 2020, son chiffre d’affaires a atteint 2,9 millions d’euros, en repli de 19% par rapport au premier trimestre 2019. Si l’activité de C2P France S.A.S. est restée presque stable (-3%) par rapport au premier trimestre 2019 dans un contexte de marché dégradé, le repli du chiffre d’affaires du segment s’explique par une base de comparaison défavorable, la réorientation stratégique de l’activité en Allemagne ayant été opérée à partir du second trimestre 20195.

Au 31 mars 2020, la production totale de polypropylène recyclé du Groupe a atteint près de

3 160 tonnes, en repli de 2% par rapport au premier trimestre 2019.

Pour rappel2, afin de s'adapter au fort repli de la demande de ses clients dans un contexte de pandémie de virus SARS-CoV-2, C2P France S.A.S. a arrêté sa production depuis fin mars 2020 et a mis en place des mesures de "chômage partiel" pour ses salariés jusqu'à nouvel ordre.





Demande de prolongation au-delà du 31 mai 2020 des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand1

L’examen par les partenaires financiers des conditions auxquelles leur financement pourrait être maintenu au-delà du 31 mai 2020 est reporté à la seconde quinzaine du mois de mai 2020 au lieu de fin avril 2020 précédemment.

Dans ce contexte et en raison des retards pris en lien avec la pandémie de virus SARS-CoV-2 dans les travaux des projets de cessions, le sous-groupe allemand a sollicité auprès de ses partenaires financiers une extension complémentaire au 30 juin 2020 (contre le 31 mai 2020 actuellement) du calendrier des discussions en cours visant à déterminer si et à quelles conditions leur financement pourrait être maintenu.

Ce délai est nécessaire pour l’examen global de l’état d’avancement des projets de cessions d'actifs, afin d’évaluer si les produits de cessions seront suffisants pour permettre une restructuration pérenne de la dette du sous-groupe allemand.

Dans ce cadre, le sous-groupe allemand a sollicité :

Auprès de Glencore International AG, une extension du financement-relais existant à hauteur d’un montant maximum de 6,5 millions d’euros en vue de couvrir ses besoins de trésorerie identifiés du 31 mai 2020 au 30 juin 2020 (contre le 31 mai 2020 précédemment). A ce jour, le Groupe a utilisé 52,7 millions d’euros de ce financement-relais sur une enveloppe totale de 65,8 millions d’euros ;

Auprès de Glencore International AG, le report au 30 juin 2020 de la date d'échéance du financement-relais ainsi que de celle du financement additionnel (16,0 millions d’euros) ;

Auprès de ses partenaires financiers, le report au 30 juin 2020 de leurs droits de résiliation anticipée au titre du financement obtenu en décembre 2016, ainsi que le report jusqu'à cette même date des remboursements dus aux 31 décembre 2018, 31 mars 2019, 30 juin 2019, 30 septembre 2019, 31 décembre 2019 et 31 mars 2020 pour un montant total de 12,0 millions d’euros, ainsi que les intérêts échus au 31 décembre 2019 et au 31 mars 2020 pour un montant total d’environ 6,2 millions d’euros.

En cas de réponse défavorable de la part des partenaires financiers quant à ces requêtes, l’intégralité de la dette bancaire du sous-groupe allemand deviendrait immédiatement exigible aboutissant à une faillite de l’ensemble des sociétés allemandes du Groupe. Par voie de conséquence, Recylex S.A. perdrait alors le contrôle de ces entités, avec pour conséquence une déconsolidation de l’ensemble du périmètre allemand. Par ailleurs, les conséquences sur la continuité d’exploitation de Recylex S.A. devraient être évaluées dans ce contexte 6.

Recylex tiendra les investisseurs informés des développements des discussions en cours avec les partenaires financiers du sous-groupe allemand.





Point sur la situation financière

Au 29 avril 2020 :

L’endettement net du sous-groupe allemand a atteint 171,7, millions d’euros, contre 161,2 millions d’euros au 29 février 2020. Cette hausse s’explique principalement par le tirage en mars et en avril 2020 sur le financement-relais à hauteur de 6,0 millions d’euros et une augmentation des intérêts accumulés de 4,0 millions d’euros.

L’endettement net de la société Recylex S.A. s’élevait à 43,2 millions d’euros, contre 41,2 millions d’euros au 29 février 2020. Cette variation s’explique principalement par la variation de la position nette de trésorerie.

L’endettement net consolidé du Groupe s’élevait à 195,0 millions d’euros contre 183,0 millions d’euros au 29 février 2020.

Dans une situation déjà très difficile en raison de sa restructuration actuelle, le groupe Recylex suit de près l'évolution de sa situation de trésorerie et de ses perspectives compte tenu de la pandémie du virus Covid-19 et de l’évolution de son contexte économique.





Agenda financier prévisionnel

Information financière au 30 juin 2020, le jeudi 30 juillet 2020 (après bourse).

1 Voir notamment les communiqués de presse du 5 décembre 2018, 26 mars 2019, 17 juin 2019, 15 juillet 2019 31 juillet 2019, 28 octobre 2019, 7 novembre 2019, 27 novembre 2019, 20 décembre 2019, du 21 février 2020 et du 19 mars 2020.

2 Voir les communiqués du 19 mars 2020 et du 25 mars 2020.

3 Pour évaluer la performance du segment Zinc, le Groupe inclut la part de Recytech S.A. (détenue à 50%) en intégration proportionnelle, bien que cette méthode ne soit pas admise par les normes IFRS. Voir note 19 de l’annexe aux comptes consolidés 2017.

4 Voir le communiqués du 21 février 2020.

5 Voir le communiqué de presse du 24 avril 2019.

6 Voir note 32.5.1.4. de l’annexe aux comptes consolidés 2017.

Avertissement : Ce communiqué peut contenir des informations de nature prévisionnelle constituant soit des tendances, soit des objectifs, qui ne sauraient être regardées comme des prévisions de résultat ou de tout autre indicateur de performance. Ces informations sont soumises par nature à des risques et incertitudes, tels que décrits dans le Rapport Annuel de la Société disponible sur son site Internet ( www.recylex.eu ). Des informations plus complètes sur Recylex peuvent être obtenues sur son site Internet ( www.recylex.eu ).

Le document récapitulatif des procédures concernant Metaleurop Nord S.A.S. et Recylex S.A., mis à jour le 24 avril 2020, est disponible sur l’espace Finance du site Internet du Groupe Recylex.

