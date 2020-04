Dedalus : Chiffre d’affaires et résultats consolidés 2019



Le Plessis Robinson, 30 avril 2020, Dedalus France, partenaire clé des établissements de santé dans les domaines de l’échange et du partage de données, du dossier patient, de la production de soins et des plateaux techniques (laboratoire, imagerie, pharmacie, oncologie), annonce son chiffre d’affaires et ses résultats consolidés 2019.

Activité 2019

Le Groupe Dedalus France a enregistré en 2019 un chiffre d’affaires consolidé de 55 203 k€ contre 34 137 k€ en 2018. Cette progression de 61,7% tient compte de l’effet positif des variations de périmètre avec l’entrée dans le Groupe de la société Web100T en juillet 2019 et des sociétés DL Santé et Infologic-Santé acquises en octobre 2018.

A périmètre constant, le chiffre d’affaires du Groupe est en progression de 21% par rapport à l’année 2018, portée par un rebond d’activité auprès des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) et la signature d’un important contrat avec une clinique libanaise comprenant la vente d’un robot de bloc opératoire qui a contribué à hauteur de 2 740 k€ au chiffre d’affaires 2019.

La répartition du chiffre d’affaires consolidé par zone géographique se décompose comme suit :

€’000 31.12.2019 31.12.2018 France 47 820 86,6% 30 540 89,5% Europe 2 315 4,2% 1 417 4,2% Amérasie 201 0,4% 177 0,5% Afrique – Moyen Orient 4 867 8,8% 2 003 5,9% Total 55 203 100% 34 137 100%

Croissance externe

Le 30 juillet 2019, le Groupe Dedalus France a acquis la société Web100T via sa holding Partners100T.

L’acquisition d’un acteur majeur de l’édition de logiciels de gestion médico-administrative, qui développe en outre la solution PMSI la plus performante du marché, a permis à Dedalus France d’entrer de plain-pied sur le secteur des établissements de santé privés en France.

Cette acquisition s’intègre parfaitement dans la stratégie du groupe Dedalus en termes d’interopérabilité et de rétrocompatibilité.

Dedalus France a acquis l’intégralité des actions de Web100T, via sa holding Partners100T, sur la base d’une valeur d’entreprise de 26 millions d’euros. L’acquisition a été financée au moyen d’un prêt d’actionnaire consenti par Dedalus Italia au profit de Dedalus France à hauteur de 22 millions d’euros, qui pourra être totalement ou partiellement converti en capital, ainsi que par un financement bancaire de 4 millions d’euros.





Résultats 2019

Le résultat opérationnel 2019 s’établit à +935 k€ à comparer à +470 k€ en 2018. La contribution de l’acquisition de Web100T au résultat opérationnel s’élève à 84 k€.

Après frais financiers et impôts, le bénéfice net consolidé revenant au Groupe ressort à +838 k€ au

31 décembre 2019 par rapport à +2 950 k€ au 31 décembre 2018. Il est à noter que la première activation des impôts différés en 2018 avait représenté un produit de 2 998 k€.

€’000 - Compte de résultat consolidé 31.12.2019 31.12.2018

retraité (1) (12 mois) (12 mois) Chiffre d'affaires 55 203 34 137 Autres produits ordinaires 153 58 Achats et variations de stocks <6 351> <3 644> Autres charges d'exploitation <13 095> <9 568> Impôts et taxes <1 338> <790> Charges de personnel <29 183> <17 365> Dotations et reprises aux amortissements et aux provisions <4 020> <1 740> Résultat opérationnel courant 1 370 1 088 Autres produits opérationnels courantes - 48 Autres charges opérationnelles courantes <435> <666> Résultat opérationnel 935 470 Résultat financier <675> <299> Impôts 27 <135> Impôts différés 551 2 914 Résultat net revenant au Groupe 838 2 950

(1) Les retraitements concernent l’allocation du prix d’acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G.

Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l’information comparative n’est pas retraitée.

Pour permettre une bonne comparabilité des exercices, vous trouverez ci-après l’impact de la norme IFRS 16 sur les différents postes du compte de résultat et de l’état de la situation financière consolidé au 31 décembre 2019.

en k€ Base IFRS 16 Impact d'ouverture au 31/12/2019 01/01/2019 Achats et charges externes 883 Dotations aux amortissements <887> Résultat opérationnel courant <4> Intérêts financiers <79> Impôts différés 55 Résultat net revenant au Groupe <28> Ecart d'acquisition 39 Immobilisations corporelles brutes 6 973 3 177 Amortissements des immobilisations corporelles <2 258> <611> Actif d'impôts différés 72 Impact net actif 4 826 2 566 Capitaux propres part du Groupe <111>* <71> Total passif courant 1 125 469 Total passif non courant 3 812 2 169 Impact net passif 4 826 2 566

*dont 12 K€ de crédits-bails déjà retraités antérieurement au titre d’IAS17





L’état de la situation financière résumé et l’endettement financier du Groupe s’établissent comme suit au 31 décembre 2019 :

€’000 - Etat de la situation financière consolidé 31.12.2019 31.12.2018 retraité (1) Goodwill 47 340 20 934 Immobilisations incorporelles 15 064 14 997 Créances non courantes 7 781 2 575 Actifs d'impôts différés 3 928 2 995 Autres actifs non courants 4 932 2 648 Autres actifs courants 33 505 25 671 Trésorerie et équivalent de trésorerie 4 649 6 669 Total de l'actif 117 198 76 489 Capitaux propres part du Groupe 41 196 40 303 Passifs d'impôts différés 2 086 2 094 Emprunts et dettes financières non courants 35 025 7 839 Autres passifs non courants 4 852 3 379 Emprunts et dettes financières courants 8 031 3 491 Autres passifs courants 26 007 19 384 Total du passif 117 198 76 489 Endettement financier net 38 408 4 661





€’000 - Tableau de flux de trésorerie consolidé résumé 31.12.2019 31.12.2018 retraité (1) (12 mois) (12 mois) Résultat net revenant au Groupe 838 2 950 Capacité d'autofinancement * 8 850 5 199 Variation du besoin en fonds de roulement <4 008> <530> Flux de trésorerie d'exploitation 4 842 4 669 Prix d'acquisition des filiales net de la trésorerie acquise et incidence de périmètre <25 623> <13 959> Acquisitions d'immobilisations nettes de cession* <5 586> <4 357> Crédit d'impôt recherche et subventions 560 702 Flux de trésorerie d'investissements nets <30 649> <17 614> Flux de trésorerie de financement 23 796 13 497 Incidence des variations de change et divers <9> 111 Variation nette de la trésorerie <2 020> 663 * dont charges activées <4 368> <3 688>

(1) Les retraitements concernent l’allocation du prix d’acquisition des filiales DL Santé et Dedalus C&G.



Le Groupe a appliqué la norme IFRS 16 pour la première fois au 1er janvier 2019. Conformément à la méthode de transition retenue, l’information comparative n’est pas retraitée.

A l’actif, outre l’impact lié à l’IFRS 16 sur les autres actifs non courants, il est à noter la prise en compte du goodwill de la société Web100T pour la première fois en 2019, qui s’établit à 26 167 k€. L’analyse de ce goodwill et son affectation sont actuellement en cours.

L’augmentation des dettes financières est principalement due au financement de l’acquisition de Web100T avec la mise en place du prêt d’actionnaire de 22 millions d’euros ainsi que du financement bancaire de 4 millions d’euros.

L’impact liée à la crise sanitaire du Covid-19 pourrait conduire à des décalages de certains projets engagés par les clients de Dedalus France. A périmètre constant, le chiffre d’affaires du premier trimestre 2020 devrait ainsi être en léger retrait, malgré un début d’exercice prometteur.



Cependant, le Groupe Dedalus France continue d’évoluer sur une dynamique globalement porteuse avec la poursuite de lancements de projets de déploiements dans bon nombre de Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) sous l’impulsion du programme Hop’En.

L’activité privée maintient également son dynamisme sur le déploiement de nos solutions administratives de patients en France, particulièrement grâce aux Centres de Lutte Contre le Cancer.

De plus, notre activité Export devrait continuer à montrer une belle énergie, notamment au Maroc où nous devrions étendre nos positions et commencer à déployer la solution Dopa-Soins sur le secteur des cliniques privées.

Au niveau des plateaux techniques, nous investissons fortement sur le secteur public afin de conquérir de nouvelles parts de marché tandis que notre position de leader sur le marché privé est consolidée. 2020 devrait être encore une année de croissance tant sur la Biologie que sur l’Anatomopathologie et la Génétique, sous réserve du contexte et les incertitudes liées à l’épidémie de Covid-19.

A la fin du premier trimestre, nous constatons à périmètre constant, un léger retrait de l’activité lié à l’effet Covid-19 sur les deux dernières semaines du mois de mars. En conséquence, des mesures de préservation de la trésorerie ont été prises afin de sécuriser la capacité de financement du Groupe.

Dans le contexte de la crise sanitaire actuelle, le Groupe a pris la décision de reporter au 15 mai 2020 la date de publication du rapport financier annuel. Ce report est lié aux circonstances exceptionnelles de crise sanitaire et de confinement et, en conséquence, à la difficulté de réunir l’ensemble des informations nécessaires à l’établissement du rapport financier annuel.

Toutefois les comptes ont été audités et arrêtés par le conseil d’administration tenu le 2 avril 2020.

Le rapport d’audit relatif à la certification des comptes est en cours d’élaboration.

A compter du 15 mai 2020 après clôture, des exemplaires du rapport annuel 2019 seront disponibles sans frais au siège social de Dedalus France, 22, avenue Galilée, 92350 Le Plessis Robinson, ainsi que sur son site Internet : https://www.dedalus-france.fr/informations-financieres/ .

