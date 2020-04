EU kommisjonen har i dag godkjent den tidligere annonserte avtalen om å slå sammen Canal Digital, Telenor ASAs DTH-virksomhet med Viasat Consumer, Nordic Entertainment Groups DTH virksomhet og den svenske IPTV virksomheten, i et joint venture-selskap. Telenor Group og Nordic Entertainment Group vil hver eie 50 % av aksjene i det nye selskapet.





Det nye selskapet vil fokusere på satellittdistribuert betal-TV (DTH) og strømmetjenester, samt IPTV på åpne fibernett, og vil fortsette å utvikle ledende TV-tjenester. Joint venture-selskapet forventes å gi årlige kostnadssynergier på cirka 650 millioner svenske kroner, med full effekt fra 2022. Sammenslåingen og andre relaterte kostnader forventes å utgjøre cirka 900 millioner svenske kroner.

"Vi er fornøyde med å få godkjenning fra EU-kommisjonen til å fullføre jobben for å skape et nytt og solid, nordisk TV-selskap. Joint venture-selskapet vil kombinere styrkene til Canal Digital og Viasat Consumer, og utnytte synergier til fordel for både kunder og aksjonærer», sier Jørgen C. Arentz Rostrup, finansdirektør i Telenor ASA.

NENT Group og Telenor vil begge bidra med en rekke tjenester til det nye selskapet, inkludert transponderkapasitet og -teknologi, innhold og strømmetjenester. Styret vil ha lik representasjon fra NENT Group og Telenor, med roterende styreleder.

Transaksjonen forventes å bli sluttført 5. mai.

