Société Industrielle et Financière de l'Artois

April 30, 2020 13:45 ET

30 avril 2020

SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE ET FINANCIÈRE DE L’ARTOIS

Mise en ligne du rapport financier annuel 2019

Société Industrielle et Financière de l’Artois annonce avoir mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés Financiers son rapport financier annuel portant sur l’exercice 2019.

Le rapport financier annuel peut être consulté sur le site internet de la société à l’adresse

www.sif-artois.com (Investisseurs/Informations réglementées/Rapport financier annuel).

Ce rapport financier annuel inclut notamment le rapport sur le gouvernement d’entreprise joint au rapport de gestion et les informations relatives aux honoraires des Commissaires aux comptes.





