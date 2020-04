MONTRÉAL, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Plus que jamais, il faut soutenir et faire rayonner les organisations qui façonnent la mobilité durable et intelligente, celle dont nos villes ont besoin pour devenir plus résilientes. C’est pour ces dernières que Jalon va de l’avant avec la deuxième édition des Prix Jalon, dont la présentation est prévue le 15 octobre 2020. Les organisations du Québec sont invitées à déposer dès maintenant leur candidature.



Sensible à la réalité des entreprises et au contexte sanitaire actuel, notez toutefois que l’équipe de Jalon se réserve le droit de modifier la date ou le format de l’événement (présentiel ou virtuel), en fonction des consignes sanitaires et gouvernementales qui seront en vigueur.

Neuf catégories pour récompenser l’effort du changement en mobilité durable

Lors de l’événement, des prix seront remis dans les neuf catégories suivantes :

Mobilité à l'échelle locale et humaine

Mobilité active

Mobilité collective

Mobilité partagée

Efficacité énergétique et électrification

Mobilité intelligente en milieu urbain

Aménagement urbain

Logistique des marchandises

Entreprise en démarrage (startup)

Soumettre sa candidature

Les personnes ou organisations intéressées à soumettre leur candidature sont invitées à consulter le jalonmtl.org/prix-jalon-de-la-mobilite-2020/ afin d’y trouver le règlement ainsi que le formulaire d’inscription.

En raison du contexte actuel relié à la COVID-19, aucuns frais d’inscription ne seront exigés en ce moment pour la soumission d’une candidature.

Un jury indépendant veillera à la remise des prix et sera dévoilé à une date ultérieure.

À propos de Jalon et des prix Jalon

Jalon est un organisme à but non lucratif destiné à accélérer le déploiement de solutions innovantes en mobilité durable et intelligente. À travers différents projets, il met en place les conditions requises pour faire émerger les innovations et mettre à l’essai de nouvelles solutions adaptées afin de créer la mobilité urbaine de demain.

La deuxième édition des prix Jalon récompense l’effort du changement en mobilité. L’an dernier, plus de 380 personnes provenant du milieu des affaires, universitaire et gouvernemental, ainsi que des OBNLS et des représentants de différentes municipalités du Québec, ont assisté à cette soirée remarquable. C’est le journaliste, animateur et producteur Stéphan Bureau qui sera à la barre de cette soirée à nouveau en 2020.

Source :

Randall Ascui

Directeur, Financement et communautés d’intérêts, Jalon

prixjalon@jalonmtl.org

514 370-8343

Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez consulter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/c98cbf11-9d2d-4e4e-b17e-449d8fd4a836