Ce jeudi 30 avril 2020, Umicore a tenu ses assemblées générales ordinaire, spéciale et extraordinaire retransmis depuis son siège à Bruxelles en Belgique. Les actionnaires ont approuvé tous les points à l'ordre du jour. Le détail des résolutions est disponible sur le site internet d'Umicore .

L’assemblée ordinaire des actionnaires a approuvé la proposition du Conseil d’administration d’Umicore, par prudence et compte tenu de la situation extrêmement imprévisible au niveau mondial en raison du COVID-19, de réduire le dividende pour l’année 2019 à € 0,375 par action, ce qui correspond au montant de l’acompte sur dividende de € 0,375 par action (ISIN BE0974320526) qui a déjà été versé le 27 août 2019. Cette décision doit être également considérée comme une manière pour la direction et le Conseil d’administration d’Umicore de répartir les efforts à consentir entre les différentes parties prenantes.





