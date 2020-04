MONTRÉAL, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Leader canadien de l’immobilier industriel, commercial et résidentiel, Broccolini est à la recherche de plusieurs nouveaux talents en vue de la reprise rapide de ses activités au cours des prochaines semaines. Compte tenu de la diversité des services offerts par Broccolini, qui vont de la planification jusqu’à la construction et à la gestion des immeubles, plusieurs postes sont ouverts afin de combler les besoins immédiats de l’entreprise.



« Nous sommes fiers d’avoir réussi à maintenir toute notre équipe en emploi tout au long de la pandémie, à l’exception des travailleurs journaliers affectés directement par la fermeture des chantiers. Notre positionnement exceptionnel dans le marché de l’immobilier nous permet maintenant d’agrandir encore notre équipe à la suite de ces moments difficiles », déclare Anthony Broccolini, chef des opérations chez Broccolini.

Anthony Broccolini souligne que les postes offerts se retrouvent dans les principaux marchés canadiens desservis par l’entreprise, principalement dans les régions de Toronto, d’Ottawa et de Montréal.

Croissance des activités

Les perspectives de croissance de Broccolini au moment de la reprise sont excellentes, grâce à un carnet de commandes bien rempli, qui reflète la qualité et l’envergure des différents projets industriels, commerciaux et résidentiels réalisés par l’entreprise au cours des dernières années.

Pour réaliser les projets en cours et ceux qui seront mis en chantier dans les prochains mois, Broccolini est à la recherche de ressources compétentes, notamment pour assumer les fonctions suivantes :

- Chargé de projet senior

- Gestionnaire, développement immobilier

- Surintendant de chantier

- Et plusieurs autres

Les conditions offertes sont plus que compétitives : assurances de groupe, accès à la télémédecine, programme d’aide aux employés et beaucoup plus encore. La liste complète des emplois disponibles chez Broccolini, de même que le détail des exigences et le formulaire pour y postuler sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.broccolini.com/fr/carriere

À propos de Broccolini

Chef de file canadien du secteur de l'immobilier, Broccolini offre l'ensemble des services de planification, de construction et de gestion des immeubles industriels, commerciaux, institutionnels et résidentiels. Sa filiale Gestion Immobilière assure présentement la gestion d'un parc immobilier comptant plus de 50 propriétés, totalisant plus de 6,5 millions de pieds carrés d'actifs.

SOURCE : Broccolini