VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Euro Manganese Inc. (TSX-V / ASX : EMN) (la « Société » ou « EMN ») est heureuse de fournir aux actionnaires et aux investisseurs l'opportunité d'assister à une présentation virtuelle effectuée par son président et PDG, Marco Romero, lors de la Conférence virtuelle de NWR sur les ressources à faible capitalisation.



Événement : Conférence virtuelle de NWR Communications sur les ressources à faible capitalisation

Intervenant : Marco Romero, Président et PDG

Date et heure : 10 h 00 AEST le mercredi 6 mai 2020, Melbourne, heure australienne) (17 h 00 PDT le mardi 5 mai 2020)

Les investisseurs peuvent s'inscrire en ligne pour voir la présentation en utilisant le lien suivant :

https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_7cosHvuCT-yZqwgqNCLg7g

Les investisseurs sont invités à soumettre des questions avant l'événement à l'adresse nathan.ryan@nwrcommunications.com.au .

À propos d'Euro Manganese :

Euro Manganese Inc. est une société canadienne de ressources minérales, dont l'objectif principal est de développer le Projet Chvaletice Manganese en République tchèque. Le Projet recyclera les résidus miniers historiques qui abritent le plus important gisement de manganèse d'Europe et permettront l'assainissement environnemental de ce site. L'Union européenne est en train de devenir un pôle majeur de construction de véhicules électriques. L'objectif d'EMN est de devenir le fournisseur préféré de produits à base de manganèse ultra-haute pureté produits de manière durable pour l'industrie des batteries lithium-ion et pour les producteurs d'acier de spécialité, de produits chimiques de haute technologie et d'alliages d'aluminium.

Le PDG d'Euro Manganese Inc. a approuvé la publication du présent communiqué de presse.

Ni la Bourse de croissance TSX, ni son fournisseur de services de règlementation (tel que ce terme est défini dans les politiques de la Bourse de croissance TSX), ni l'ASX n'assument une quelconque responsabilité quant à la pertinence ou à l'exactitude du présent communiqué.