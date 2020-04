MONTRÉAL, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Thérapeutique Knight inc. (TSX : GUD) (« Knight » ou « la Société »), société pharmaceutique spécialisée panaméricaine (ex. EU) et chef de file, a annoncé aujourd’hui qu’en raison de l’incidence de la COVID-19, la Société s’appuiera sur l’allègement temporaire prévu par la DÉCISION N° 2020— PDG-0023 de l’Autorité des marchés financiers afférente à l’obligation de déposer ses résultats financiers du premier trimestre 2020 pour la période de trois mois clos le 31 mars 2020, en vertu de la section 4.4 de la Norme canadienne 51-102. La Société prévoit déposer ses résultats financiers du premier trimestre 2020 en date du 26 juin 2020. La Société confirme que sa direction et les autres initiés de la Société sont soumis à une politique d’interdiction de délit d’initiés qui reflète les principes de la section 9 de l’Instruction générale 11-207 relative aux interdictions d’opérations pour manquement aux obligations de dépôt et à leur levée dans plusieurs territoires. Depuis la date de dépôt des états financiers annuels de Knight, il n’y a pas eu de développements commerciaux importants relatifs à la Société.



En raison de l’incidence de la COVID-19, la Société et ses employés sont passés au télétravail, y compris nos équipes médicales et de vente sur le terrain. La Société a pris des mesures pour établir des canaux virtuels et numériques afin de s’assurer que les médecins et les patients continuent de recevoir un soutien constant.

À propos de Thérapeutique Knight inc.

Thérapeutique Knight inc., établie à Montréal, au Canada, est une société pharmaceutique spécialisée qui concentre ses efforts sur l’acquisition ou l’obtention sous licence de droits de distribution de produits pharmaceutiques novateurs destinés aux marchés du Canada et de l’Amérique latine. Knight détient une participation avec contrôle dans Grupo Biotoscana, une compagnie pharmaceutique spécialisée pan-latino-américaine. Les actions de Knight se négocient à la TSX sous le symbole « GUD ». Pour plus de renseignements concernant Thérapeutique Knight inc., consultez son site Web au www.gud-knight.com ou www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent document peut contenir des énoncés prospectifs pour Thérapeutique Knight inc. et ses filiales. Ces énoncés prospectifs, de par leur nature, comportent nécessairement des risques et des incertitudes susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux envisagés par ces énoncés prospectifs. Thérapeutique Knight inc. considère que les hypothèses sur lesquelles reposent ces énoncés prospectifs sont réputées raisonnables à la date de leur formulation, mais elle avertit le lecteur que ces hypothèses sur des événements à venir, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Thérapeutique Knight inc. et de ses filiales, pourraient se révéler incorrectes. Les facteurs et les risques susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement des résultats prévus font l’objet d’une discussion dans le rapport annuel de Thérapeutique Knight inc. et dans la notice annuelle de Thérapeutique Knight inc. pour l’exercice clos le 31 décembre 2019. Thérapeutique Knight inc. rejette toute intention ou obligation d’actualiser ou de réviser tout énoncé prospectif, que ce soit en réponse à de nouveaux renseignements ou à des événements à venir, sauf si la loi l’exige.





PERSONNES-RESSOURCES

Thérapeutique Knight inc.

Samira Sakhia

Présidente

Tél. : 514-678-8930

Téléc. : 514-481-4116

Courriel : info@gudknight.com

Site Web : www.gud-knight.com

Thérapeutique Knight inc.

Arvind Utchanah

Chef des finances

Tél. : 514.484.4483 poste 115

Téléc. : 514.481.4116

Courriel : info@gudknight.com

Site Web : www.gud-knight.com