Le Kremlin-Bicêtre, le 30 avril 2020









Comptes consolidés IT Link Groupe En M€ 2018



2019



(1) Variation Chiffre d’affaires 43,84 51,97 +18,5% Résultat opérationnel 2,04 3,45 +69,1% Résultat net 1,35 2,58 +91,1% Capitaux propres 12,27 15,05 +22,7% Total Actif 33,18 39,53 +19,1% Endettement net 4,88 2,02 -58,6%





(1) Rapports d’audit en cours d’émission

Arrêté des comptes 2019

Le Conseil d'Administration d'IT Link s'est réuni le 28 avril 2020 pour clôturer les états financiers de la société. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés ont été finalisées. Le rapport de certification est en cours d’émission.

Les comptes arrêtés ne font pas apparaître d’écarts par rapport aux données estimées publiées le 31 mars 2020.

Mise à disposition du Rapport Financier Annuel

IT Link a mis à la disposition du public et déposé auprès de l’Autorité des Marchés

Financiers son rapport financier annuel 2019.

Le rapport financier annuel 2019 peut être consulté sur le site de la société www.itlink.fr , dans la rubrique Investisseurs > Documents Financiers.

Continuité d’activité dans le contexte de la crise Covid-19

Comparativement aux premières semaines du confinement, l’activité a atteint son point le plus bas au mois d’avril avec un taux d’activité mensuel estimé en baisse de 38% par rapport à la même période en 2019. La situation est désormais à l’organisation d’une reprise progressive et sécurisée de la production sur site client.

La situation financière d’IT Link reste solide. Au 28 avril 2020, la trésorerie du Groupe s’élève à 4,6 M€ à laquelle peuvent s’ajouter 7,9 M€ provenant de la réserve mobilisable de créances affacturées et des lignes de découverts bancaires autorisés pour 1,3 M€.

A ce stade, la perspective d’un retour à un niveau d’activité comparable à celui d’avant la crise reste incertaine et sujette à l’évolution du contexte économique. Néanmoins, la diversité des secteurs d’activité de ses clients, l’existence de contrats pluriannuels, la continuité dans la vente de solutions métiers et la production en centre de services offrent au Groupe une bonne capacité de résilience.

En conséquence, le principe de continuité d’exploitation a été confirmé pour l’arrêté des comptes de l’exercice 2019.

Le groupe IT Link publiera son Chiffre d’Affaires du premier trimestre 2020, le 19 mai 2020.

A propos d’IT LINK

IT Link, première Entreprise de Services du Numérique spécialiste des systèmes connectés.

Depuis trois décennies, IT Link innove aux côtés des acteurs majeurs de l’industrie et des services.

Notre mission : faire évoluer les systèmes connectés pour optimiser et créer les produits et services d’aujourd’hui et de demain.

Nous intervenons en conseil, assistance et expertise techniques, forfaits de développement et centres de services sur toutes les phases des projets : études, réalisation et exploitation. Notre savoir-faire repose sur 8 pôles d’expertise au cœur des systèmes connectés :

Capteurs et intelligence embarquée

Télécoms et IOT

Data Intelligence

Applications Mobiles

Sûreté de fonctionnement et Cybersécurité

Web et Systèmes d’Information Business

Ingénierie Systèmes

Management de la Transformation et nouvelles expériences utilisateurs

IT Link, c’est plus de 650 collaborateurs présents sur 13 zones géographiques en Europe et au Canada, une direction technique de pointe et 4 centres de R&D « made in France ».

IT LINK est cotée au compartiment C EURONEXT Paris

(ISIN FR0000072597)

