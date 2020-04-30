马里兰州罗克维尔, May 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹赛生物技术（ICT）是一家开发实体瘤和液体瘤嵌合抗原受体（CAR）T细胞疗法综合平台的临床阶段生物技术公司。该公司今天公布了其新型CoupledCAR®实体瘤CAR-T技术用于治疗大肠癌和甲状腺癌的两份摘要的详情。这两份摘要已获选在2020年5月15日举办的美国基因与细胞治疗学会（ASGCT）第23届年会上口头报告。本届年会将以虚拟方式举行。



“CoupledCAR®是ICT最新内部开发的专有CAR-T平台技术，专门用于克服传统CAR-T疗法在治疗实体肿瘤方面遇到的挑战。CoupledCAR®显著提高CAR-T细胞的体内扩增，并增强CAR-T细胞在肿瘤微环境下的迁移能力和免疫抑制的耐受能力。这让CoupledCAR® CAR-T细胞能够渗入肿瘤组织区域并提高抗肿瘤活性，”斯丹赛创始人兼首席执行官肖磊博士说。“我们很高兴分享CoupledCAR®在中国进行的人体概念验证试验中取得的有力成果，并已开始与FDA进行新药研究申请前讨论，以便在不久的将来把CoupledCAR®实体瘤CAR-T疗法推进到美国的诊疗机构。”

斯丹赛将在2020年5月15日星期五在临床试验聚焦研讨会期间虚拟演示中连续展示这两份摘要。摘要分别描述了既往经多次治疗的两个大肠癌和甲状腺癌患者队列在接受CoupledCAR®后实现了接近完全缓解（nCR）或部分缓解（PR），内容见 此处。

新型CoupledCAR®技术用于治疗大肠癌



会议日期/时间：2020年5月15日星期五，美国东部时间上午8:00 - 上午9:45

会议标题/地点：临床试验聚焦研讨会，310室

报告时间：美国东部时间上午9:30 - 上午9:45

报告人：斯丹赛生物技术，肖磊博士

摘要编号：1304



CoupledCAR®技术用于治疗大肠癌



会议日期/时间：2020年5月15日星期五，美国东部时间上午8:00 - 上午9:45

会议标题/地点：临床试验聚焦研讨会，310室

报告时间：美国东部时间上午9:30 - 上午9:45

报告人：斯丹赛生物技术，肖磊博士

摘要编号：1303

关于斯丹赛生物技术有限公司

斯丹赛生物技术有限公司（ICT）是一家总部在马里兰州罗克维尔的临床阶段生物科技公司，专注于开发用于治疗实体瘤和液体瘤的细胞免疫疗法。斯丹赛正在与美国食品和药物管理局（FDA）就其首个实体瘤CAR-T项目进行新药研究申请（IND）前讨论，这一项目以该公司的CoupledCAR®实体瘤平台专有技术为基础。斯丹赛通过其位于上海的研发平台，使用CoupledCAR®进行了甲状腺癌、结肠癌和前列腺癌患者的人体概念验证试验，疗效令人鼓舞。在2019年末ICTCAR014获得FDA新药研究审批后，斯丹赛正在启动旗下这一最先进项目的首次美国临床试验。ICTCAR014基于斯丹赛专有的ArmoredCAR®液体瘤平台技术，是下一代的CD19靶向CAR-T治疗，通过表达显性阴性PD-1（dnPD-1）蛋白来阻断癌细胞的免疫抑制作用。ICTCAR014正在开发当中，用于包含PD-L1阳性患者在内的复发或难治性非霍奇金淋巴瘤（NHL）患者。如需获取更多信息，请访问 www.ictbio.com 。