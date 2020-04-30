馬里蘭州羅克維爾, May 01, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 斯丹賽公司 (Innovative Cellular Therapeutics, ICT) 是一家臨床階段生物技術公司，致力於開發針對實體和液體腫瘤的嵌合抗原受體 (CAR) T 細胞療法的綜合平台，今天宣佈兩篇有關用於治療大腸癌和甲狀腺癌的新型 CoupledCAR® 實體腫瘤 CAR-T 技術的摘要詳情。摘要將在 2020 年 5 月 15 日舉行的第 23 屆美國基因與細胞療法學會 (ASGCT) 虛擬年會上口述發表。



ICT 創始人暨行政總裁 Larry (Lei) Xiao 博士表示：「CoupledCAR® 是 ICT 的一種新型、內部開發的專有 CAR-T 平台技術，旨在克服傳統 CAR-T 療法在治療實體腫瘤中所觀察到的挑戰。CoupledCAR® 顯著改善體內 CAR-T 細胞的擴增，並增強 CAR-T 細胞的遷移能力及在腫瘤微環境中抑制免疫的抵抗力。這使 CoupledCAR® CAR-T 細胞能夠浸潤腫瘤組織部位並增加抗腫瘤活性。我們很高興能夠分享在中國通過 CoupledCAR® 獲得的強大人類概念驗證功效結果，並已開始與美國食品藥品管理局 (FDA) 進行新藥研究審查之前討論，藉此在不久將來把我們的 CoupledCAR® 實體腫瘤 CAR-T 療法推廣到美國的診所。」

ICT 將在 2020 年 5 月 15 日（星期五）美國東部時間上午 9 時 30 分在臨床試驗聚焦研討會 (Clinical Trials Spotlight Symposium) 上以虛擬演講形式接續展示這兩篇摘要。有關兩組曾接受徹底治療的大腸癌和甲狀腺癌患者，分別在使用 CoupledCAR® 治療後達到完全緩解 (near Complete Remission, nCR) 或部分緩解 (Partial Remission, PR) 的摘要描述載於 此處。

治療大腸癌的新型 CoupledCAR® 技術



會議日期/時間：2020 年 5 月 15 日（星期五）北美東部夏令時間上午 8 時至 9 時 45 分

會議名稱/地點： Clinical Trials Spotlight Symposium, Room 310

演講時間：北美東部夏令時間上午 9 時 30 分至 9 時 45 分

演講者：Innovative Cellular Therapeutics Larry (Lei) Xiao 博士

摘要編號：1304



治療甲狀腺癌的 CoupledCAR® 技術



會議日期/時間：2020 年 5 月 15 日（星期五）北美東部夏令時間上午 8 時至 9 時 45 分

會議名稱/地點： Clinical Trials Spotlight Symposium, Room 310

演講時間：北美東部夏令時間上午 9 時 30 分至 9 時 45 分

演講者：Innovative Cellular Therapeutics Larry (Lei) Xiao 博士

摘要編號： 1303

關於斯丹賽公司

斯丹賽公司 (Innovative Cellular Therapeutics, (ICT) 是位於馬里蘭州羅克維爾的臨床階段生物技術公司，致力於開發用於治療實體腫瘤和液體腫瘤的細胞免疫療法。ICT 正就首個基於專有 CoupledCAR® 實體腫瘤平台技術的實體腫瘤 CAR-T 計劃，與美國食品藥品管理局 (FDA) 進行新藥研究審查之前 (IND) 討論。ICT 已透過其上海研發平台在人類概念驗證試驗中對甲狀腺癌、腸癌和前列腺癌患者的 CoupledCAR® 取得很好的反應。ICT 在 2019 年底獲得 FDA IND 批准後，將以其最先進的計劃 ICTCAR014 來啟動其在美國的首次臨床試驗。ICTCAR014 是基於 ICT 專有的 ArmoredCAR® 液體腫瘤平台技術，是新一代針對 CD19 的 CAR-T 療法，對 PD-1 (dnPD-1) 蛋白表達顯性負性，以阻止癌細胞的免疫抑制。ICTCAR014 正在開發用於復發或難治的非霍奇金氏淋巴瘤 (NHL)，包括 PD-L1 陽性患者。如欲了解更多資訊，請瀏覽 www.ictbio.com 。