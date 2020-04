VANCOUVER, Colombie-Britannique, 30 avr. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, TELUS s’est classée au premier rang de la liste internationale des entreprises les plus responsables sur le plan social de DidTheyHelp.com pour le soutien qu’elle fournit aux Canadiens durant la pandémie de COVID-19. Le tableau des héros classifie les marques mondiales et les individus en leur accordant un point pour chaque bonne action. Cette reconnaissance d’un tiers témoigne de l’engagement profond des membres de l’équipe TELUS à garder nos citoyens en sécurité et connectés durant cette crise sanitaire et par la suite.



« Je suis exceptionnellement reconnaissant de l’incroyable engagement de notre équipe à donner où nous vivons, qui nous a permis de nous classer au premier rang du tableau des héros. Ce résultat est bien mérité par les membres passionnés et innovateurs de notre équipe et de leur généreuse contribution . Ils ont fourni temps, argent et efforts intellectuels pour aider les personnes dans le besoin et améliorer significativement des vies, explique Darren Entwistle, président et chef de la direction de TELUS. La valeur de cette reconnaissance est d’autant plus sincère qu’elle est fondée uniquement sur la contribution de notre équipe pendant la crise et qu’elle nous est accordée sans avoir été sollicitée, par la collectivité ou par des nominations provenant des lecteurs de sites web. Cette reconnaissance véritable de notre culture de bienveillance témoigne véritablement du rôle de chef de file de TELUS en matière de capitalisme social à l’échelle mondiale. Je me sens privilégié de faire partie de cette équipe extraordinaire, généreuse et dévouée qui a à cœur le bien-être de nos collectivités. »

Pour rester au courant des mesures prises par TELUS durant cette crise, visitez telus.com/covid19 .

