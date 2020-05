Spar Nord Bank A/S

May 01, 2020 02:44 ET

Spar Nord indfrier hybrid kernekapital med ISIN kode DK0030362512

Det oplyses hermed, at Spar Nord har fået Finanstilsynets tilladelse til at indfri et obligationslån med ISIN kode DK0030362512 på 400 mio. kr. med status af hybrid kernekapital.

Indfrielsen finder sted 10. juni 2020.

