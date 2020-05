Selskabsmeddelelse nr. 28



Vejle, den 1. maj 2020





Waturu Holding A/S opjusterer de finansielle målsætninger for år 2023, med 40-50 millioner kr.



Betydningen for investorer i Waturu Holding A/S

Bestyrelsen i Waturu Holding A/S kan på grundlag af det nuværende forventede fremtidige OEM-salg, opjustere de overordnede omsætningsmål for Waturu Holding A/S, fra et forventet omsætningsniveau på mere end 100 millioner kr. i år 2023, til et nyt forventet omsætningsniveau på 140 til 150 millioner kr. i år 2023.



Der ændres ikke på andre tidligere udmeldte finansielle forventninger.



Opjusteringen henfører til en indgået produktionsaftale med selskabet Watgen Medical A/S, om levering af enheder, som er designet og tilpasset til at kunne benyttes til hjemmebehandling indenfor sårpleje-skylning, inflammatoriske hudsygdomme eller til tarmskylning.

OEM-salg

Forretningsområdet dækker over de kunder, som ønsker at benytte Waturu´s teknologi i egne produkter, enten som integrerede løsninger eller som færdige produkter leveret af Waturu.



COVID-19 og den nuværende markedssituation

Den verdensomspændende pandemi, COVID-19, skaber ustabile finansielle markeder. Opjusteringen sker med udgangspunkt i forventede fremtidige resultater, og er blandt andet baseret på aftaler med vækstselskaber, der opererer i brancher, som ikke generelt er konjunkturfølsomme.

Om Waturu Holding A/S

Waturu Holding A/S er en Vejlensisk Greentech-virksomhed, som udvikler innovativ vandteknologi til opvarmning eller behandling af vand, med det fokus at sikre bakteriefrit vand samt nedsætte vand- og energiforbruget til opvarmning af varmt brugsvand i ejendomme og dermed sikre CO2- besparelser. Waturu Holding A/S er hovedaktionær i medico selskabet Watgen Medical A/S samt i teknologi selskabet Aquaturu A/S.

Yderligere oplysninger:

CEO Toke Reedtz, tlf.: +45 5188 1262, e-mail: toke@waturu.com

CFO Michael Nørgaard, tlf.: +45 2720 6214, e-mail: mn@waturu.com



Waturu Holding A/S

Sjællandsgade 32

7100 Vejle



Certified Adviser

Tofte & Company ApS

Christian IX Gade 7, 3rd,

1111 København

Tlf.: +45 71961030

Kontaktperson: Sasja Dalgaard, tlf.: +45 26100877, e-mail: sd@toftecompany.com

Hjemmeside: toftecompany.com



Nasdaq First North Growth Market



Vigtige links:

Hjemmesiden:

www.waturu.dk

Finansielle rapporter:

www.waturu.dk/dokumenter



Fortløbende opdateringer fra selskabet:

www.waturu.dk/nyheder

www.linkedin.com/company/waturu/

www.facebook.com/WaturuDenmark/