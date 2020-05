May 01, 2020 07:04 ET

Ophævelse af suspension



Da det igen er muligt at stille priser i nedenstående afdelinger, har Nykredit Portefølje Administration A/S anmodet Nasdaq Copenhagen A/S om ophævelse af suspension af afdelingerne.

Følgende fonde er omhandlet:

ISIN Cur Afdeling Orderbook Code Cur Investeringsforeningen Nykredit Invest DK0060429108 Balanced Risk Allocation NYIBRA DK0060361046 Bæredygtige Aktier NYIBDA DK0016286230 Globale Aktier SRI NYIGSA DK0060032738 Globale Aktier SRI Akk. NYIGAS DK0060360824 Globale Fokusaktier NYIGLA DK0060038347 Globale Fokusaktier Akk. NYIGFA

Eventuelle spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til adm. direktør Martin Udbye Madsen, tlf. 44 55 86 45.

Med venlig hilsen

Nykredit Portefølje Administration A/S

Martin Udbye Madsen, adm. direktør

