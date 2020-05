May 01, 2020 08:02 ET

May 01, 2020 08:02 ET

TORONTO, 01 mai 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Compte tenu de l’accueil positif réservé au programme du 15 avril destiné au personnel de l’Ontario, Automobiles Porsche Canada annonce l’élargissement de l’Assistance routière aux quelque 535 000 professionnels hospitaliers de première ligne partout au pays. En vertu de ce programme, les médecins, infirmières et inhalothérapeutes partout au Canada pourront faire appel à notre service d’assistance routière jusqu’au 31 mai 2020, peu importe la marque de leur véhicule.



« Nous sommes heureux d’élargir ce programme pour inclure un plus grand nombre de personnes qui contribuent grandement à l’effort », a déclaré Marc Ouayoun, président-directeur général d’Automobiles Porsche Canada, Ltée. « C’est notre façon d’aider ces professionnels s’ils sont victimes d’un incident sur la route. »

Pour bénéficier du programme en vigueur jusqu’au 31 mai 2020, les professionnels de la santé peuvent composer le 1-800-PORSCHE et s’identifier en fournissant leur identification valide fournie par un hôpital provincial. Le Programme d’Assistance routière Porsche offre les services suivants : démarrage d'appoint, assistance en cas de crevaison, livraison d'essence en cas de panne sèche et remorquage à l’atelier de réparation le plus près dans un rayon de 80 km.

Automobiles Porsche Canada, Ltée



Fondée en 2008, Automobiles Porsche Canada, Ltée (PCL) est importateur et distributeur exclusif des Porsche 911, 718 Boxster et 718 Cayman, Taycan, Panamera, Cayenne et Macan. Le siège social est situé à Toronto (Ontario) depuis 2017 et la société emploie une équipe de plus de 50 personnes en vente, après-vente, finances, marketing, développement commercial et relations publiques. L’équipe vise à fournir à la clientèle Porsche une expérience de la plus grande qualité dans le respect des 70 ans de leadership de la marque en matière de performance, de sécurité et de rendement. Un Centre de distribution de pièces a ouvert ses portes en 2019 à Mississauga pour servir l’ensemble du réseau qui compte 19 Centres Porsche partout au pays. PCL est la filiale dédiée de Porsche AG ayant son siège social à Stuttgart, en Allemagne. En 2019, Porsche a vendu un nombre sans précédent de 9 025 véhicules en sol canadien, une hausse de 1,4 % par rapport à 2018.

Ce succès est basé sur un remarquable palmarès sportif qui compte près de 30 000 victoires en course.

Suivez-nous sur : twitter.com/porschecanada | facebook.com/porsche | Instagram.com/porschecanada

Applications Porsche : https://www.porsche.com/usa/apps-and-entertainment/apps/

Les journalistes accrédités peuvent se procurer des photos et des vidéos dans la base de données média Porsche à https://presse.porsche.de/

Relations publiques

Patrick Saint-Pierre

647-531-2992

Patrick.Saint-Pierre@porsche.ca

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible à : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/64b7032f-6caa-467e-90a2-084cc0d465c2